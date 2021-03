Výborný (KDU-ČSL): Premiér už zase mluví do toho, čemu vůbec nerozumí

reklama

Na první pohled líbivý nápad Andreje Babiše na úřední maturitu je další ukázkou nekompetentnosti premiéra. Jak je možné, že tyto hurá nápady nejsou prezentovány v souladu se stanoviskem Ministerstva školství? Je možné toto vystřelit jen na základě mailů žáků a studentů? Chápu, že některým by se toto možná líbilo, ale pojďme si říci, co by to fakticky znamenalo.

Obecně by to bylo vůči studentům velmi nespravedlivé. Žáci se dlouhodobě a pod vedením svých učitelů připravují distanční formou na maturity a teď by se dozvěděli, že dostanou něco úředně? Jejich úsilí a odpovědná příprava tak padne vniveč? A výsledek bude podle průměru z vysvědčení, která již nemohou nijak ovlivnit, jsou prostě daná a před třemi lety nikdo nemohl tušit, že přijde COVID a že známka z 1. ročníku bude mít vliv na mé maturitní vysvědčení... Současně by takové maturitní vysvědčení bylo zcela neporovnatelné s vysvědčeními předchozích i následujících ročníků. Prostě bychom tu založili nerovnost ve vzdělávání a to je podle mého názoru krok zcela špatným směrem.

Anketa Má vláda Andreje Babiše dovládnout do voleb? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 10771 lidí

Co tedy teď? Na prvním místě by maturity a závěrečné zkoušky měli řešit odborníci a ne hloupě a populisticky Andrej Babiš (na podzim jsou volby - ač jsem přesvědčen, že studenti nejsou blbci a úřední maturita nefunguje jako kobliha...). Tedy ať v tomto smyslu jedná ministr školství a to po konzultacích z odbornými asociacemi (CZESHA, AŘG a další). Určitě je na místě hledat úpravy maturitního modelu, řešit otázku posunu termínů, organizace zkoušek atd. Je potřebné a nutné hledat vstřícná řešení a možné výjimky pro žáky zdravotnických škol, kteří byli nasazeni v nemocnicích. Je nutné hledat řešení pro praktické části zkoušek na odborných školách - tam je obrovský problém, který nevyřeší ani distanční výuka ani úřední maturita. A mimořádná řešení je nutné mít připravena, pokud by se maturity nezvládly do konce školního roku.

I jako poslanci jsme připraveni se do této debaty zapojit, nakonec k tomu bude třeba zřejmě upravit i legislativní rámec. Hlavně ať to neřeší premiér ve stylu brouka pytlíka - práce všeho druhu...

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Často se jedná o dluhy, které stejně nebudou nikdy vymoženy Výborný (KDU-ČSL): Jde o princip rovnosti volebního práva Výborný (KDU-ČSL): Takto destruktivně zlikvidovat smíšený model veřejné správy je nerozumné Výborný (KDU-ČSL): Přijmout pomoc je jediné správné řešení

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.