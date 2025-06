Hřib (Piráti): Ročně se ze státní kasy ztrácí půl bilionu

Součástí je i online kalkulačka korupce, která každému občanovi ukáže, kolik peněz by mohl stát ušetřit, kdyby se podařilo efektivně zakročit proti korupčním kauzám. Piráti zároveň znovu zdůraznili požadavek na odvolání ministra financí Zbyňka Stanjury a důkladné vyšetření bitcoinové aféry

. „Už máme dost korupce, která ničí naši zemi. Šmeliny se státními penězi jsou bohužel v České republice evergreenem. A i když jsme v roce 2025, různé korupční praktiky nás pořád vrací do devadesátek. Kvůli korupci a hospodářské kriminalitě se ze státní kasy ročně ztrácí půl bilionu korun, který mohl jít třeba na lepší zdravotnictví nebo školství. My, Piráti, přicházíme s jasným řešením, jak tenhle systém změnit,“ uvedl na tiskové konferenci ve Sněmovně předseda Pirátů a celostátní lídr do nadcházejících voleb Zdeněk Hřib.

Součástí pirátského plánu proti korupci je:

Dostupná a moderní zdravotní péče pro všechny,

tvrdší kontrola daňových úniků velkých korporací,

pevný plán proti korupci a rozkrádání v legislativě a justici,

stejná pravidla pro stát jako pro firmy,

zajištění nezávislosti veřejnoprávních médií,

podpoření investic do obrany bez škrtů a „odklánění“,

posílení odolnosti obyvatelstva a infrastruktury.

Podrobnější plán je k dispozici na webu ZDE. Na stejném místě si pak veřejnost může s pomocí korupční kalkulačky spočítat, kolik by se v konkrétních korupčních kauzách dalo ušetřit a kolik peněz by mohlo směřovat ve prospěch obyčejných lidí.

Piráti v této souvislosti zveřejnili také přehled nejzávažnějších korupčních případů v Česku z posledních let včetně miliardového daru v bitcoinech ministru Blažkovi od pravomocně odsouzeného zločince, kauzy Motol, brněnské Stoky či dotačních machinací Agrofertu.

„Stát má fungovat pro běžné lidi, ne pro zákulisní hráče a zájmové skupiny. My jsme připraveni se s tímto systémem poprat. Místo dalších dotací pro miliardáře máme, my Piráti, jasný plán, jak posunout Česko dopředu. Ušetřené miliardy chceme využít tam, kde to dává smysl: na snížení daní a posílení rozpočtů 90 procent českých rodin,“ dodal Hřib.

