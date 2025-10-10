Schillerová (ANO): Doufali, že se jim podaří prolhat do vlády

Vážení přátelé, dítě prohrálo a natruc odkoplo balón do rybníka. Je mu úplně jedno, že ten balón není jeho a že není na hřišti samo. Říkáte si v duchu: „To je ale spratek?“ A jakým slovem byste ho označili, kdyby mu bylo 61 let, nosilo sako a nechalo se vozit řidičem? Zbyněk Stanjura, Petr Fiala, Martin Kupka. Ctihodní pánové, kteří jsou v nitru malé uražené děti. Zastavili dopravní stavby, zařízli financování zdravotnictví, školství, sebrali peníze krajům a teď s posměškem utíkají z hřiště a křičí na nás: „Vyřešte si to!“ Země je jim úplně ukradená, když ví, že jí nebudou dál vládnout.
Ještě před týdnem doufali, že se jim podaří prolhat do vlády, stejně jako se jim to povedlo v roce 2021. Že i letos s úspěchem vystraší český národ „Východem“. Cynicky útočili na trauma, které máme ze 40 let komunismu a sovětských tanků. Snažili se z lidí znovu vypáčit hlasy navzdory svým katastrofálním hospodářským výsledkům. Jenže tentokrát ani všechna rudá barva světa nestačila. Vyhráli jsme my.
Sčítání hlasů skončilo v sobotu 4. října večer. Ve středu 8. října oficiálně přiznal Kupka, že nemá od Stanjury žádné peníze na dostavbu dálnic, a drze prohlásil, ať si je sežene nová vláda. Dálnice D35 z Hradce Králové do Olomouce stojí, Dálnice D11 z Polska stojí, železnice z Prahy na letiště a do Kladna stojí. A ani se neptejte, jak pokračuje projekt vysokorychlostních tratí.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
Co hůř, ukazuje se, že aby náš stát mohl alespoň základně fungovat i v příštím roce, bude to na dluh 340 miliard, nikoli 286, jak těsně před volbami vytruboval Stanjura. Vidíte, jak nám všem lhali? Prý „svoboda a prosperita“. A přitom rozkaz k zastavení strategických staveb už byl vydán. Zpoplatnění zdravotnictví bylo připraveno, protože duo Stanjura-Válek totálně vysálo zdravotní pojišťovny.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Stanjura a vůbec celá parta kolem něj udělali maximum, aby se tyto skutečnosti provalily až pár dní po volbách. Úplně stejně, jako se jim to povedlo s daňovým balíčkem a snížením valorizace penzí. Těsně před prezidentskou volbou veřejně slíbili, že to neudělají. Těsně po prezidentské volbě to udělali.
Vážení voliči, svým hlasem jste České republice pomohli, aby se vyhnula kulce. Nejenže jste nedopustili pokračování téhle katastrofální vlády, ale ještě vlastní voliči ODS v Moravskoslezském kraji vykroužkovali Zbyňka Stanjuru z prvního místa na místo nevolitelné.
Odchází vláda, která nadělala dluh 1200 miliard, i když nám všem sebrala na daních 722 miliard. Vláda, která dopustila zdražení energií o 64,2 procenta a zvýšení inflace o 33 procent. Vláda, která dopustila schválení migračního paktu a emisních povolenek pro domácnosti. Vláda, která rozvrátila systém financování zdravotnictví a školství. Po tomhle čtyřletém výkonu odchází na nezasloužený odpočinek do opozice – tedy kromě pana Stanjury.
Použijeme všechnu naši zkušenost, abychom Česko vrátili zpátky na správnou cestu. Navzdory všem dluhům a naschválům, které nám ještě Fialova vláda nachystala. Bude to dřina a já se na ni těším. A ještě jednou vám děkuji za to, jak jste se před týdnem zmobilizovali.
Teď si pořádně užijte víkend, než se ochladí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV