Až skončí Fiala: Oživit V4, silnější. Fico, Drulák, Zeman a velký plán

Česká vláda Petra Fialy na počátku března loňského roku svým rozhodnutím zrušit tradiční mezivládní konzultace s vládou Slovenska bezprecedentně poškodila vzájemné vztahy. Bezezbytku se na tom shodovali účastníci svatoplukovské česko-slovenské konference s názvem Společně ve střední Evropě, kterou o víkendu hostil bratislavský vládní hotel Bôrik, který se tyčí na kopcích nad městem v bezprostřední blízkosti Bratislavského hradu s výhledem na Dunaj.

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7932 lidí

Spolek Svatopluk, který před lety založil elitní český diplomat a politolog Petr Drulák, se dlouhodobě pokouší institucionalizovat česko-slovenské vztahy na úrovni občanské a intelektuální, ale též spojovat české i slovenské politiky a nacházet společná témata a oblasti stejných národních zájmů. Víkendová velká konference v Bratislavě navázala na loňské komornější setkání v Praze.

Přestože ze strany Fialovy vládní koalice není zájem rozbité vztahy začít napravovat, opoziční strany zájem nejen mají, ale deklarují i závazek vše uvést do pořádku po podzimních sněmovních volbách, dojde-li ke změně vládní garnitury. Týká se to nejen obnovení společných zasedání české a slovenské vlády, ale též obnovení, rozšíření a prohloubení spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky.

„Velmi si vážíme toho, že je zde zastoupena celá slovenská vládní koalice na té nejvyšší úrovni. Je zde rovněž zastoupena česká opozice a můžete se ptát, proč je tu opozice a ne vláda. Žijeme nyní v situaci, že naše Evropa, ale i česká a slovenská scéna je rozdělena takovými příkopy, že určitá debata není možná. Věřím, že jednou bude možná i debata národně-konzervativních sil s liberály, ale to námi nejdříve budou liberálové muset přestat pohrdat. Vláda na Slovensku je pro nás inspirací a česká opozice nebude opozicí věčně,“ uvedl šéf Svatopluku profesor Petr Drulák.

Bývalý prezident republiky zdůraznil oblast, které se podle jeho slov řečníci v politickém panelu nevěnovali. „Chybělo mi to, čemu Tomáš Masaryk říkal drobná, černá, trpělivá práce. Žádná velká gesta, žádné vznešené fráze. Doložím to na základě konkrétních argumentů a situací. Podílel jsem se na prosazování zpočátku zavrhované myšlenky, že studenti z obou našich národů by měli mít právo studovat bezplatně na univerzitách druhého národa. Dodnes to funguje a je to jedna z věcí, která přežila až do dnešních dnů. A pokud něco politika přežije, znamená to, že to funguje a je to dobré,“ uvedl Zeman s tím, že to zároveň dále prohlubuje blízkost Čechů a Slováků s ohledem na to, že díky tomu stále vznikají smíšená manželství.

Miloš Zeman vyzdvihl i skutečnost, že se během jeho prezidentského mandátu, kdy na Slovensku byl prezidentem na konferenci též přítomný exprezident Ivan Gašparovič, podařilo v Praze otevřít dodnes úspěšně fungující Slovenský dům a naproti tomu i Český dům v Bratislavě.

Projevu Roberta Fica na konferenci jsme se již podrobně věnovali ZDE. Slovenský premiér především zdůraznil své přesvědčení, že formát Visegrádské čtyřky není v současné době u ledu jen tak sám o sobě, ale byl úmyslně rozbit a zdevastován západními státy. Důvod je prostý, V4 tvoří celek bezmála 65 milionů obyvatel Evropy, což je téměř síla Francie.

Výzva k obnově a prohloubení V4 byla tématem nejen Ficova projevu, ale nesla se celou konferencí. Diskutovalo se též o podstatném rozšíření, například v rámci formátu V4+, kdy by se mohly připojit státy jako Rakousko, Slovinsko, ale též Srbsko, Chorvatsko či Rumunsko. Naše menší státy totiž díky tomu mohou vytvořit významnou sílu, kterou nebudou moci evropské velmoci přehlížet.

Jde také o hospodářskou sféru. „Jednoznačně vidíme, že ekonomika a politika jsou spjaty a ekonomická rozhodnutí mají velký vydírací potenciál. Bavili jsme tu o ekonomickém vydírání ze strany německého kancléře vůči bratrům Slovákům a to je přesně ono. Tuto ekonomickou zranitelnost bychom měli urychleně řešit. Je to důležitá agenda, kterou máme společnou nejen se Slováky, ale také s Maďary. Jakmile dojde ke změně vlády v Praze, musíme v maximální koordinaci snížit naši míru zranitelnosti. Máme hromadu dalších spojenců, bylo již zmíněno Slovinsko a další balkánské země. Proto se musíme snažit rozšířit prostor pro hospodářskou politiku, což nám pomůže snížit nezdravou a patologickou závislost na západu oslabovat,“ uvedla v debatním panelu intelektuálů na česko-slovenské konferenci ekonomka Ilona Švihlíková.

