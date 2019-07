Autodrom Most: Na přehlídce studentských formulí budou mít premiéru autonomní monoposty

Autonomní monoposty zpestří přehlídku formulí, sestrojených univerzitními týmy z celého světa, kterou ve dnech 12. až 17. srpna už popáté přivítá areál polygonu mosteckého autodromu. Do mezinárodních závodů pod názvem The Most Formula Student se v tuzemsku vedle tradičních miniformulí zapojí bezpilotní speciály vůbec poprvé. Poměrem váhy a výkonu jsou miniformule srovnatelné s Formulí 1.