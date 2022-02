Schillerová (ANO): Jaká bude ta pomoc? Nic, jen zábavná estráda

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedkyně, musím reagovat. Já jsem chtěla reagovat mnohem dřív, ale musím samozřejmě respektovat, že je tady nějaké pořadí, takže to nebylo o tom, pane ministře práce a sociálních věcí, pane vicepremiére Jurečko, že bych se chtěla schovávat. Já děkuji panu předsedovi Babišovi, prostřednictvím paní předsedkyně, že se mě zastal, děkuji své velmi milé a vážené kolegyni, prostřednictvím vaším, paní předsedkyně, Janě Mračkové Vildumetzové, místopředsedkyni Sněmovny. Nesmírně si toho vážím.

Já se vyjádřím i k té štvavé kampani, která na mě už je vedena skoro několik týdnů. A řeknu to samozřejmě velmi ráda a velmi upřímně, znovu vám to opakuji, kdybyste to nezaznamenal v médiích. Já jsem v tomto pořád konzistentní a rozhodně mě nikdo neoslabí v týdnu, kdy se má projednávat rozpočet, rozhodně ne, ani neumlčí. V mém životě není nic, za co bych se měla stydět a za co bych se měla bát, nebo schovávat, takže se k tomu dostanu.

Mám pár poznámek, tak jak jste mluvili. Pane ministře Síkelo, říkám dobře vaše jméno. Vy jste opravdu, já už jsem si to říkala při důvěře vlády, dneska jste to potvrdil, já jsem zdvořilá, takže nebudu používat žádné expresivní výrazy, ani žádné invektivy, řeknu, bavič této vlády, zcela určitě, showman, každé vaše vystoupení je obrovská estráda. Vy si to užíváte a jste pro tuto vládu dar nebes. Nabubřelý bankéř, který nepochopil, že je ve vládě a má se starat o lidi. To je můj názor, tak to vidím já.

A já se vás samozřejmě zeptám. Víte, jaké měl vzdělání Karel Engliš, když se jím tak strašně oháníte? On visel na tabuli na Ministerstvu financí mezi všemi těmi ministry od roku 1918, mezi kterými byla jediná žena, a to jsem byla zatím já a ještě asi dlouho to tak zůstane, čím se nechci nějak chlubit, protože já se nepotřebuji za nikoho schovávat, protože já su chlap a nebojím se chlapů. Vy zřejmě máte problém se ženami. Já s vámi rozhodně problém nemám. (Potlesk z řad poslanců hnutí ANO.) A víte, jaké měl vzdělání Karel Engliš? Karel Engliš byl právník. Byl to skvělý ekonom, napsal několik skvělých knih, ale byl to právník, stejně jako já jsem právník, jsem absolventka skvělé Masarykovy univerzity Právnické fakulty v Brně, té univerzity, kde byl rektorem váš pan premiér, takže určitě nezpochybníte, že to je skvělá univerzita, která mi dala skvělý základ.

A teď si pojďme, když jsme si to tak hezky řekli, kdo jsme kde a kdo jsme co, říct pár faktů, o kterých jste tady hovořil. Četl jste tiskovou zprávu a viděl jste tento týden tiskovou konferenci Českého statistického úřadu k inflaci, když jste o ní tady tak plamenně mluvil a tak jste mi tady podsouval, že bych vlastně neměla vědět, co to je ta pádivá inflace, protože přece já to vědět nemůžu.

Tak se budu držet faktů a budu z ní citovat jenom velmi stručně. Ten aktuální nárůst 9, 9 % je skutečně nejvíce od července 1998. A hlavní důvod? Návrat DPH u cen elektřiny a plynu, kterou naše vláda v závěru minulého roku odpustila. To je ten základní důvod, růst energií a ten skok je způsobený tím, že se prostě ta DPH vrátila na 21 %. (Velmi důrazně.) Přečtěte si to. Je to tam černé na bílém a určitě mě nebudete podezírat, že by to Český statistický úřad dělal pro mě, nebo pro naši bývalou vládu.

