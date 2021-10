Štayrová (ANO): Do prestižního programu Calendarium Regina se pro příští rok dostalo 27 akcí

reklama

Současně byla těmto 27 akcím potvrzena podpora z městského rozpočtu ve výši více než dvanáct milionů korun.

„Ačkoliv se i letos museli organizátoři akcí potýkat s opatřeními proti šíření onemocnění covid-19, tak se jim velmi důstojně a příjemně podařilo oživit společenský a kulturní život v našem městě. Doufejme, že v příštím roce již budou přípravy a samotný průběh těchto akcí oproštěny od mimořádných opatření a bude nás čekat vskutku velkolepá přehlídka. Všechny akce, které jsme do prestižního programu Calendarium Regina zařadili, mají naši plnou podporu, a to nejen tu finanční,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek. Zastupitelé města na svém zasedání schválili seznam akcí spolu s finančními příspěvky, celkově bylo rozděleno více než dvanáct milionů korun. „Výše městských finančních prostředků zůstala u většiny akcí nezměněna, je tedy stejná jako v loňském roce. U několika z nich hodnoticí komise doporučila ještě příspěvky navýšit, což se také stalo,“ dodává náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky a dotací Monika Štayrová.

Mezi tradičními jako je Jazz Goes to Town, divadelním festivalem Regiony nebo Dožínkami se na seznamu objevily další divadelní festivaly nebo sportovní či taneční soutěže. „Největší podporu ve výši 2,5 milionu korun jsme schválili pro hudební festival Rock for People, s jehož hlavním organizátorem město spolupracuje již několik let. Mezi návštěvníky se tato akce stává čím dál oblíbenější a získává i větší zahraniční dosah,“ doplňuje primátor. Do programu Calendaria Regina se dostalo celkem 27 projektů. „Calendarium Regina je velmi prestižní společnost událostí kulturního, sportovního či společenského života v Hradci Králové, dotaci města však každoročně získávají také desítky dalších akcí prostřednictvím dotačních programů na pořádání sportovních, kulturních nebo akcí z oblasti cestovního ruchu,“ doplňuje náměstkyně Štayrová.

Zastupitelé v pondělí schválili také program dalšího oblíbeného seriálu akcí cyklus Královéhradecká nábřeží. Mezi devět akcí bude v rámci tohoto programu rozděleno 723 tisíc korun.

Seznam akcí v Calendariu Regin?a 2022:

Dance Floor Atack

Night run Hradec Králové 2022

Cyklomaraton Hradec Králové 2022

156. výročí bitvy u Hradce Králové – Königgrätz 1866

Výtvarný salon Hradec Králové 2022

Gočárovy schody

Den propagace zemědělství – Královéhradecké krajské dožínky

ISSS/V4DIS 2022 – Internet ve státní správě a samosprávě

Soutěžní rozárium – Mezinárodní soutěž novinek růží

Regiony – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové (včetně open air části)

Jazz jde městem/ Jazz Goes to Town 2022

Karate Grand Prix Hradec Králové 2022

Na jednom břehu/XX. World Music Festival

Svátek vína na soutoku

Czech International Air Fest 2022 – CIAF 2022

Sborové slavnosti ? Czech Choir Festival ? Hradec Králové

Rock for People 2022

Hudební fórum Hradec Králové

Folklórní festival Pardubice – Hradec Králové

Středoevropský jazzový most

Festival dětského tance – Floormaster

Entrée k tanci

Gaudeamus theatrum/ Mezinárodní setkání uměleckých škol

Královéhradecký městský ples

Čekání na Václava

Open Skies for Handicapped

Celostátní setkání mládeže Hradec Králové 2022

Seznam akcí cyklu Královéhradecká nábřeží 2022:

19. Mezinárodní nábřeží paromilů

Nábleší

Nábřeží jazzová pouť

Nábřeží řemeslníků 2022

Nábřeží umělců 2022/ Moje místo, můj svět

Hradecké nábřeží gurmánů – Chuť jara a Chuť podzimu

Branný závod 2022

Hradecké sportovní hry 2022

Nábřeží keramiky a skla

Ing. Monika Štayrová ANO 2011



Psali jsme: Štayrová (ANO): Hradec Králové v pololetí hospodařil s kladným saldem 4,4 milionu Štayrová (ANO): Město obnovilo vítání občánků, připraven je také speciální program Štayrová (ANO): Kdo kontroluje hospodaření středních škol v Královéhradeckém kraji a jak? Štayrová (ANO): Odlehčovací služba a nová sportovní hala. Plánované investice v příštím roce

