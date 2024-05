Takže je to pravda. Studentská pečeť už opravdu stojí tolik

Studentská pečeť za 104,90? Je to pravda. Tolik už stojí čokoláda, která ještě loni byla pod stovku. Alespoň tedy v řetězci Albert. Cena této pochutiny se stala terčem internetových diskusí, čili jsme zavítali nejen do Alberta, ale i do prodejny Billa.

170 gramů studentské pečeti za 104, 90 Kč. Takové cenovky kolovaly po sociálních sítích v minulých dnech. ParlamentníListy.cz se ceny oblíbené čokolády vydaly ověřit do supermarketů Billa a Albert. Měly přitom na paměti, že loni kolem Mikuláše cena 170gramového balení byla 94,90.

Po návštěvě supermarketů v Plzni musíme potvrdit hlášky o „donebevolající“ ceně. Navíc, jako je již téměř smutnou tradicí, menší balení bylo dříve 200 gramů, nyní už jen 170. Cena samozřejmě letí nahoru…

Každý jinak

Co supermarket, to v něčem jiná akce. A tak dlouhá tabulka přijde v akci v Bille na neuvěřitelných 49 korun, což je tedy poměrně málo, a oproti tomu bez akce v Albertu je od 105 do 119 korun. Když není akce, máte smůlu, platíte nejvyšší cenu.

Studentská pečeť v Albertu. Foto: Václav Fiala

Studentská pečeť v Bille. Foto: Václav Fiala

„Kdysi to byla taková dětská a opravdu studentská pochutina,“ konstatuje žena ve středních letech s několika dětmi okolo. „Musím vždy najít, kde je levnější, pak ji má cenu koupit. Ale přes stovku, to je šílenství. Děti udělají ham ham a půlka je pryč, to bych se nedoplatila.“ Další zákazník pak upozorňuje, jaká je ve skutečnosti cenová tvorba: „Dají to pomalu za 120 a pak v akci sleva jak hrom. Takže musíte čekat a nebo zbytečně hrozně, ale fakt hrozně přeplatíte.“

Hra

O změně gramáže lidé zas až tak moc nevědí. Rozdíl 30 gramů je ale docela dost, vždyť to jsou tři deka dolů, ale jinak vše zůstává. „Tady je možný všechno,“ mává rukou muž s nákupním košíčkem, který má jen zaplněné dno. „Dělají si z nás blázny a my jim na tu hru přistoupíme. Ale vždyť jsou to jen zbytné věci, tak si počkám nebo prostě tabulku čokolády budu cucat jak lízátko. Ale je fakt, kam jsme to tedy dopracovali…“

Ta výhodná cena v Bille je hlavně proto, že dlouhé čokolády jsou povětšinou zlomené. Což sice nevadí kvalitě, ale estetické to zrovna není. Proto tedy i takovéto slevy. Dřívější oblíbená pochutina je dnes plná kandovaného ovoce, což jsou další cukry navíc. Nebo karamelu, který je téměř přeslazený.

Studentská pečeť v Bille. Foto: Václav Fiala

Je otázka, kam ceny dále poletí, ale dolů to bohužel nejspíš nebude. „Určitě se dožiji toho, že Studentská pečeť bude za 150 a možná i za dvě stovky. A tenoučká, o váze deseti dek,“ mudruje jedna z nakupujících důchodkyň. Kdyby ale prý šlo jen o čokolády. „Kam se podíváte, tam nás šidí. Menší gramáž, náhradní složení, všechno plné umělého glukózo-fruktózového cukru. Takže až unie zvedne ceny za cukr, půjde nahoru i toto, byť jsou tam i sladidla umělá, která jsou ale ještě horší, než ta pravá. A že by tam byl třtinový cukr, to by bylo velké překvapení.“

Ceny i gramáž budou ParlamentníListy.cz dále sledovat.

