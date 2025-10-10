Rakušan (STAN): Náš cíl je přinášet do politiky lidskost a spolupráci

Náš poslanecký klub! Příští roky budou pro Starosty náročná opoziční jízda, kterou bude na úrovni klubu řídit nová předsedkyně Michaela Šebelová.
Kdybych měl náš klub popsat, řekl bych, že jsme možná jeden z nejpestřejších. Je u nás bohatě zastoupen hlas žen, mužů, mladých lidí, regionálních politiků i zkušených poslanců a ministrů. Jeden se máme od druhého čemu učit a jeden druhému může dodávat zkušenosti a energii.
Náš cíl je přinášet do politiky lidskost a spolupráci a hájit ty hodnoty, na kterých naše demokracie vyrostla. Věřím, že tenhle tým je pro to jako dělaný a hlavně - nesmírně odhodlaný!
Mgr. Vít Rakušan
