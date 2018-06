Senátor Michálek: Výjimka ze zákona umožňovala přebalení akciové společnosti na tzv. investiční fond

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi, abych pouze ve stručnosti uvedl tento senátní návrh zákona. Jedná se o odstranění výjimky v § 17 b zákona o daních z příjmu. Tato výjimka umožňuje fondům, jejichž akcie jsou zaregistrovány na burze, aby podléhaly pouze pětiprocentní dani místo standardní daně z příjmu 19 %.

Historicky ze strany některých subjektů došlo k zneužívání tohoto institutu, protože zatímco obecně jsou fondy nástrojem pro kolektivní investování, tzv. investování více investorů. Stávalo se, že byly zaregistrovány fondy třeba pouze jednoho akcionáře a prakticky tak došlo pouze k přebalení akciové společnosti na tzv. investiční fond.

Tento návrh zákona navrhuje tuto výjimku vypustit. Opakovaně byl diskutován, jak na rozpočtovém výboru, tak i zde na plénu.

K tomuto návrhu podle mých informací jsou tedy dva pozměňující návrhy, jeden pana Stanjury, který se vlastně vrací k tomu, co bylo v Senátu diskutováno již před čtyřmi lety, to znamená, aby byla zachována určitá diverzifikace vlastníků. Druhý návrh směřuje k tomu, aby ta diverzifikace byla požadována nejenom u právnických osob, ale i u fyzických osob. Ze strany Senátu je neutrální stanovisko k tomu prvnímu návrhu, resp. je to provázané, pokud by prošel ten druhý pozměňovací návrh, tak samozřejmě souhlas.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Libor Michálek, MPA BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Munzar (ODS): Novela o dani z příjmů má od rozpočtového výboru zelenou Resort financí ocenil 20 nejvýznamnějších plátců daně z příjmů právnických osob Kytýr (ANO): Senátní úprava zákona o dani z příjmů byla navržena s cílem zamezit zneužití Senátor Michálek: Konec daňových výhod pro fondy developerů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV