„Víme prd, ale jsme si jistí.“ Vrbětice, Ukrajina, Rusko a válka. Zlá slova k vládě od veterána

Ukrajina vyjednávala, protože věděla, že sama Rusko neporazí. A vyjednávání ukončila, protože si myslela, že se Západem to půjde, míní analytik, bývalý voják a účastník zahraničních misí Dominik Ticháček. Fiala, Rakušan i Jana Černochová pak podle něho přispěli k masakru Slovanů na Ukrajině a měli by být hnáni k odpovědnosti. A Vrbětice? „Víme prd, ale jsme si jistí, zahájíme – věc odložíme, protože nic nevíme, nejsme si jisti a víme prd,“ komentoval kauzu, ve které se policie nerozhodla údajné strůjce výbuchu stíhat.

V médiích se objevil text mírové dohody, kterou před dvěma lety Ukrajina s Ruskem vyjednávala. Ukazuje, že mír byl na dosah jen dva měsíce po začátku války. Proč od toho Ukrajinci ustoupili? Skutečně pouze kvůli západním slibům, že jim pomůžou Rusy porazit?

Ukrajinská strana byla blízko dohodě s RF a potvrdili to představitelé zainteresovaných stran v procesu vyjednávání a těmi mimo jiné byl premiér Izraele Bennett nebo prezident Turecka Erdogan.

Ukrajina celý proces vyjednávání zahájila z přesvědčení, že na válku s Ruskem SAMA nemá prostředky – Ukrajina z procesu vyjednávání odstoupila na základě přesvědčování ze strany Západu, že je schopna S NÁMI Rusko porazit. Tak jednoduché to je.

Jak se celý proces dynamicky vyvíjel, jsme viděli na zastřelení Denyse Kirijeva, účastníka prvních rozhovorů a spojky mezi Ukrajinci a Rusy, příslušníky SBU přímo na ulici v březnu 2022 cestou na letiště. Důvod: zrádce, dvojitý agent. Později Zelenskyj udělil Kirijevovi posmrtně vyznamenání za mimořádné služby při obraně suverenity a bezpečnosti státu. Padouch, nebo hrdina, my jsme jedna rodina.

Důležité je poznamenat, že ještě před invazí na Ukrajinu Putin předal Západu a NATO dokument, ve kterém si kladl podmínky, za kterých je RF ochotna nechat Ukrajinu žít svůj sen. Samozřejmě x bodů bylo nesmyslných, ale od toho se vedou vyjednávání, kdy jedna strana přestřeluje, druhá podstřeluje. MY jsme opět místo vyjednávání vše shodili ze stolu.

My neseme v určité míře odpovědnost za události na Ukrajině a někteří představitelé by měli být hnáni k odpovědnosti. MY jsme Ukrajinu donutili. MY jsme Ruskou federaci přinutili. RF podnikla agresi vůči suverénnímu státu v rozporu s mezinárodním právem. Příklady táhnou.

Byla ta tehdejší západní ujištění o podpoře Ukrajiny, která povede k vítězství ve válce, založena na reálném základu? Myslela si Evropa s USA, že sankcemi dostane Rusko na kolena a vyzbrojí Kyjev s tím, že vítězství je zřejmé?

Nebyla založena na reálném základě. Po zahájení SVO si ČT pozvala do studia ekonomického „experta“ Niedermayera, který básnil o krachu RF do měsíce, jelikož nebude schopna splácet své dluhy. Jeho vyjádření byla obrazem myšlenkových pochodů představitelů EU, NATO a USA, kteří měli naprosto mylné představy a navzájem se v nich utvrzovali. Běda tomu, kdo se snažil o jiný úhel pohledu. Byl hned vyhozen, eeee uvolněn ze zaměstnání, viz profesora Druláka. Vítězství nebylo zřejmé tehdy a dnes už vůbec ne.

Podíváme-li se na text chystané dohody, který nedávno zveřejnil německý Die Welt, je reálné, aby si podobné podmínky Ukrajinci vyjednali za současné situace?

Stručně. Podmínky si klade vítěz a výsledek bude na hony vzdálen obsahu chystané dohody z března 2022.

Nejen čeští politici, ale ti zvláště, po celou dobu trvání války opakují, že jediným přijatelným výsledkem války je Ukrajina v hranicích před rokem 2014. Dnes to sice říkají méně, ale… Jak reálný takový požadavek byl? Samozřejmě z pohledu mezinárodního práva je to jasné, ale situace na místě tomu hrubě neodpovídá.

Fiala, Černochová, Rakušan… To jsou ti, kteří svým dílem přispěli k masakru Slovanů v průběhu konfliktu na Ukrajině. To jsou ti, kteří špatně sled událostí vyhodnotili, kteří se navzájem utvrzovali ve svých bludech. To jsou ti, kteří mají být hnáni k odpovědnosti.

