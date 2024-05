Schillerová (ANO): Já nemám slov. Kde máme členy vlády?

reklama

No, já nemám slov. Já nemám slov. Dovolte mi, než přistoupím ke své interpelaci, abych tady něco řekla. Tak zase máme po dlouhé době interpelace. Já jsem si teď nechala spočítat, ještě to nemám, kolikrát byly za toto volební období, a jaká byla velká přetržka, si vzpomínáme, od září. No a kde máme členy vlády? (Ministr Bartoš se ve vládní lavici hlásí, že je přítomen, vyvolá tím pobavení v levé části jednacího sálu.)

Je tady jeden mohykán, poslední mohykán, ministr pro místní rozvoj pan Bartoš, a jinak nikde nikdo. Interpelace je naše zákonné právo jako opozice. Kde jinde se máme ptát, když ne na interpelacích?

Pak se rozčilujete, že tady načítáme body na program schůze, že se chceme bavit o otázkách, které jsou pro lidi, pro občany této země, důležité? A na interpelace přijde jeden ministr, byť je to vicepremiér. No, ale nezachrání to, že jo. Takže já to považuju za skandální, za skandální, že se tady opět opozice dívá do prázdných vládních lavic, které by naopak měly být plné.

Teď k tomu, k čemu jsem byla vyzvaná. Jedná se o interpelaci pod číslem 577 na Petra Fialu ve věci hospodářské stagnace. Já tedy zahajuji rozpravu a žádám dopředu o přerušení do přítomnosti pana premiéra.

