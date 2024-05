Vích (SPD): Fialova vláda podporuje a schvaluje Migrační pakt EU

Jak by to asi vypadalo, kdyby místopředseda jakékoli z minulých vlád přiznal, že v zahraničí odsouhlasil závazný právní akt, kterým se ČR nařizuje buď skokově zhoršit bezpečnostní situaci přijetím množství nelegálních imigrantů anebo platit výpalné.

Ta částka za nepřijetí nelegálních imigrantů by pro ČR byla jen v první roce (od přijetí závazku přijmout 30 tis. migrantů do EU) cca půl miliardy korun. Navíc se může v dalších letech i zvyšovat. Případně v určitých situacích se z toho ani vyplatit nepůjde. Už to tady jednou bylo. Jeden poměrně velký pochod centrem Prahy (a ne jeden) se uskutečnil před pár lety, kdy nám EU nutila povinné kvóty na nelegální imigranty. Tehdy jsme za SPD šli poděkovat před ambasády Slovenska a Maďarska, že se tomu brání. A jsme znovu v úplně stejné situaci. Na pár let se migrační téma odložilo, byl program Covid a podpora válčení na Ukrajině.

Jak jsem tvrdil před dvěma lety Ukrajina nemůže vojensky porazit Rusko, protože skončí na zdrojích (materiálních, finančních a hlavně lidských). Vojenský debakl Ukrajiny už se neodvratně chýlí k závěru a objevuje se čím dále víc článků i v mainstreamových médiích s úvahami, jak bude vypadat situace po skončení konfliktu. Mimochodem, vláda Petra Fialy a elitáři z EU po dvou letech bohužel stále nepochopili, že posílat zbraně na Ukrajinu a zároveň poskytovat ve státech EU dočasnou ochranu 650 tisícům ukrajinských mužů v branném věku, jaksi nedávají smysl. Takže byl znovu nasazen program Migrace.

Soudy donutí i ty, co se zdráhají

Můžeme se „těšit" na rozsudky Soudního dvora EU, které jistě potvrdí závaznost Migračního paktu i pro státy, které se mu brání. Protože je stále rozhodování kvalifikovanou většinou. Přitom o otázkách bezpečnosti se stále ještě má rozhodovat jednomyslně. A tohle je jednoznačně důležitá otázka národní bezpečnosti. Navíc nová migrační legislativa je obdobou „zvacího dopisu" pro „armádu běženců” do EU v počtu 30 tisíc ročně, plus příbuzní k tomu (viz institut slučování rodin přičemž třeba v Africe jsou rodiny velmi početné).

Ztráta příčetnosti elit

Je to něco jako kolektivní šílenství vládních elit většiny EU značně připomínající situaci před pádem civilizace. Obvyklým znakem bývalo, že vládnoucí vrstva takových civilizací ztratila schopnost logického uvažování, podceňovala rizika, dočasné výhody dostávaly přednost před dlouhodobými, šířily se zvrácené myšlenky a byly přijímané za normální. Učebnicově to naplnil starověký Řím.

Hodní a vzdělaní pracanti

Co se může všechno stát v České republice, když se zapojí do realizace souboru předpisů EU zkráceně nazývaných Migrační pakt? Lze předpokládat, že nám jižní a západní státy EU nebudou posílat nějaké jaderné fyziky a doktory dychtící po kvalifikované práci. Je také pravděpodobné, že jižní a západní státy EU co nejdříve vyhlásí „stav migrační krize", aby je mohli rychle přesídlovat do ještě „migranty nedosídlených" zemí. To lze očekávat. Neskutečně textově rozsáhlá pravidla Migračního paktu EU zakrývají pravý účel celého rozsáhlého textu a sice přerozdělit nelegální imigranty do zemí EU, které se jejich přílivu zatím brání.

Cui bono

V souvislosti s migračními krizemi se nabízí zcela jednoduchá otázka: Kdo přesně má zájem na zničení Evropy a proč jim vládnoucí politici většinou pomáhají? Dovedl bych si představit, že toto téma bude otázkou číslo jedna ve všech hlavních médiích. Z nějakého důvodu se ale v médiích hlavního proudu touto zcela jednoduchou otázkou vůbec nikdo nezabývá. Zato alternativní média se jí sice zabývají, nicméně jednoduchou odpověď na ni také nepřinášejí. Minimálně by je mělo zajímat, kdo financuje propagaci „sladkého života“ nelegálních imigrantů z afrických a islámských zemí v EU.

Pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP09, Piráti a STAN se tak podílejí zásadním způsobem na zhoršení bezpečnostní situace v našem státě a také postupném vymazání naší národní kultury a identity a přerod našeho národa do jednoho superstátu s názvem Evropská unie. To je potřeba ale jasně odmítnout. Přijďte proto k volbám do Evropského parlamentu a podpořte svým hlasem hnutí SPD s jasným programem bránící národní svrchovanost a suverenitu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

