Vozobule (TOP 09): Zchátralé městské lázně by měly konečně dostat novou šanci

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký před několika týdny oznámil, že chce usilovat o budovu městských lázní. To vypadá jako skvělá zpráva. Architektonický vřed v centru města, který trápí prakticky všechny Plzeňany, by mohl být konečně vyléčen.

Škoda, že až v posledním roce volebního období a nejspíš jako vhodně načasovaný PR tah současného primátora, který v posledních týdnech čelí krizi důvěry i ve vlastní politické straně. Ale co, tohle je téma, které spojuje. Doufejme jen, že to není prázdné gesto a že se povede bývalé městské lázně nejen získat, ale i opravit a vhodně využít.

Nejsem si zcela jist, že taktika tiskových prohlášení o úmyslu získat budovu lázní je tou nejlepší, vzhledem k budoucí ceně této nemovitosti. Na druhou stranu je pravda, že záměr koupit budovu by nejspíš stejně muselo schválit zastupitelstvo města na veřejném jednání. V tomhle je městská samospráva vždy oproti privátní sféře ve značné nevýhodě. Nelze tedy než doufat, že současný majitel se bude chovat rozumně. A stejně tak vedení města při vyjednávání konečné ceny.

Druhým problémem spojeným s touto transakcí je budoucí využití budovy. Primátor oznámil, že právníci upozorňují, že bychom měli mít představu o využití budovy ještě před její koupí. Myslím si ale, že vzhledem k historii lázní a veřejné diskuse je jasné, že jejich koupě je jednoznačně ve veřejném zájmu a uspěchat diskusi o jejím využití jen kvůli usnesení o koupi by bylo velkou chybou. Dozvěděli jsme se, že je připravována analýza a primátor upřednostňuje možnost zřízení městského wellness. Pomiňme nejasnosti představy, co to vlastně takový městský wellness obnáší, ale připadá mi, že tento návrh se snaží jen ztišit hlasy občanů, kteří by v Plzni přivítali stavbu akvaparku. To při současných nárocích na takové zařízení nedává moc smysl. Proto je třeba vést tuto debatu velmi otevřeně.

Sám si dovedu představit nějakou kombinaci využití. Městské knihovně např. dlouhodobě chybí kvalitní budova, ve které by mohla zajišťovat moderní knihovnické služby. Nebo třeba Útvar koncepce a rozvoje by zasloužil prostor, ve kterém by po vzoru pražského C.A.M.P.u mohl prezentovat budoucí vize a plány rozvoje města, pořádat odborné konference, veřejné diskuse a workshopy. Nápadů by se však ve veřejné debatě jistě sešla celá řada. Je tak víc než důležité, aby snaha o získání budovy neznehodnotila kvalitu jejího budoucího využití.

Každopádně ale je snaha o získání budovy bývalých městských lázní bez jakékoli pochyby pozitivní. Budeme si přát, aby to nebylo prázdné gesto, ale reálná snaha o vyřešení tohoto problému, který občany města Plzně dlouhodobě trápí.

MICHAL VOZOBULE,

PŘEDSEDA TOP 09 PLZEŇ

ZASTUPITEL MĚSTA PLZNĚ

