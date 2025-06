Prokop (Stačilo!): Co za politika chce zbankrotovat svůj stát?

Přátelé, pokud jste se včera dívali na Máte slovo tak jste mohli zahlédnout v obecenstvu moji maličkost. Kolega politolog Vít Klepárník mne poprosil, abych ho v debatě svojí účastí podpořil – mám krapet radikálnější názory než on, ale na tom v tváří v tvář zbrojnímu šílenství nesejde.

Do televize prakticky zván nejsem, takže jsem využil příležitosti položit dotaz z publika a konfrontoval jsem válečné štváče s několika nehodícími se fakty. Pan Bartošek z KDU-ČSL z toho pak dostal nějaký záchvat či co a tvrdil tam, že mým slovům tleskají v Kremlu. Víte, co ho tak naštvalo?

Upozornil jsem na studii RAND Corporation podle které bude poválečná obnova ruské armády trvat zhruba 10 let. Rusko tedy objektivně žádnou vojenskou hrozbou vůči silám NATO nemůže být. Odkud se tedy bere tlak na to zvýšit zbrojní výdaje až na 5 procent HDP? Je to výsledek zbrojní lobby. Té lobby, která už v roce 2002 (!) zasela myšlenku Evropské zbrojní agentury, jíž si mnohem později prošel druhý diskutující – doktor Šedivý. Zde doporučím skvělou brožuru A militarised Union, která vznik EDA dobře mapuje. 5 procent HDP v přepočtu může představovat něco mezi 15 až 20 procenty státního rozpočtu. Takové zbrojní výdaje by znamenaly dlouhodobě jediné – bankrot našeho státu.

A teď mi řekněte, co za politika dobrovolně chce zbankrotovat svůj stát? Kromě strašení zlým Ruskem se duo Bartošek a Šedivý nezmohli na jediný pořádný argument. Na podzim bude potřeba v naší politice provést generální úklid!

Bc. Vítek Prokop BPP



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky