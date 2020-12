Asociace krajů ČR: Kraje chtějí včas upřesnit podmínky očkovací strategie proti COVID-19

reklama

Jednalo se především o tom, kdo bude indikovat občany k očkování, o zapojení praktických lékařů, o distribuci vakcín do regionů i o právních aspektech v případě zdravotních komplikací po očkování.

„Připravili jsme přehled připomínek ke strategii očkování, které je třeba vyřešit ještě předtím, než se očkování zahájí. Jde především o to, že do celého procesu musí vstoupit zdravotní pojišťovny a vyzvat své pojištěnce k návštěvě obvodních lékařů. Ti by měli určit indikace k očkování, nastavit postup předvakcinačního vyšetření a nahlásit občana do očkovacího centra. Proto apelujeme na plné zapojení praktických lékařů do této strategie i do samotného provádění vakcinace,“ zdůraznil předseda Rady Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Spolupráce praktiků je důležitá i proto, že především menší regionální nemocnice nebudou schopny kvůli nedostatku zdravotníků vytvořit několik očkovacích týmů.

Hovořilo se rovněž o logistice vakcín, které jsou specifické svým uchováváním za velmi nízké teploty mínus 70 stupňů Celsia. „Jsme přesvědčeni, že logistiku by měl zajišťovat stát, protože kraje nemají vybavení na to, aby uchovávaly vakcíny a rozvážely je do jednotlivých očkovacích míst. Stejně tak potřebujeme mít zásobu materiálu k očkování, tedy injekce, rukavice a další pomůcky. Musíme totiž pořád brát v úvahu, že se bude očkovat jeden člověk vždy ve dvou dávkách,“ dodal Martin Kuba s tím, že kraje také očekávají informační kampaň státu k očkování určenou obyvatelům napříč republikou.

Podle zástupců Centrálního řídicího týmu se připomínky krajů budou dále řešit i s vládou. První vakcíny v počtu 9500 kusů by do ČR měly dorazit do konce prosince. Jak uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová, ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s očkováním připravilo také novelu zákona o odškodnění za případné nežádoucí účinky očkování, která je nyní k projednání v Senátu.

Psali jsme: Asociace krajů ČR: Předsedou se stal hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba Asociace krajů ČR: Hejtmani pověřili dočasným vedením rady libereckého hejtmana Martina Půtu Asociace krajů ČR: Hejtmani žádají jednorázovou kompenzaci propadu příjmů v souvislosti s druhou vlnou koronaviru Asociace krajů ČR: Hejtmani jednali o pomoci armády, dodávkách ochranných obleků a testování v sociálních zařízeních

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.