Schillerová (ANO): Konečně jsme se dozvěděli, co je ta nová politická kultura

Děkuji, pane místopředsedo.

Dovolte mi pár slov k tomu, co nám bylo sděleno před pauzou. Asi vás překvapím, ale pro mě to není zase takovým překvapením. Já alespoň beru pozitivně to - a z každé situace je potřeba si brát i to pozitivní - že jsme se konečně dozvěděli, co je ta nová politická kultura a co to znamená ta lepší politika, jak jste říkali. Teď víme, že na nějaké dohody se nemůžeme spolehnout. Vy tomu říkáte nová politická kultura, já tomu říkám - nebudu hledat to slovo, protože jsem dáma.

Každopádně je to ostuda vaší koalice, nikoliv postoj opozice. Několikrát jste deklarovali, a říkám to tu v klidu bez nějakého pocitu ublíženosti, bereme to, budeme podle toho samozřejmě k tomu přistupovat, vy jste respektovali a několikrát jste to řekli veřejně, že respektujete nárok hnutí ANO na tento post, několikrát jsem slyšela, že se zvolením Karla Havlíčka nebude problém, už bylo nepřípustné kádrování našeho prvního kandidáta Radka Vondráčka, teď dokonce to nebylo ani kádrování veřejně slyšitelné, teď dokonce jste se tím promlčeli a v té komedii se dál pokračuje.

Chápu to tak, že je to trest za to, že jsme si dovolili vystupovat při důvěře vlády 23 hodin, nebo za to, že vaši poslanci nechodí do práce.

Chtěla bych připomenout, že klub hnutí ANO má 72 poslanců, má osmnáctkrát více poslanců než klub Pirátské strany. Přesto máme ve vedení Sněmovny stejné zastoupení. Bereme to jak to je a slovy Karla Havlíčka, kterého si nesmírně vážím za jeho postoj, chci říct, že my rozhodně nebudeme přistupovat na žádné výměnné obchody za posty výměnou za poslušnost nebo prosazení některých vašich priorit. Já si myslím, že vždy je lepší, a jako bývalá členka vlády to vím, hledat dohodu, hledat nějakou spolupráci, protože je před námi dlouhé období a projednávání velkého množství zákonů.

Děkuji vám za pozornost.

