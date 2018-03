Svoboda (KDU-ČSL): Stop nepřehledným tarifům za balíky do zahraničí

Nepřehlednost v cenách zásilek se odráží na nepřiměřeně vysokých poplatcích, které si někteří přepravci účtují za zasílání balíků do zahraničí. Vysoké poštovné a nepřehlednost tarifů odrazují malé firmy, aby do zahraničí vůbec doručovaly. Je to problém také pro e-shopy, jejich zákazníky, ale i pro všechny, kdo chtějí poslat balík rodině nebo přátelům v zahraničí.

Na březnovém plenárním zasedání schválili europoslanci nová pravidla týkající se posílání balíků v rámci států EU. Obsahem návrhu nařízení je účinnější dohled nad trhy, zvýšení transparentnost tarifů a stanovení nižších sazeb zejména v odlehlých oblastech. "Toto usnesení je dobrá zpráva pro spotřebitele," říká Pavel Svoboda, který je členem dopravního výboru Evropského parlamentu, díky němuž se tato zpráva na plénu projednávala.

"Zákazníci i prodejci si budou moci na speciálním webu srovnat ceny poštovného a zvolit si doručovací firmu, která nabízí nejlepší ceny. Kurýrní služby budou muset zákazníkům poskytnout jasné informace o cenách a podmínkách doručení. Navíc ceny dodavatelských firem budou monitorovány nadnárodními úřady, takže nebude docházet k jejich nesmyslnému navyšování," dodává europoslanec.

doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A. KDU-ČSL



autor: PV