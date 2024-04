Kalousek (TOP 09): Pekarová Adamová obětovala vliv ve vládě za reprezentativní funkci

reklama

Dopředu je mi líto každého, kdo usedne do křesla ministra “pro vědu a výzkum”. Podle paragrafu 7 platného kompetenčního zákona odpovídá za oblast vědy a výzkumu ministr školství. O ministrovi pro vědu a výzkum tento zákon neříká nic, vůbec s ním nepočítá.

Posadit kohokoliv do křesla bez ministerstva, bez pravomocí a přidělit mu nálepku bez obsahu je dopředu odsouzeno k nezdaru a k nezájmu veřejnosti. Helena Langšádlová dělala se svou zarputilou pracovitostí, co mohla, ale bez nástrojů, bez opory v zákoně a bez podpory vlastní strany uděláte jen velmi málo. Možná pro větší zviditelnění mohla tančit na Tik Toku, to je teď v módě, ale na to bude asi potřeba najít jinou personu.

Rozhodně nevěřím, že by kdokoliv na jejím místě mohl udělat víc, to místo spíš nikdy nemělo vzniknout. Odpovědnost za to nenese Helena Langšádlová, ale předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová, která obětovala vliv svojí strany ve vládě za reprezentativní, ale nevýkonnou funkci předsedkyně sněmovny.

