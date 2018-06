Autodrom Most: Přehlídka veteránů orámuje závodní víkend The Most Historic Grand Prix

13. 6. 2018 15:57

Výstava více než 120 veteránů na diváckém svahu a jejich spanilá jízda po velkém závodním okruhu je stěžejním lákadlem doprovodného programu závodního víkendu The Most Historic Grand Prix, který přivítá ve dnech 23. a 24. června mostecký autodrom. „Pod heslem Společné motoristické století si zároveň připomeneme sté výročí založení Československé republiky. Fanoušci motoristického sportu a automobilismu vůbec se tak mohou těšit na jedinečnou podívanou a skvělé zážitky ve slavnostní atmosféře,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.