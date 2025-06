S ODS už je amen? Odejde Fiala a takto to dopadne

ODS se utápí v koalici SPOLU. Měla jít vlastní cestou a vrátit se k původním ideovým kořenům a programu. Takové argumenty zní uvnitř strany dlouhodobě a poslední dobou nejen sílí, ale začínají pronikat na veřejnost.

Příkladem je i nedávná tzv. Olomoucká výzva, pod kterou je podepsána řada významných osobností současné ODS včetně senátorů či bývalých vysokých představitelů.

Politik ODS Tomáš Šalamon ze Středočeského kraje pro ParlamentníListy.cz popisuje, jakou odezvu ve straně Olomoucká výzva, pod kterou je podepsán, vyvolala a co by ODS měla pro svou budoucnost udělat.

“ODS je živá strana, ve které se diskutují různé názory a existují v ní různé proudy, což je pochopitelně dobře. Tato iniciativa zapadla do celého kontextu a zarezonovala. Zaznamenal jsem řadu souhlasných názorů, ale i některé ne úplně vřelé. Debatuje se o tom, byť za poslední dva týdny mediální prostor zásobuje jiná kauza, která vše překryla. Nicméně o směřování politiky se v ODS bavíme stále,” říká Šalamon.

Neobává se prý, že by ODS rozpustila v rámci koalice SPOLU a nečekala ji v dlouhodobém výhledu žádná politická budoucnost. “Členská základna to vidí jednoznačně, byť není tak slyšet a mám své výhrady k tomu, jak se věci v nejvyšším vedení komunikují, což se otisklo i v rámci Olomloucké výzvy. Nemyslím si ale, že by se ODS v něčem rozpustila. Strana existuje 30 let, prošla řadou různých změn a pravicové směrování nezmizí. Věřím, že časem to bude více vidět. Záleží na lidech ve vedení a dalších věcech. Z komunikace s členskou základnou jednoznačně většinově cítím, že se o ODS nemusíme bát,” míní.

Tomáš Šalamon potvrzuje, že se v ODS široce diskutuje, zda by měla nadále strana působit v rámci koalice SPOLU nebo kandidovat samostatně. “Už koncem minulého roku se o tom hovořilo velmi výrazně a Středočeská organizace původně byla pro samostatnou kandidaturu, byť se nakonec na úrovni nejvyššího vedení dohodlo, že se půjde do koalice SPOLU. Myslím si, že ODS je samostatný subjekt a má mít ambice kandidovat samostatně, i když současná volební taktika má nějaké důvody. Nemyslím si rozhodně, že by se trvale mělo přecházet do podoby nějaké koalice nebo institucionálního zabalení. ODS je svébytná značka a má dlouhodobě fungovat samostatně,” dodává pro ParlamentníListy.cz Tomáš Šalamon z ODS ve Středočeském kraji.

Letošní jarní počin v podobě Olomoucké výzvy není zdaleka první reakcí části ODS na vývoj ve straně. Před několika lety vznikla v rámci občanských demokratů frakce Tea Party (po vzoru americké Tea Party v rámci Republikánské strany), která si vytkla za cíl vrátit ODS k jejím původním programovým kořenům. Reprezentanti Tea Party již tehdy kritizovali společnou volební kandidátu ODS, TOP 09 a lidovců a věřili, že po prohraných volbách dojde k výměně předsedy Fialy a ODS se začne vracet zpět do svých původních programových mantinelů. K tomu však nedošlo a řada členů shromážděných v rámci Tea Party začala ODS opouštět. Stranickou průkazku vrátil i iniciátor Tea Party Luboš Boleček, který přešel ke Svobodným.

Je však daleko čerstvější případ, když známý pražský politik ODS kvůli Fialovi rezignoval na svou volenou funkci.

Martin Cibulka v půlce letošního března složil funkci místostarosty Prahy 8 a vše zdůvodnil v otevřeném dopise premiérovi a předsedovi Petru Fialovi. Kritizoval hlavně dlouhodobý odklon od programu ODS nebo i kandidaturu ministra Jana Lipavského za občanské demokraty na kandidátce SPOLU v Praze. Cibulka hlavně doporučil Fialovi, aby následoval jeho příkladu a rezignoval na post předsedy vlády.

„Je pro mě prakticky nemožné v této situaci, na takto viditelném postu, obhajovat chování, které předvádíte. Druhým důvodem k mé rezignaci je, že vám chci ukázat, že to jde. Jde pustit funkci bez toho, aby se váš osobní svět zhroutil,” vzkázal Martin Cibulka premiéru Petru Fialovi.

Ve svém dopise se dotkl důležitého tématu, že je nemožné z pozice regionálního politika ODS před občany a voliči obhajovat kroky vlády i premiéra. S tímto problémem se totiž potýkají mnozí členové nejsilnější vládní strany i celá místní sdružení ODS pro republice.

Má ODS šanci vrátit se k původnímu programu, jak si přejí signatáři Olomoucké výzvy a v minulosti dalších podobných iniciativ? Anebo se ODS časem zcela ukotví spolu s TOP 09 a lidovci v koalici SPOLU do jednoho politického celku? Zeptali jsme se politologa Lukáše Valeše.

“Na tuto otázku se obtížně hledá odpověď. ODS byla kdysi dávno bašta české pravice postavená na principech britského konzervatismu, což tam dnes už téměř není vidět. Ještě před dvěma třema lety jsem doufal, že dojde po prohraných volbách k očištění strany a změně směru, ODS se zbaví TOP 09 a KDU-ČSL a půjde do voleb znovu sama. Problém je v tom, že podobných iniciativ, o kterých nyní mluvíme, tu v minulosti už bylo několik. Teď se k Olomoucké výzvě přidala řada známých tváří ODS, ale neděje se zase nic. Horší je, že se nic neděje ani teď, že by ODS měla vyvodit širší zodpovědnost. Měli Petra Fialu donutit k rezignaci a vystartovat nejlépe s novým lídrem. To by pro ně bylo nejlepší řešení a jejich šance by pro ně byly větší,” soudí docent Valeš.

Proč se to podle něho nepodařilo? “Petr Fiala od počátku pracoval na oslabení regionů včetně oslabení peněžního, kdy o všech zásadních finančních tocích rozhoduje Praha. Zdá se, že se povedlo zlikvidovat vnitřní demokracii v ODS, kde vždycky fungovala silná opozice. Poprvé jsme svědky toho, že v ODS dnes není žádné relevantní oponentní křídlo. Ti lidé už ze strany odešli nebo byli vyhozeni jako Václav Klaus mladší. ODS je personálně zcela zlikvidovaná a symbolem myšlenkové i personální vyprázdněnosti je paní Decroix. Nejsme si ani jisti tím, co vlastně vystudovala a je z ní ministryně spravedlnosti. Zřejmě zkouší, co všechno lidé vydrží. Dřív jsem věřil, že například úspěšný hejtman Kuba dá ODS dohromady. Dnes je ale jasné, že i když Fiala padne, nevystřídá ho zástupce žádného radikálního křídla, ale někdo z takových hodných hochů jako ministr Kupka, který vlastně nic nezmění. Budu rád, když se budu mýlit, ale obávám se, že s ODS už je amen,” konstatoval politolog Lukáš Valeš.

