Senátor Goláň: Všichni víme, jakým způsobem fungovaly zmatky kolem očkování

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Kolega Canov nás vždycky předběhne písemnou přihláškou a je těžké po něm hovořit o čemkoliv. Myslím, že tady toho řekl hodně, takže já se teď omezím na jednu jedinou otázku. Pan ministr, když představoval tento návrh, tak nám řekl, že pandemický zákon potřebujeme k tomu, abychom lépe zvládali tuto situaci. Následně nám řekl, že pandemický zákon je něco mezi krizovým zákonem a zákonem o ochraně veřejného zdraví. Takže asi zákon nižší síly. Já bych prosil pana ministra, jak zákon nižší síly nám pomůže lépe zvládnout zhoršující se pandemickou situaci, když ji nezvládli vůbec ani v rámci zákona s vyšší silou.

Čísla se zhoršují, dlouho vyhlášený nouzový stav k ničemu nevedl a světlo na konci tunelu se oddaluje už i těmi prohlášeními, které čteme. Asi si málokdo z politiků uvědomuje, jak ta situace je špatná. Je těžké hledat, čí je vina, proč se zhoršuje tato situace. A je lehké hledat viníka, proč se nezlepšuje tato situace. Protože ten, kdo měl v rukou ty nástroje, tak je asi nepoužíval správným způsobem. Silné nástroje neuměl používat a teď nám slibuje, že slabším nástrojem to všechno zachrání. Já si myslím, že by to všechno zachránila vláda, která by tady nebyla. Byla tady jiná. Protože když mi někdo řekne, že slabším zákonem zachrání to, co nedokázal zvládnout ani tím silnějším, tak k němu nemám důvěru.

Všichni víme, jakým způsobem fungovaly zmatky kolem očkování. Vyspělé země měly systémy připraveny a čekaly, až do těch systémů logicky dosadí případné vakcíny. Dneska slyšíme, jak se někdo vymlouvá na hejtmany, na Evropské unii. Pravdou je, že systém, do kterého by byla zaregistrována velká část obyvatelstva na očkování neexistuje. Pravdou je, že se čísla zhoršují. Pravdou je, že do 14 dnů se zhorší ještě mnohem více. A to je důvod, proč Senát funguje odpovědně a vytvořil minimalistickou variantu, abychom nenechali vládu s holýma rukama. Aby snad zamyslíce se nad tím, co se děje, třeba i ten pandemický zákon řádně použila. Samozřejmě bez těch chyb, které tady už jmenoval můj předřečník.

Pokud zdraví lidí má být na prvním místě, tak nemůžeme všechno rozvolnit, otevřít a nemůžeme lidem nalhávat, že nepotřebujeme jakákoliv opatření. Pokud nechceme, aby lidé umírali ve větší míře, tak něco přímo musíme. A já se přimlouvám za tu minimalistickou variantu, které jsem spolutvůrcem, aby opravila základní chyby. A obávám se, že byť vedeni dobrým úmyslem, velkou zodpovědností vůči tomuto národu dáme opět této vládě nějaký nástroj do rukou, že se nic nezmění. Jak by mohlo, když jim dáváme nástroj slabší.

Děkuji za pozornost.