„Ekonomická závislost vytváří politickou závislost. Za 35 let si nadnárodní korporace zvykly na to, že u nás mají Eldorádo a nikdo se jim nestaví do cesty. Na příslušná místa si dosadili i své lidi, kteří hájí zájmy nadnárodních řetězců atd., zatímco zemědělci trpí. Na Slovensku dobře víte, co znamená mít tyto obhájce nadnárodních zájmů proti sobě. Z této závislosti se musíme vymanit. V hospodářské politice je obrovský prostor ke spolupráci. K tomu je nezbytná politická odvaha. Někdo musí vystoupit a říct: Máme po krk toho být vaší kolonií. Máme po krk toho odvádět na vaši úchylnou lipskou burzu peníze. Už to nebudeme dělat. Než se k tomu dostaneme, musíme si to odpracovat. Dejme síly dohromady, na nic nečekejme. To je ta drobná, černá masarykovská práce, o které zde hovořil pan prezident Zeman,“ odkazovala k projevu třetího českého prezidenta ekonomka Švihlíková.

Publicista a spisovatel Michal Semín se zamýšlel nad jinou důležitou otázkou, kterou je jazyk. Připomněl totiž, že jakkoli se pro starší i střední generace může zdát automatické, že si Češi a Slováci rozumějí, což je jedním ze zásadních elementů naší blízkosti, dnešní mladá generace už to tak nemá a až se tato bezprostřední jazyková blízkost vytratí, mohou ochladnout i mimořádně blízké vztahy.

„Jazyk není jen komunikační nástroj, ale jazyk je nositelem kultury, paměti, identity a dědictví předávaného z generace na generaci. Máme-li takto podobné jazyky, máme i společnou paměť, která sahá několik set let zpátky. Naše příbuzné a bratrské jazyky jsou unikátní a jazyková blízkost nám i dnes dává obrovskou výhodu. Dnes, kdy naše vztahy narušuje mnohokrát zmíněná lokajská Fialova vláda a Evropa čelí tlakům na unifikaci a potlačuje se důraz na národní svébytnost, tím víc musíme chránit jazyk a tuto naši blízkost. Chceme-li tuto blízkost zachovat pro naše děti, vnuky a další generace, je třeba ji aktivně podporovat. Proto přicházím s konkrétním podnětem, abychom do našich vzdělávacích programů prosadili výuku druhého jazyka, tedy češtiny nebo slovenštiny. Pro naši generaci to není problém, ale u českých dětí se začíná projevovat absence porozumění. Stejně tak by si každá česká a slovenská škola měla v druhé zemi najít partnerské školy a pořádat výměnné pobyty. Všichni jezdí do Anglie nebo Francie, na což většina rodin nemá peníze a jede stejně jen pár dětí ze třídy, tak raději jezděme na Slovensko a slovenské děti do České republiky. Mohlo by se to stát jedním z témat obnovaných mezivládních konzultací,“ navrhoval Michal Semín.

Víkendové bratislavské konference Společně ve střední Evropě se účastnili politici, ekonomové, intelektuálové a další společnosti z Česka a Slovenska. V politickém panelu kromě premiéra Roberta Fica vystoupil i šéf další koaliční strany Hlas a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok a místopředseda Národní rady a šéf další koaliční strany SNS Andrej Danko.

Z české strany se zapojil bývalý šéf Poslanecké sněmovny a současně místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček, lídryně STAČILO! Kateřina Konečná a místopředseda SPD Radim Fiala. Později vystoupil také kupříkladu europoslanec strany SMER-SSD Luboš Blaha nebo český exministr zahraničí Jan Kavan.

O kulturní program na konferenci se postaral hudebník Felix Slováček, jehož přítomnost mnozí účastníci velmi oceňovali. Slovenský exprezident Gašparovič se kvůli jeho vystoupení dokonce výrazně zdržel, přestože měl tou dobou už být jinde. Miloš Zeman si pak tradičně u Felixe Slováčka objednal melodii Sentimental Journey. Slováček vyjádřil vděk za to, že se mohl akce v takovém složení hostů zúčastnit.

„Velmi mě těší, že jsem se této konference mohl zúčastnit a vidět zde mého oblíbeného prezidenta Ivana Gašparoviče a oblíbeného a milovaného prezidenta Miloše Zemana. Jsem rád, že zde mohu být a hrát pro politiky, které mám rád, protože na akce s politiky, které rád nemám, tam bych samozřejmě nelezl. Slyšel jsem zde mnoho zajímavých projevů a jsem opravdu rád, že tu vedle stojí česká a slovenská vlajka a žádná jiná druhá,” uvedl Felix Slováček.

Třetí český prezident Miloš Zeman po skončení konference pro ParlamentníListy.cz vyzdvihl důležitost tohoto setkání. „V okamžiku, kdy se bourají nejenom česko-slovenské vztahy, ale i celá V4, je důležité účastnit se všech akcí, které jsou protisměrné. Myslím si, že Petr Drulák dělá dobrou práci se svým spolkem Svatopluk, a proto jsem se na jeho pozvání této akce rád zúčastnil,” sdělil serveru ParlamentníListy.cz Miloš Zeman, který do Bratislavy přicestoval již v pátek večer ze své brněnské autogramiády a zdržel se do nedělního poledne, odkud se vydal na Moravu.