Autodrom Most: Prázdniny zrychlí jízdu kolem škol, řidiči ale musí být stále ve střehu

„V žádném případě by ale řidiči při jízdě ve městě, ale ani mimo něj, neměli polevit v koncentraci a pozornosti. Děti jsou totiž zvláště o prázdninách nesoustředěné, rozdováděné, často se nevěnují svému okolí. Platí to i o jejich chování při pohybu na ulicích. Zabráni do rozhovoru s vrstevníky vstupují například do jízdní dráhy náhle a bez rozhlédnutí,“ zdůraznil hlavní instruktor bezpečné jízdy společnosti AUTODROM MOST Marek Kohoutek.

Nabádá proto řidiče, aby si za volantem ani v letních měsících „nevybírali volno“ a byli neustále ve střehu a připraveni na řešení nenadálých situací. Je třeba podle něj počítat i s negativním vlivem vysokých teplot na reakce řidiče. „Horké počasí přináší řadu rizik, lidé jsou vystaveni únavě, stresu i zdravotním komplikacím. Léto sotva začalo a už jsme zažili pár tropických dní s teplotami nad 30 stupňů Celsia. Dá se předpokládat, že jich bude přibývat. Loni například jich bylo jen v červenci 15,“ upozornil Kohoutek.

Doporučuje proto řidičům, zejména při delší cestě například na dovolenou, dodržovat pitný režim. „Je nutné často pít. Čistou vodu, nealkoholické nápoje, případně Birell. A protože jsou silnice i dálnice rozkopané, je třeba počítat s popojížděním v kolonách. Proto je důležité mít nápojů dostatečnou zásobu,“ vyjmenoval.

Před cestou by měl být řidič také řádně odpočatý a na pauzy dbát i během jízdy. „Ideální je zastavit a protáhnout se po každých dvou až třech hodinách. Zastávka by to přitom měla být delší. Vždy hrozí nebezpeční mikrospánku. Pokud se tedy řidič necítí v kondici, či se mu udělá zle, měl by sjet na nejbližší parkoviště či odpočivadlo,“ doplnil Marek Kohoutek.