A teď další fakta. K tomu zadlužení, kterým se tak oháníte. Víte, v naší novodobé historii, to myslím tedy od sametové revoluce, byli pouze tři ministři financí, kteří dokázali mít přebytkový nebo vyrovnaný rozpočet: Václav Klaus, Andrej Babiš a Alena Schillerová, dokud nepřišel covid a pak už ten příběh znáte. Ale já se ještě trošku posunu, ať neopakuji věci, které říkám často, a vy jste si jich určitě všiml. A kdybyste byl právník, jako, že nejste, a já se za to na vás nezlobím, jste bankéř, tak byste věděl, že existuje nějaká veřejná podpora. A ta veřejná podpora je regulována pravidly Evropské unie a prostě, když poskytujete nějakou dotaci nebo poskytujete nějakou takovouto kompenzaci, jako jsme poskytovali my, a těžko jsme asi mohli postupovat jinak, když tak postupovaly všechny země Evropské unie, to jsem tady také už říkala x-krát, tak ta pravidla musíte respektovat, protože jinak by to byla neoprávněná podpora. A když je respektujete, tak prostě holt, kdo splní podmínky, tak tu podporu musí dostat. To jenom k vaší skandalizaci mého ctěného, váženého a pracovitého kolegy Karla Havlíčka, k tomu, když tady vytahujete, komu se to dalo, nebo nedalo. A proto možná ta helikoptéra, vy jednou říkáte dávalo se tady těm, co se dávat nemělo. Pak zas říkáte helikoptéra, tak tomu se říká veřejná podpora, jenom pro vaši informaci, a proto vlastně jsme takto postupovat museli.

Víte, ono tady zaznělo z vaší strany, opravdu to byla taková hezká zábavná estráda, ale nic jsme se nedozvěděli, hlavně, jak říkala moje ctěná kolegyně, prostřednictvím paní předsedající, paní předsedkyně, Jana Mračková Vildumetzové, žádná fakta. Jaká bude ta pomoc? Nic, show. Vy jste to tady udělali, vy jste to zadlužili, vy jste ty peníze rozházeli. Ale co uděláte vy? Víte, ono už vám to dlouho nevydrží. Ještě chvilku to můžete říkat, ještě chvilku, možná půl roku, možná, ale už to ty občany nebude bavit. Oni se budou ptát, tak dobře, tak byl špatný, ta Babišova vláda nestála za nic, byla špatná. To jsme slyšeli celou kampaň. Ale co teď bude?

No, to jsme právě neslyšeli. To jste neslyšeli. Víte, mně připomínáte, byl nějaký film, jmenoval se Obchodník s deštěm. Tak to tam tak podobně působilo. A teď, prosím, k panu ministrovi, panu vicepremiérovi Jurečkovi. No, a vy jste vlastně se (tu?) taky zmínil. Víte, tady ta kauza, která tedy opravdu zemřela tak, jak se narodila s tím slavným auditem, má jeden jediný význam - odvést pozornost od toho, co dělá tato vláda, že na každém ministerstvu jsou 2 političtí náměstci. Já vím, že jsou i na financích.

Stojí čtvrt milionu, plat 120... (Otáčí se směrem k ministrovi Jurečkovi, který hovořil mimo mikrofon.) tak možná, že vy ne, na financích určitě ano - čtvrt milionu s autem, s aparátem, se vším, že se nabírají další lidé, že se zvedly výdaje, všude se škrtá, na Úřadě vlády se přidalo asi 74 milionů a tak dále. A to jsem strašně zvědavá, až můj ctěný nástupce na Ministerstvu financí - mělo to být včera, podívám se na stránky, neměla jsem čas, byla jsem tady - až zveřejní seznam svých... (Otáčí se směrem k ministrovi Stanjurovi.) á, je tady, výborně - poradců, to se na to moc těším.

Takže tady se vytvořila kauza, vytvořila se kauza a vybrali se tady 2 zaměstnanci z útvaru, který má 12 lidí, kteří - někdo dělá tiskové zprávy, někdo dělal web, někdo dělal audiovizuální obraz - a tady já jsem dehonestována už několik dní, skoro týdnů za něco, co prostě nemá žádnou podstatu. A že se to umísťovalo na moje sociální sítě? To jsou veřejné sociální sítě! (důrazně) Jako Alena Schillerová, veřejná osobnost. Já nemám žádné soukromé! Já mám soukromý Facebook, který roky nepoužívám.

