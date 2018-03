Pospíšil (TOP 09): Svoboda je důležitou hodnotou a není samozřejmostí

Kdo by si myslel, že v roce 2018 bude svoboda v naší zemi již samozřejmostí a nebude třeba o ní příliš mluvit, ten by se asi divil. Svoboda a její ohrožení bylo hlavním tématem setkání předsedy TOP 09 a europoslance Jiřího Pospíšila se studenty Vysoké školy polytechnické Jihlava a následně také s místními podnikateli a živnostníky.

Velmi ocenil jejich invenci a podnikatelskou odvahu, stejně jako zájem mladých lidí o Evropskou unii a citlivost vůči útokům na svobodu a demokracii.

Beseda se studenty Vysoké školy polytechnické Jihlava zahájila celodenní program Jiřího Pospíšila na Vysočině. „Živý zájem mladých lidí o to, jak by se měla ČR efektivněji zapojit do fungování Evropské unie a ocenění pozitivních věcí, které nám členství v ní přináší, mě přesvědčili o smysluplnosti besed, které se studenty po celé republice absolvuji. Možná ještě více mě potěšil zájem o současné dění v naší zemi a citlivé vnímání nebezpečí z omezování svobody, které kolem sebe vidíme,“ shrnul Jiří Pospíšil své dojmy z hodinové besedy.

Následovala návštěva jihlavské firmy Kosyka zabývající se výrobou kabeláží pro spotřební elektroniku a automobilový průmysl. Prohlídka provozu firmy, stejně jako následný pracovní oběd s místními podnikateli a živnostníky Jiří Pospíšil velmi ocenil: „Na těchto lidech si vážím především jejich píle a vytrvalosti, se kterými si plní svůj sen navzdory překážkám, které jim stát klade do cesty. TOP 09 se neustále snaží omezovat vliv státu na zhoršování podnikatelského prostředí a budeme v tom i nadále pokračovat.“

Závěrem návštěvy se Jiří Pospíšil setkal s jihlavskými členy a podporovateli TOP 09 a zajímal se mimo jiné, jak se připravují na podzimní komunální volby. „V Jihlavě je už několik let evergreenem politiků téma zimního stadionu, sporu o vodovody nebo o podobu náměstí. Z agendy města ale jako by vypadla sociální politika, důraz na bezpečnost ve městě a podpora vzdělávání,“ uvedl předseda místní organizace TOP 09 Vít Zeman ke směru, kterým se chtějí v komunální politice vydat.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



autor: PV