Richterová (Piráti): Zvlášť kreativní praní špinavých peněz

já budu stručnější. Navážu na svého předřečníka Ivana Bartoše a současně opět nasměruji pozornost k tomu, co jsou sice souvislosti té šílené bitcoinové kauzy Pavla Blažka, ale týkají se někoho jiného. Ano, jde o ministra financí Zbyňka Stanjuru. Tomu se totiž nemusí ta čtvrteční schůze dostatečně věnovat. Taktéž kvůli té čtvrteční schůzi nebudou interpelace, proto je za mě nezbytné, aby ty otázky zazněly. Jde totiž o věci, které mohou být hlasovány v této Sněmovně už 13. června. A proč tedy jde o Zbyňka Stanjuru? Ivan Bartoš to už nastínil, že sice skončil ministr spravedlnosti Pavel Blažek, a to je i vzhledem k těm kauzám, na které jsme jako Piráti upozorňovali dlouho předtím, od roku 2023 jsme říkali, že podrývá důvěru společnosti v justici, od roku 2023 jsme žádali premiéra, aby chtěl jeho demisi. Ale vyšlo najevo, že ta kauza šílených brněnských bitcoinů je ještě mnohem větší. Nejenom tedy, že ministr financí Zbyněk Stanjura o té kauze věděl, o tom plánovaném převodu bitcoinů do státní pokladny, kdy ty peníze jsou patrně z prodeje drog, zbraní a podobně, ale že vůbec nic neudělal. Má mít skutečně na zodpovědnost v gesci boj proti praní špinavých peněz. A on místo toho umožnil tohle přebílení.

Ten případ vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu, FBI. Je to opravdu obrovské reputační riziko pro celou naši zemi i riziko konkrétní, že se probudí nějaká část podsvětí, která doteď aktivní nebyla. Ale víte co? Stejně tak je obřím rizikem, že se staneme zemí, kde z tohoto typu příjmů budou nulové daně, to totiž nemá ve světě obdoby. Oč jde? Zbyněk Stanjura navrhl, a to pouhý den před propuknutím Pavlovy Blažkovy bitcoinové kauzy, že se přestanou platit daně při takovýchto převodech, takže by miliardáři z bitcoinů platili nulovou daň.

Navrhl to pouhý den předem, i když o té situaci věděl, o miliardovém takzvaném daru z bitcoinů věděl.

A abyste pochopili tu genezi, připomenu ještě jednu časovou souvislost. Už v roce 2023 vláda, tehdy na návrh Pirátů, takže to byla věc, kterou jsme prosadili my, schválila to danění zisků z prodeje akcií, z prodeje podílů ve firmách, a to i po časovém testu s limitem 40 milionů korun zisku v daném roce. Čili to je pro opravdu velké věci čtyřicetimilionový zisk v tom jednom roce, to je ten moment, který znamená, aby každý platil spravedlivé daně. No a ten jeden den před vypuknutím skandálu Zbyněk Stanjura navrhl právě tento limit zrušit. Proč? Na to už se ptal i ve svém návrhu bodu Ivan Bartoš.

Já upoutám vaši pozornost jinou souvislostí. Jaké jsou odvody z práce a placení daně z práce u běžných zaměstnanců? Když sečtete, co platí zaměstnanci, co platí zaměstnavatelé, jaká je k tomu ještě přičtená daň z příjmů fyzických osob, tak u průměrné mzdy v Česku platíte 40 procent, to je to zatížení běžné mzdy u zaměstnanců, 40 procent.