Nevím, v jakém světě žijí naši političtí představitelé, zejména naše ministryně obrany. Znovu – podmínky míru určuje vítěz. Jestliže nebyli do dnešního dne schopni Ukrajině pomoci takovým způsobem, aby dosáhla svých cílů, tak teď je již pozdě.

Spíše bych doporučil naší ministryni, aby si opět vzala do ručky plastový tank a jezdila s ním po stole. Vysílala signály. Tato činnost jí jde očividně lépe než vyhodnocování reálného stavu jakékoli konfliktní situace.

Porušení mezinárodního práva je to bezesporu, ale tím bych se být námi vůbec neoháněl. Byl to zejména Západ, USA a NATO, které mezinárodní právo zdiskreditovaly, a RF nejedná jinak než my. Stejně. Ve vlastním zájmu a pro zachování vlastní existence.

Není od věci zmínit fakt, že schopnost RF vést efektivně konflikt se zvyšuje v čase, a to opět díky nám. Takže za mě a za občany ČR, děkujeme.

Spojené státy nakonec schválily balík pomoci ve výši 61 miliard, ale zdaleka ne všechno z toho půjde na vyzbrojení. Do toho tolik omílaná česká zbrojní iniciativa. Jak tyto věci mohou Ukrajincům pomoci?

Pomohla Ukrajincům pomoc předešlá? Obsahovala přece x typů zbraní, které změní průběh konfliktu, a naši představitelé se viděli již o Vánocích na Krymu. Ve studiu ČT se předháněli jeden analytik za druhým ve fantasmagoriích, kdy ukrajinské jednotky neustále postupují vítězně vpřed a konec bude jednou do jara, po druhé do podzimu. Člověk si připadal při sledování těchto kabaretních představení jako u jednoho vůdce v doupěti.

Takže odpověď na vaši otázku – nepomůže. RF přizpůsobí tempo a přepracuje operační plány. Cíl je stále stejný. Když nemáte toho, kdo by tahal za spoušť, nemůžete válčit. Už teď jsou nůžky v nedostatku živé síly značně otevřeny. Je jen otázka, jestli ruské jednotky budou útočně aktivní, nebo zvolí cestu zaujmout obranná postavení po vzoru roku 2023. A celý uzel se rozetne v roce 2024. Buď Ukrajina podepíše mírovou dohodu za úplně jiných podmínek, než mohla v r. 2022, 2023, nebo se Západ zblázní a pod nějakým smyšleným důvodem se angažuje nohou na území Ukrajiny. Ukrajina bude příští rok lidsky vyčerpána.

Je možné, byť třeba jen čistě hypoteticky, aby Ukrajinci nejen zastavili ruský postup, ale zatlačili je zpátky a úplně osvobodili své území? Co by k tomu bylo potřeba?

Hypoteticky? Za předpokladu, že Západ svoji ekonomiku přenastaví na válečnou. Ukrajině začne skutečně pomáhat a nepoužívat ji pouze jako beranidlo. Angažuje se vlastními jednotkami na území Ukrajiny a Rusko nebude adekvátně reagovat, pak ano. Jestli ale mají západní politici alespoň špetku rozumu, tak je to ani nenapadne. Hlavní cíl zničit Rusko se nezdařil. Teď se bude celý konflikt přiživovat za účelem RF co nejvíce poškodit.

Česká policie aktuálně sdělila, že případ vyšetřování vrbětického výbuchu odložila, což prý neznamená, že by neznali viníky a pachatele, ale pouze není možné je vyšetřovat, protože je Rusko nevydá. Dává podle vás celá konstrukce, jak ji policie nadnesla, smysl? Proč alespoň nežádali o vydání mezinárodního zatykače, který by těm dvěma ruským špionům ztížil možnost cestování na Západě?

Strůjce výbuchů policie neobviní

Rusko nespolupracuje…

PČR díky tomu nemůže získat další informace, které by umožňovaly zahájení trestního stíhání, a z tohoto důvodu rozhodla o odložení věci.

Pro další postup policejního orgánu chybějí některé informace, zejména k pohybu jednotlivých příslušníků GRU na území České republiky, ve skladech ve Vrběticích.

Lze jen předpokládat...

Jak jinak to mohlo dopadnout. Po deseti letech. Víme prd, ale jsme si jistí, zahájíme – věc odložíme, protože nic nevíme, nejsme si jisti a víme prd.

Vy to chápete? Já ne.

Mezinárodní zatykač mohli vydat, proč tak neučinili, je otázka. Kdejakého našince, který poruší naše zákony a bojuje na Ukrajině na špatné straně, obviní a odsoudí klidně v nepřítomnosti. Jestli se nepletu, tak zde zemřeli čeští občané.

Vy to chápete? Já ne.

