Ministr Bartoš: Jsme jediná strana bez korupce. Naše zahraniční politika ukazuje, že se nebojíme

Už jen 38 dní.

Pak se ukáže, jak to má naše společnost jako celek hozené. Jestli chceme jít cestou osobní svobody s respektem k okolí, nebo cestou starých pořádků a zahledění se sami do sebe.

My Piráti se díváme dopředu. Jak zmodernizovat ekonomiku. Jak využít technologie. A u toho hlídáme, zdali se nekrade. A nezneužívají dotace. Vy to víte. A ví to i naši nepřátelé. Proto na nás útočí.

Ale my se nedáme. Nikdy jsme se nedali.

To platí i pro zahraniční politiku. Málokdo věřil. Mnozí pochybovali. A podívejte. Našeho Jana Lipavského titulují nejlepším ministrem zahraničí, co jsme měli.

V roce 2017 nám říkali, že se nám do roka rozpadne poslanecký klub. Nestalo se. V roce 2021 nám říkali, že jsme jako strana definitivně skončili. Nestalo se. Jsme silnější, než kdy dříve. A to díky vám, co za námi stojíte. I když to často není jednoduché. Jsme jediná strana bez korupce. A naše zahraniční politika ukazuje, že se nebojíme, že nechceme být malým národem, a že máme rovnou páteř.

To chceme dokázat i v Evropě. Jsou před námi náročné výzvy. A vy si vyberete, kdo jim za nás bude čelit.

Zdali starý, nebo moderní svět.

Moc vás prosím, přijďte 7. a 8. června a dejte České pirátské straně svůj hlas!

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

