Zákulisní rejdy. Analytik čte, co vypustil mainstream k Moravcovi

Začátek tohoto Týdne v médiích je zcela pochopitelně věnován vládní bitcoinové kauze. Její základní obrysy jsou známy snad každému včetně těch, kteří slyšeli slovo bitcoin tento týden vůbec poprvé. Petr Žantovský shrnuje podstatu kauzy jednou větou: politická strana, v tomto případě ODS, se prostřednictvím svých zástupců neštítila přijmout dar od odsouzeného drogového dealera a nechala si ještě v rámci tohoto prvního převodu z té bitcoinové peněženky utéct dalších, není jasno, zda dvě nebo dvanáct, miliard na nejasné účty a nejasné účely.“

Takovému konání se již odjakživa, jak Petr Žantovský připomíná, říká „praní peněz“. Peníze z nekalé činnosti se vloží do nějaké zcela legální aktivity, a tím se takzvaně vyčistí. „To přesně se stalo v režii ódéesáckého ministra spravedlnosti Pavla Blažka,“ říká mediální analytik. Způsob, jakým o věci informuje ODS veřejnost, je pro něj hrůzostrašným zjištěním o tom, jak moc pokročila od listopadu 1989 politická nekultura.

„Náš premiér zcela apodikticky a arogantně vykřikuje: ‚Nic se nestalo, nelžete, nechte si ty řeči,‘ a podobně. Samozřejmě že všechno, jak je zřejmě dnes v politice zvykem, háže na jediného člověka, a tím je rezignující Blažek. A ještě ho za to pochválí, že rezignoval hned, a ne až po vyzvání,“ komentuje Petr Žantovský komunikační dovednosti premiéra Petra Fialy.

O důvodech, proč se Pavel Blažek do tohoto podivného bitcoinového obchodu zapletl, nechce mediální analytik spekulovat. Jen připomíná, že brněnská smetánka jistě ví, kdo je Blažek a jaká je po dlouhé roky jeho role v Brně, odkud je i premiér Petr Fiala. „Mnohé ošklivé hlasy říkají, že to je ‚Blažkovo dítě‘, že se v čele ODS ocitl právě z vůle Blažkovy kamarily,“ říká Žantovský.

Důvodem pro instalování Fialy mělo být podle zlých jazyků navýšení jisté ohleduplnosti vůči konání této skupiny v Brně. To se nyní podle Petra Žantovského potvrzuje nejenom tím, že Fiala Blažka pochválil za včasnou rezignaci, ale třeba i tím, že nejprve nebyl schopen říct nic o případné Blažkově podzimní kandidatuře do Sněmovny. Tuto otázku rozsekl až sám Blažek svým vyjádřením, že do Sněmovny už kandidovat nebude a že je pravděpodobný jeho kompletní konec v politice.

„Což si myslím, že je celkem logické řešení. A tím by to jakoby mělo skončit, a jedeme dál k neumětelům. Tu a tam něco prskají Piráti, tu a tam něco prskají Stanaři, tu a tam něco prská SPD, ale to prskání přece umíme mediálně už dlouhodobě korigovat,“ soudí Žantovský. Problém této vlády podle něj spočívá v tom, že aktuální bitcoinová kauza, společně s kauzami typu Kampelička nebo Dozimetr, jí berou poslední miligramy důvěry, které může u některých voličů mít. Voliči jsou tím vháněni do náručí někoho jiného, ať už jde v případě ODS a kauzy Bitcoin o zisk voličů pro Fialovy koaliční partnery ze STAN, lidovců a TOP 09, případně pro opoziční strany nebo nová uskupení, tedy například SPD, ANO nebo Motoristy.

„Jestliže je ODS tak pitomá, že to svým partnerům, ale vlastně konkurentům před volbami umožní, tak jí opravdu není pomoci. Jediné, co měl Fiala udělat, je položit celou vládu, a to ihned,“ pokračuje mediální odborník. Pak by došlo k jedné ze dvou možných variant: buď by Fiala dovládl onen krátký čas do voleb v demisi, nebo by prezident jmenoval úřednickou vládu.

