Stanjura (ODS): Komické rozdělení na politické náměstky a ty ostatní je úplně chybné

Za prvé chci říct, že nikam nespěchám a za druhé bych doporučil opravdu opětovné projednání, protože to není technická věc, jak teď řekla paní ministryně, my to jenom sjednocujeme. Protože když to bude znovu projednávat výbor, bude mít čas podívat se do stenozáznamů a porovnat vystoupení tehdejších členů vlády, jak horovali pro funkci státního tajemníka a že nesmí být tak jednoduše vyměněn. Aby to stabilizovali po těch pravicových vládách. A teď bych to tady mohl citovat.

Najednou jim to není pohodlné, tak se děje jakoby nějaký technicistní důvod, že něco sjednocují. Řekněme si to jednoduše. Pokud ten pozměňovací návrh projde, tak to znamená, že vláda může kdykoliv vyměnit státní tajemníky na všech ministerstvech. No a přijde nová vláda a vymění 15 státních tajemníků. To bude křiku, až budou příště v opozici ti, kteří to navrhli. To bude křiku, co si to dovolujeme.

Ale navrhují to oni. Protože si neumí poradit s jedním státním tajemníkem. Já o té situaci nic nevím, už to tady poslouchám měsíce a měsíce. A buď nefunguje náměstek pro státní službu, který má kompetenci to řešit, tak ať to řeší vláda s ním a neměňte zákon. To přece není žádná drobná změna. Protože když vyměním státního tajemníka, pak vyměním všechno na tom úřadě.

Co vyčítám té novele, co tam vůbec není, je otázka náměstků. To komické rozdělení na politické náměstky, kteří nemají nic na starosti na tom ministerstvu a na ty ostatní, je úplně chybné. My jsme to říkali od začátku. My jsme přesvědčeni, že náměstci ministra přicházejí s ministrem a odcházejí s ministrem. Jestli si nový ministr nechá některého náměstka, je to jeho rozhodnutí, je to naprosto v pořádku.

Každý náměstek má mít na starosti kus agendy. Ne takové, že mám politického náměstka, který mi bude chodit na výbory, aby tlumočil názory ministerstva. Na výbory má chodit ministr a má mít s sebou odborné ředitele, aby případně zodpověděli nějaký konkrétnější, nebo detailnější dotaz.

To znamená, že to umělé dělení na politické a odborné náměstky. Co tím vlastně říkáme v tom názvosloví? Politický... a teď jsem málem řekl slovo, které by se nemělo používat ve sněmovním slovníku. Tak, když mám odborníky a ty druhé, tak ti druzí tomu vůbec nerozumí, že? Takže mají trafiku.

Velmi často jak se to říká - vždycky se mi líbí, pan premiér nebo nový ministr oznámí - my jsme zrušili politické náměstky například na MPO. Vynikající. Nic po těch socanech - prostě jsme to zrušili, už tam nebudou. No a uběhne pár měsíců a když se pak člověk podívá na web, tak zjistí, že tam jsou zpátky dva političtí náměstci. A to už se stejnou vervou vládní ministři nebo premiér neoznamují. Tehdy to slavnostně zrušili, protože když to vedlo ČSSD, tak to bylo hrozné to ministerstvo, to se za ANO nestane. A šup po půl roce - pan předseda Faltýnek si to může ověřit - jsou dva političtí náměstci na MPO.

Já proti tomu nic nenamítám. Já říkám, že ten systém náměstků je prostě chybný. Mohlo by mi to být jedno, jsme v opozici, ale ministr má mít právo si vybrat svůj tým. A to není ta státní správa, to není to ministerstvo, to jsou ti náměstci. Pokud to právo nemá, hrajeme si na výběrové řízení a pak je hrozné překvapení, že (nesroz.) vyhraje výběrové řízení a stane se náměstkem. K čemu? Ať ho ten ministr jmenuje rovnou. Pokud si myslí, že je to člověk, který tomu rozumí, který mu na tom ministerstvu pomůže, ať s tím ministrem přijde. Ale také s tím ministrem odejde. A to je celé. A to tam neřešíme.

