Vražda dvou Demokratů v USA, jeden přežil. Na místě zůstal manifest

Podle vyšetřovatelů probíhá rozsáhlé pátrání pod záštitou FBI po podezřelém, který z místa uprchl po přestřelce s policisty. Na místě muž zanechal „manifest“ se seznamem jmen dalších zákonodárců a úředníků.



Stalo se tak před úsvitem jen několik hodin před plánovanými demonstracemi proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, přičemž letáky se sloganem vyobrazující název protestů „No Kings“ (Žádní králové), měl útočník při činu u sebe.

Trump uvedl, že byl o střelbě informován a zdůraznil, že podobné násilí nebude tolerováno. „Byl jsem informován o strašlivé střelbě, ke které došlo v Minnesotě a která se jeví jako cílený útok proti zákonodárcům státu. Naše generální prokurátorka Pam Bondiová a FBI vyšetřují situaci a budou stíhat všechny zúčastněné osoby v plném rozsahu zákona. Takové strašlivé násilí nebude ve Spojených státech amerických tolerováno. Bůh žehnej skvělým lidem z Minnesoty, skutečně úžasnému místu!“ zveřejnil v prohlášení na sociální síti Truth Social.

Guvernér Minnesoty Tim Walz na tiskové konferenci spolu se zástupci policie shrnul, že demokratickou poslankyni státního shromáždění a jejího manžela útočník zavraždil poté, co již zaútočil na jiného zákonodárce a jeho manželku.



Před útokem na Hortmanovou a jejího manžela Marka na minneapoliském předměstí v Brooklyn Parku měl střelec několikrát postřelit senátora Johna Hoffmana a jeho manželku v jejich domě v nedalekém městě Champlin.



Walz uvedl, že senátor podstoupili operaci a je „opatrně optimistický“, že oba manželé tento pokus o atentát přežijí. „Jednalo se o akt cíleného politického násilí,“ řekl. „Mírová diskuse je základem naší demokracie. Naše spory neřešíme násilím, ani pod pohrůžkou zbraní,“ doplnil.

Šéf policie v Brooklyn Parku Mark Bruley popsal, že policisté k domu Hortmanových přijeli poté, co „velmi intuitivní“ policejní seržant reagoval na útok na Hoffmana a chtěl se přesvědčit, že útočník nezopakuje svůj čin právě tam. Když dva policisté dorazili k domu Hortmanových, všimli si policejního vozidla zaparkovaného v příjezdové cestě s rozsvícenými výstražnými světly a osoby oblečené a vybavené jako policista, která opouštěla dům, načež došlo k přestřelce poté, co podezřelý „okamžitě vystřelil na policisty, kteří opětovali palbu, a podezřelý se stáhl zpět do domu“.

Útočník, jenž měl mít na sobě vestu s taserem, další policejní výstroj a odznak, podle všeho uprchl ze zadní části domu a v automobilu zanechal seznam jmen dalších politiků a hromadu papírů s nápisem „No Kings“ (Žádní králové), sloganem celonárodní protestů proti Trumpovi.



List The New York Post uvádí, že zavražděná politička a matka dvou dětí Hortmanová, jež byla ve státě v letech 2017 až 2019 vůdkyní menšiny demokratů a od roku 2019 do února zastávala funkci předsedkyně, byla známou progresivní političkou strany, vyjadřující se pro právo žen na potraty či práva transsexuálů.



Zároveň se však shodla s republikány na kritice ilegální migrace a aktuálně měla čelit intenzivní kritice za to, že spolu s nimi hlasovala pro omezení přístupu nelegálních přistěhovalců v Minnesotě ke státním zdravotním dávkám. Pro zákon se před pěticí dní vyslovila jako jediná demokratka a poskytla tak rozhodující hlas, který zároveň umožnil najít shodu během rozpočtových jednání.



„Vím, že tímto hlasováním lidem ublížím, a velmi tvrdě jsme pracovali na tom, abychom dosáhli dohody o rozpočtu, která by tuto podmínku neobsahovala,“ řekla politička po hlasování s tím, že chápe, proč jsou její spolustraníci z jejího rozhodnutí o nalezení kompromisu frustrovaní. „Myslím, že někteří z nich jsou opravdu velmi rozzlobení,“ pronesla.

Minnesotská státní policie pro útocích na politiky uvedla, že by se lidé měli protestům, jež jsou organizátory označovány coby „národní den akce a masové mobilizace v reakci na rostoucí autoritářské excesy a korupci Trumpovy administrativy“, vyhnout.



„Vzhledem k cíleným střelbám na státní zákonodárce v noci žádáme veřejnost, aby se z opatrnosti nezúčastnila dnešních plánovaných demonstrací po celé Minnesotě,“ uvedla policie v prohlášení a sdílela fotografii plakátů „No Kings“ nalezených v autě podezřelého.

Given the targeted shootings of state lawmakers overnight, we are asking the public to not attend today’s planned demonstrations across Minnesota out of an abundance of caution. pic.twitter.com/7hFccnrQUT — MN State Patrol (@MnDPS_MSP) June 14, 2025

List The Minnesota Star Tribune s odkazem na osobu obeznámenou s vyšetřováním uvedl, že podezřelým z útoku je 57letý Vance Boelter z Green Isle v Minnesotě. Seznam podezřelých se dle zdroje listu zaměřuje na prominentní zastánce práva na potrat v Minnesotě, mezi nimiž je mnoho demokratických zákonodárců. Objevovat se měli podle stanice CNN mezi 70 jmény rovněž jména poskytovatelů potratů.



The New York Post tvrdí, že Vance Boelter měl podle policejních zdrojů dříve pracovat v Radě minnesotského guvernéra pro rozvoj pracovních sil, kam jej jmenoval na čtyřleté funkční období sám Walz. CNN připojila, že Boelter pracuje pro bezpečnostní společnost Praetorian Guard Security. „Na webových stránkách společnosti se uvádí, že Boelter působí jako ředitel bezpečnostních hlídek a absolvoval výcvik u americké armády,“ dodává stanice.