„Tím gestem by nikdo nic nezískal, nikdo nic neztratil, ani Blažek, ani ten pán, co daroval Ministerstvu spravedlnosti miliardu a na jiné účty odeslal jiné miliardy. Nikdo by o nic nepřišel, je to jen gesto. Ale politika je o gestech, a pokud si to Petr Fiala není schopen uvědomit, tak v ní nemá co dělat,“ uzavírá Žantovský.

Zásadní Moravcův problém

Druhý dnešní příspěvek se týká komentáře právníka Petra Kolmana na serveru Lidovky.cz. Petra Žantovského zaujal už titulek „Budování kultu moderátorské osobnosti? Změna na židli Václava Moravce by mohla televizi prospět“.

Mediální analytik připomíná, že ještě před pár týdny, když se odvolával dnes již bývalý generální ředitel ČT Jan Souček, bylo téma mnohaletého hegemonního působení Václava Moravce na obrazovkách veřejnoprávní televize naprosté tabu. „Na Moravce se nesmělo ani křivě pohledět, natož o něm říci, že by také mohl být vyměněn nebo střídán,“ glosuje Žantovský.

A právě to jsou varianty, které ve svém komentáři navrhuje Petr Kolman. Navrhuje, aby byl Moravec střídán nějakou moderátorkou. Žantovský nesouhlasí, že by šlo o pohlaví. Podle něj jde spíše o způsob provedení práce: „Když si představím, že moderátora Moravce obtýden střídá třeba Nora Fridrichová nebo někdo takový, tak to si myslím, že by nebyl úplně ten pokrok, který si představuje zde pan Kolman.“

„Jestliže dnes i standardní mainstreamový novinář vyřkne větu, že Moravec kolem sebe buduje kult osobnosti nebo je kolem něj budován a je to ke škodě té televize, tak to znamená, že se začínají dít zákulisní rejdy,“ všímá si mediální odborník. Může tedy dojít i k dalším personálním změnám. Jaké budou, napoví jméno nového generálního ředitele ČT. „Nikdo neroste až do nebe. Oni by patrně o Moravce stáli i na jiných stanicích, televizních či rozhlasových. Dlouhá léta dělal pro Frekvenci 1, začínal jako rozhlasový novinář někde v okresním rádiu,“ připomíná Žantovský Moravcovu novinářskou minulost. Moravce považuje za šikovného člověka, který ale bohužel nesplňuje kritéria vyžadovaná po veřejnoprávních moderátorech klíčových relací.

Z hlediska dodržování nestrannosti vidí Žantovský u Moravce ještě další problém. „Ještě bych připomněl, že z pozice vyučujícího na fakultě sociálních věd je šéfem týmu, který inkasuje od Googlu, tedy soukromé společnosti, desítky milionů korun na nějaký výzkum, o němž nikdo nic moc pořádně neví, ale fakt je ten, že když by byl Moravec postaven před úkol debatovat ve svém pořadu o čemkoliv, co se týká firmy Google, tak je nutně podjatý, a to jeho referování zcela jistě nebude nedotčeno skutečností, že je tou firmou placen,“ upozorňuje mediální analytik. Už to je podle něj důvod, pro který nemá Václav Moravec v České televizi alespoň poslední dva roky co pohledávat, a bude zajímavé sledovat, jak se s tím vypořádá nový generální ředitel. „Pokud to tedy nebude Jakub Železný, ten už nám vysvětlil, že když někdo sáhne na Moravce, tak on poleze na barikády. Tak jsem zvědav, jaké barikády měl na mysli. Jestli vyláme někde na Starém Městě dlažební kostky, vlastnoručně z nich sestaví barikádu a půjčí si někde v muzeu pancéřovou pěst jako z té povídky Jana Drdy a bude hájit Václava Moravce až do roztrhání svého nebo jeho nebo jakéhokoli jiného těla,“ dodává.

