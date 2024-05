Věřit Rakušanovi Vrbětice? Politiky ani policie nepřesvědčila

reklama

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) oficiálně odložila vyšetřování dvou výbuchů muničních skladů ve Vrběticích z října a prosince 2014. Po deseti letech je podle policistů zřejmé, že za akcí stáli agenti ruské tajné služby GRU. Podle ministra Rakušana jde o potvrzený akt státního terorismu Ruska vůči České republice.

„NCOZ ve svém rozhodnutí konstatovala podíl ruské vojenské rozvědky na způsobení výbuchů a smrti českých státních příslušníků včetně toho, že nejde o ojedinělou akci, ale o součást dlouhodobého diverzního působení ruské vojenské rozvědky na území Evropské unie a Ukrajiny. Policejní orgán považuje za prokázané, že výbuchy obou skladů ve Vrběticích provedli příslušníci ruské vojenské rozvědky, Hlavní správy generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace, známé pod zkratkou GRU, jejichž motivem bylo zabránit dodání zbraní a munice do oblastí, kde ruská armáda prováděla své operace,“ uvedli policisté.

ParlamentníListy.cz se v anketě obrátily na české politiky, zda je podle nich zdůvodnění policie dostačující a jestli zmizely všechny pochybnosti, které se nad případem mohly vznášet.

„Pochybnosti nemám, vyšetřování je v pořádku. Za sedmdesát let se podíváme do archivů tajných služeb a uvidíme,“ sdělil ParlamentnímListům.cz senátor ODS Tomáš Jirsa.

Předseda SPD Tomio Okamura míní, že výsledky vyšetřování nejsou uspokojující. „Češi mají právo vědět, kdo to udělal, a viník by měl být spravedlivě potrestán. Policie by měla, pakliže má důkazy, sdělit obvinění v nepřítomnosti a vydat mezinárodní trestní zatykač. Jestliže policie případ odložila, vypadá to, že je ve slepé uličce, a ve veřejnosti to bude vzbuzovat pocit, že to mohlo být i jinak. Nepovažuji to za uzavřenou věc,“ uvedl.

„Ruská propaganda samozřejmě bude pořád opakovat, že sem žádné teroristy neposílají, ale normální, myslící Čech už z nich má fakt jen legraci,“ je přesvědčen pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Závěr vyšetřování je podle šéfky KSČM a europoslankyně Kateřiny Konečné velmi podivný. „Případ nedošel vůbec k soudu, pokud není o vině pochyb, pak měli být tedy stíháni jako uprchlí. Nechápu tady ten závěr v podobě kočkopsa,“ reagovala.

„Pochybnosti o vině nemám a vzhledem k zapojení Ruska, které se nikdy nepřizná a nikdy neomluví, nemůže být závěr jiný,“ míní poslanec ODS Karel Krejza.

Policie a NCOZ podle poslance SPD Radovana Vícha nenashromáždila za celou dobu dostatek potřebných důkazů, které by mohly vést k jednoznačnému vydání a obvinění uvedených osob. „Vše jsou tedy pouze domněnky a verze ministra Rakušana. Osobně si myslím, že se jedná o zpravodajskou hru, za kterou stojí někdo, kdo měl zájem na tom, aby došlo k jasnému a jednoznačnému závěru, že za tím stojí špioni z Ruska. To se však jednoznačně nepotvrdilo. Po deseti letech tak zůstává případ i nadále plný pochyb o tom, kdo za tímto vším stojí,“ odpověděl Vích.

„Bez přímé znalosti spisu a utajovaných skutečností není možné seriózně takovou věc komentovat. Nicméně by mě zajímalo, podle jakých informací ministr Rakušan takový závěr učinil. A pokud byl případ odložen, měli by seznámit veřejnost s těmito důkazy. Obecně ještě připomenu, že pan Rakušan lhal opakovaně o různých záležitostech, takže já osobně nemám důvod věřit jeho slovům, ať už se týkají čehokoliv,“ sdělil šéf hnutí Přísaha a bývalý elitní policista Robert Šlachta.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek se s vysvětlením policie nespokojil. „Všechno jsme odhalili, udělali to Čuk a Gek, a proto nikoho neobviníme. Jo, to má logiku! Bezpečnostní informační služba, policie a ministr vnitra Rakušan si evidentně myslí, že co občan, to idiot,“ uvedl Štěpánek.

„Je to především celé právní nesmysl. Viníkem trestného činu nemůže být především ‚režim‘, to si pan ministr zcela spletl obor. Pokud ale mají, jak tvrdí, dva konkrétní viníky, o jejich vydání měli v každém případě požádat. Jenže to neudělali a vzdali to předem s tím, že to není možné, což není pravda. Požádat mohou vždy. I kdyby nám ony dva viníky nevydali, jdou soudit v nepřítomnosti. Jsou-li důkazy, o kterých mluví. Odpověď na to celé se nabízí sama – není o koho konkrétního žádat a není koho konkrétního soudit. Protože jinak by to nepochybně s velkou publicitou probíhalo. Tedy buď si musí najít lepší právníky, nebo se naučit lépe lhát,“ myslí si senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