A samozřejmě oba tito lidé, kteří notabene teď mají ze života peklo, jenom pro vás, že pořád všichni řeší mě, ale oni mají teď ze života peklo. Za co? Oni nic neudělali. A kromě toho ještě fakturovali i hnutí. Víte, když jste tady oba, tak, pánové, je to báječné. Já to mám ve zvyku a nebudu to dělat a nikdy si nebudu špinit ruce, protože jsem věřící člověk, myslela jsem, že vy taky, pane ministře, pane vicepremiére... (Otáčí se směrem k ministrovi Jurečkovi.) a nebudu si zatěžovat svoje svědomí, ale mně napsalo strašně moc občanů. A napsalo mi s tím, proč se nechám urážet - proč se necháte od těch lidí urážet? A posílali mi věci, které jsem netušila.

Já jsem nevěděla, že jste měl reklamu za 60 milionů na Regionální potravinu v době, kdy jste byl ministrem zemědělství. A nezajímá mě to, nebudu to řešit, nebudu vás nikde špinit. Mně to chodí. Chodí mně od Opaváků různé příběhy, když tam pan ministr byl primátorem Opavy. Nebudu to řešit, nebudu se chovat stejně, nebudu se chovat takto stejně. Ale nebudu se ani bát. Já jsem nic neudělala, celý život jsem poctivě pracovala pro tuto zemi, pracovala jsem ve veřejném sektoru a nenechám se umlčet. A zítra bude rozpočet a řeknu si všechno, věcně, všechno, co budu chtít, tak, jak to budu vidět, jak využiji svých vědomostí a svých znalostí.

Takže to je celý tento zpolitizovaný příběh. Nebudu už tady řešit hospodaření krajů, měst a obcí, to za mě řekla báječně moje kolegyně, prostřednictvím paní předsedkyně, paní kolegyně, paní místopředsedkyně Sněmovny. A ještě k tomu, ještě ta dvě čísla, já je zopakuji zítra zas při tom rozpočtu. Pořád tady říkáte - to zadlužení.

Zadlužení této země v roce 2013, když koalice SPOLU předávala hnutí ANO Ministerstvo financí, byla 43,3 % HDP. Na Konci roku 2021, když my jsme ho předávali, bylo 42 % HDP, čerpám z makroekonomické predikce Ministerstva financí z 20. ledna 2022. Ještě jednu věc. Dneska jsem si přečetla rozhovor s panem prezidentem a on tam řekl takovou jednu krásnou větu. Já si dovolím odcitovat. On řekl - malí lidé jsou schopni se zabývat pouze malými věcmi - což je obrovská pravda. A vy jste dostali obrovskou moc do ruky tak, jako jsme my ji měli 4 roky, a s tou mocí je spojena především zodpovědnost, zodpovědnost za lidi v této zemi, za to, jak se jim bude dařit. A jim se teď nedaří dobře.

A my jsme se k tomu postavili čelem, byť nás teď vláčíte, a pomáhali jsme. Udrželi jsme sociální smír, dali jsme peníze tam, kde byly potřeba, a to, že to mělo dopad na ekonomiku pozitivní, je jednoznačné. Nebyl takový propad za rok 2020, což připustili i někteří ekonomové. A inflace - nebudu se tady s vámi přít - dobře víte, vy, kteří jste ekonomové, jak je to s inflací, co způsobuje inflaci, že to je prostě celkové narušení těch dodavatelsko-odběratelských vztahů, celkové narušení všeho toho, co (přinesla?), fungování ekonomiky způsobené pandemií a potom s tím spojenými věcmi. To jsme si tady řekli x-krát a ještě x-krát řekneme. Ale z toho, že byste to měli řešit a pomoci těm lidem, z toho se prostě nevykecáte.

A pokud jenom pohrnete ty problémy před sebou, můžete nás tady urážet, můžete nás zesměšňovat, to je jedno, my to vydržíme. Já to rozhodně vydržím. Moje babička říkávala - kopřivu mráz nespálí. Já to určitě vydržím, ale vy před těmi problémy neutečete. A bude muset přijít někdo pro vás, kdo je bude řešit, protože slovy klasika - vy už tu, maminko, nebudete. (Potlesk v sále.)