Nyní je míč na straně Rady České televize. Ta podle Žantovského ukvapeně odvolala Součka a pak ukvapeně vypsala výběrové řízení. Souček si za mnohé sice mohl sám, ale medální analytik se domnívá, že celá tato, jak on říká, eskapáda je diktována především tím, že nás na podzim čekají sněmovní volby. „Každopádně to, že zaznívají věty, které zpochybňují ultimativní postavení lidí, jako je Moravec, je dobře a je to určitě posun správným směrem,“ dodává.

Zachráníme na podzim demokracii?

V rámci tohoto Týdne v médiích chce Petr Žantovský upozornit čtenáře ParlamentníchListů.cz také na vývoj v kauze učitelky Martiny Bednářové. Ta byla dvakrát obvinění zbavena po zdůvodnění, že za názor není možné nikoho odsoudit. „Toto stanovisko soudkyně byl zřejmě názor špatný, protože naše justiční hydra vybrala soudkyni jinou, která byla povolnější a paní učitelku Bednářovou do toho vězení, zatím tedy nepravomocně a jenom podmíněně, poslala,“ říká mediální analytik.

Vývoj v této kauze považuje za strašný příběh konce demokracie v Česku, který navíc probíhá za potlesku těch médií, která žijí v představě, že liberálnědemokratické je diktovat ostatním lidem, co se smí a co se nesmí říkat a co si smějí a nesmějí myslet.

Komentářů k odsouzení učitelky Bednářové Žantovský moc nenašel, tím méně pak v mainstreamových médiích. Čtenáře ParlamentníchListů.cz upozorňuje na komentář Tomáše Koloce na Krajských listech s názvem S odsouzenou Bednářovou souzní i Trump.

Koloc podle mediálního odborníka v textu velmi podrobně popsal jádro problému a našel různé zahraniční analogie, například s německou učitelkou Ingeborg Godenauovou, která před žáky veřejně prohlásila, že v dnešním Německu už není demokracie ani svobody. Za to dostala zákaz učitelského povolání, který po odvolání potvrdil i Evropský soud. Skutečnost, že Evropský soud řešil, zda někdo může vykonávat své povolání, považuje Žantovský za zcela absurdní.

Faktem je, že i Martina Bednářová dostala zákaz výkonu učitelského povolání. Petr Žantovský si všiml i takových komentářů, jako že to vlastně nebylo kvůli jejímu názoru na Ukrajinu, ale proto, že to byla špatná učitelka. „To mě trochu polévá horko, protože takhle můžete odsoudit kohokoli z nás za cokoli,“ říká Žantovský.

Dělení na dobré a špatné příslušníky jednotlivých skupin se mu nelíbí. Týkat se může každého. „Je špatná signatářka Charty 77 Lenka Procházková a její kolega Jan Schneider. To jsou špatní signatáři. Pak jsou tu dobří signatáři, třeba Daniel Kroupa, jehož vnouček rozjel tuhle aktivitu. Určitě to nebyla náhoda, že zrovna on natočil paní Bednářovou,“ říká Žantovský o studentu Jonáši Kroupovi, který si učitelku Bednářovou v hodině nahrál.

Tomáš Koloc podle mediálního analytika správně připomíná osud Vladimíra Kapala, „který zemřel loni poté, co byl českou justicí kriminalizován za rozhlasovou diskusi o historickém masakru v Katyni. Za domněnku, že na tom masakru mělo podíl nacistické Německo .Soud dospěl k závěru, že Vladimír Kapal s dalšími zpochybňovali to, že zločin spáchali Sověti. Všichni odsouzení dostali osm měsíců podmíněně.

„Soudím, že jak jsem pana Kapala znal, tak mu to život dosti zkrátilo, že tu situaci nesl velmi špatně. Protože mu nebylo do zpěvu ani za minulého režimu a najednou v tomto režimu, jak zpívá Nohavica, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí? Tak najednou v tomto režimu dostával přes hlavu úplně stejně, nebo ještě hůř. Opravdu je to příběh konce naší demokracie, a pokud se na podzim nevzpamatujeme, tak má další generace vymalováno,“ uzavírá Žantovský příběh učitelky Bednářové.