A tím se dostávám k názvu svého bodu a poprosím, paní místopředsedkyně, o poznamenání. Proč mají zaměstnanci z průměrné mzdy platit daně a odvody 40 procent a bitcoinoví miliardáři podle návrhu Zbyňka Stanjury nula procent? Je to tak šílené, že to ještě jednou zopakuji. Proč mají zaměstnanci z průměrné mzdy platit daně a odvody 40 procent, a bitcoinoví miliardáři podle návrhu Zbyňka Stanjury nula procent? To je návrh bodu, protože opravdu takto férové a spravedlivé daně nevypadají. Je to návrh bodu proto, že máme 3. června a už za 10 dní se to může v této Sněmovně hlasovat a rozhodnout, a je to návrh i proto, že náš rozpočet zoufale potřebuje peníze třeba na školství. Je to pouhý týden, co jsme se tady bavili o chybějících miliardách na uklízečky, kuchařky, lidi pracující ve školství, často za minimální mzdu, a najednou chce ministr Stanjura rušit daňové příjmy a připravit státní rozpočet o peníze, co právě do školství mohou jít? Proč? Nechápeme, a za Piráty říkáme, my chceme nižší daně pro 90 procent rodin, pro 90 procent lidí v téhle zemi chceme nižší daně. A právě tím, aby to celé bylo nastavené férově, včetně výběru daní, se to samozřejmě zaplatí, chceme férové zdanění i u bitcoinových miliardářů a samozřejmě také tím, že se tady přestane krást.

Bohužel pan ministr Stanjura dělá všechno pro to evidentně, aby ty státní peníze mohly mizet k starým šíbrům, a my proto vyzýváme pana premiéra, aby ministra financí, který je do celé kauzy takto mnoha způsoby zapletený, odvolal. Ale budeme se samozřejmě ve čtvrtek dál ptát i na to, co vše věděl premiér Petr Fiala. Není možné věřit, že by nebyl podrobně informován. Není možné věřit, že tato brněnská kauza je pro brněnského premiéra překvapením.

Jenže vedle tohohle všeho z narušení důvěry v justici, z narušení důvěry v skutečný boj proti praní špinavých peněz a z narušení důvěry v kompetence ministra financí Zbyňka Stanjury tady máme ještě jednu věc, a to bych požádala paní místopředsedkyni, to by byl druhý a poslední návrh nového bodu.

Máme tady praní špinavých peněz obzvlášť kreativním způsobem, a to přes ruské průtokové účty. Když to odůvodním, jde o situaci, které si je právě premiér Petr Fiala dlouhodobě vědom, protože i přímo on již před časem uložil Pavlu Blažkovi úkol za Ministerstvo spravedlnosti zpracovat zákon proti průtokovým účtům v Česku, aby zde nebylo možné tak snadno prát špinavé peníze, a aby bylo možné zabavovat i ty výnosy z trestné činnosti, kde není prokázáno - musí jít o obrovské sumy - jaká přesně ta trestná činnost byla. Jenže je zjevné, že to nemohlo být získáno legálně. Toto mělo být opatření sloužící zejména proti nepřátelské činnosti Ruska na našem území a mělo jít o opatření připravené vládou. Je to vládní zadání.

Můj návrh bodu tedy je Ruské průtokové účty a praní špinavých peněz v Česku - kdy budeme mít zákon, který toto ukončí? Ruské průtokové účty a praní špinavých peněz v Česku - kdy budeme mít zákon, který toto ukončí? To je můj druhý návrh nového bodu.

Závěrem jenom shrnu situaci, kdy za Piráty chceme nižší daně pro 90 procent rodin. Bohužel koalice SPOLU navrhla nulovou daň pro bitcoinové miliardáře. Nemůžeme jinak než říct: Vy, kdo jste zaměstnanci, platíte 40 procent ze svého příjmu. Proč by měl ten, kdo vydělá miliardy z bitcoinů, neplatit nic? Proč by tam měla najednou být nula, když prošlo touto Sněmovnou nějaké rozumné zdanění? U těch obrovských částek byla ta shoda na 23 procentech. Znovu opakuji. Zatížení práce je v průměru 40 procent. Nedává nám to smysl. Chceme spravedlivý, férový a předvídatelný daňový systém. Nechceme podporu možností daňových úniků ani praní špinavých peněz. Chceme, ať jsou peníze na školství, zdravotnictví, ať může naše země skutečně fungovat, ať se nezmítáme ve sporech o to, které peníze jsou ještě špinavé a které už čisté, přeprané přes Ministerstvo spravedlnosti.

Děkuju za vaši podporu u těchto dvou nových bodů.