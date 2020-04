Senátor Horník: Minimálně třetina obalů je nevyužitá

reklama

Já vám děkuji, pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, původně jsem myslel, že tuto věc budu říkat u dalšího bodu, který budeme projednávat, to znamená zprávu za životní prostředí za rok 2018, ale ono se to hodí i do tohoto tisku. První věc, pane ministře, já bych chtěl vědět, jak dalece se Evropa zabývá, ono to tady několikrát bylo řečeno, nesmyslným převozem všeho možného po celé zeměkouli sem a tam, v této souvislosti poukazuji na lodní dopravu. Lodní doprava je jeden z největších znečišťovatelů vůbec.

A můj dotaz je, jak dalece bude snaha tuhle lodní dopravu zbytečně nevytěžovat a zboží nenechat kolovat kolem Zeměkoule. To je jedna věc. A druhá věc, kterou už také zmiňovali kolegové, my jsme tady měli velkou konferenci ve věci odpadů. A já jsem v Senátu 16 let a takových minimálně 10 let u všech příležitostí, když se probíral zákon o odpadech, tak komunikuji s vašimi podřízenými nebo i s těmi, kteří byli předtím, a vždycky je žádám, když mi mluví o odpadech a o jejich vzniku a jak budeme likvidovat, jak budeme třídit a ono se to všechno hrozně dobře poslouchá, všude máme rozeseté kontejnery, on to pak nikdo od nás nechce, tak jsem na tu konferenci přinesl pár ukázek obalů, kde zhruba minimálně třetina obalů je nevyužita. Mně to zdůvodňovali odborníci tím, že údajně je to z toho důvodu, když si koupíte tabletky do myčky nádobí, tak tu, když otevřete, tak tam máte něco přes polovinu. A ten zbytek, to je vzduch. To se ale vozí kamiony po celé Evropě a já když jsem se ptal, proč tomu tak je, tak mi bylo řečeno, že údajně zákazník to tak má rád, protože si něco nese domů, hmotného, velkého. Hodně firem od toho odstoupilo, třeba vezměme si koncentráty prášků a podobně, ale tenhle problém konkrétně s tím převážením tablet do myček je dlouhodobý.

Ing. Jan Horník STAN



místopředseda Senátu

Já jsem tady žádal, jestli se s tím nedá něco dělat. Náměstci říkali vaši, no to je zajímavý nápad, s tím bychom mohli něco udělat. Samozřejmě to přišlo okamžitě v zapomnění a neudělalo se zase nic, takže jsem tady měl i ukázku například brambůrků, kde tedy zase mi někdo vysvětluje, že tam musí být ochranné prostředí, ale to ochranné prostředí je tak nafouklé, že se vozí doslova a do písmene jenom vzduch. Když jsem to tady uvedl, tak vaše paní náměstkyně Peštová už mi neslibovala, že s tím něco ministerstvo udělá. Ona pouze konstatovala, pane senátore, dovedete si představit, jak by se mnou zatočilo MPO, kdybych přišla s těmito nápady a došlo by ke snížení de facto produkce? Například oříšky, které si koupíte v plechových krabičkách, jsou z poloviny využité. Doopravdy jenom z poloviny. Zbytek se vozí zase vzduch. Nejenom že se veze vzduch, ale ono se musí vyrobit navíc plech, který se asi vozí někde z Číny nebo nevím odkud zase. To skončí většinou na skládkách, protože tyhle věci se mnohdy netřídí.

Takže já se ptám, jak dalece my si tady budeme neustále říkat v rámci Evropy, co musíme, jak to, ale přitom nejsme schopni ani my jako Česká republika zamezit zbytečné výrobě obalů, nadměrné. A když mi odpovídají odborníci, ale ona to dělá třeba Evropa. No tak proboha, tak my to nedělejme, pojďme příkladem ostatní Evropě a ostatnímu světu, že nebudeme vozit vzduch, že nebudeme zbytečně vyrábět obalovou techniku vlastně navíc, protože to všechno spotřebovává energii. A ta energie není nevyčerpatelná. Ta je možná nevyčerpatelná z našeho krátkodobého pohledu, že žijeme na této planetě s některými zdroji obnovitelnými, ale s krátkodobými, kdy využíváme přírodní bohatství v této zemi a v podstatě nadměrně ho spotřebováváme, nenecháváme to pro budoucí generace, tak to si myslím, že je největší šlendrián. A všechny tyhle papíry, které jsem tady zažil, a to buďto evropské tisky, nebo to, co jsme řešili v rámci zákonů spojených s životním prostředím, tak v podstatě byla jenom nadměrnější a ještě nadměrnější produkce. Pojďme využít toho, co teď se stalo, příroda nám ukázala, a teď je jedno, jestli jsme to uměle vyprodukovali, ten COVID-19, nebo to bylo z netopýrů, ale pojďme se z toho všeho poučit a pojďme to udělat rázně. A rovnou třeba propustit jednu třetinu administrativy, kterou máte na svém ministerstvu, protože tam taky zbytečně vyrábíme nesmyslné tabulky, které stejně nikdo nečte, ten další tisk, který budeme mít, v podstatě když si přečtete zprávu za životní prostředí za rok 2018, v podstatě ale zjistíte, že to je každý rok to samé, už několik let to vždycky čteme o rok později. Ono se nic nemění. Tam jenom někdo vyrábí něco proto, aby se to vlastně schválilo v Senátu a Poslanecké sněmovně, ale žádné výsledky. A kritika na nadměrnou spotřebu obalů, která je zbytečná, já předkládal léta nazpátek. Co se změnilo? Nic, jen se vytiskly další papíry a další zprávy za předchozí nebo předpředchozí rok. Děkuji za pozornost.

