„Doufám, že to budete taky sdílet.“ Otevřená rvačka o Fialu je tu

Velké naděje mezi příznivci vlády na sociálních sítích vyvolal aktuální volební průzkum agentury NMS Market Research. Podle jednoho z příznivců vládního tábora aktuální volební průzkum ukazuje, že při současném rozložení sil by mohla koalice Spolu znovu sestavit vládu. „Ne, nejsme blbý národ. Čím víc se blíží volby, tím víc lidí si uvědomuje, kdo je normální a kdo klaun,“ uvádí k volebnímu průzkumu na sociální síti X uživatel vystupují jako Jura Haczek.

Všímá si především poklesu hnutí Motoristé sobě, které by se podle modelu do Sněmovny nedostalo. Ztrátu přisuzuje kauze europoslance Filipa Turka. V další části komentáře naráží i na hnutí Stačilo! a vyjadřuje přání, aby i toto uskupení spadlo pod pětiprocentní hranici: „Když vysmahne Stačilo!, je to doma.“

Svůj komentář zakončil optimisticky směrem k hlavnímu soupeři vlády, hnutí ANO: „Babišovi se rozpouští sen o jednobarevné vládě. Jeho voliči mu mizí k radikálnějším dezostranám. Přes třicet rozhodně nebude mít ani ve snu. Bude to dobrý.“

Macinko, spadlo ti to, asi Turek...

Ne, nejsme blbej národ. Čím víc se blíží volby, tím víc lidí si uvědomuje, kdo je normální a kdo klaun.

Aktuálně na mandáty 5k vychází 94 poslanců. Když vysmahne Stačilo, je to doma.

Navíc ANO stále silně nadhodnocené.

Babišovi se rozpouští sen…

Své naděje opírá konkrétně o červencový volební model agentury NMS Market Research, podle nějž hnutí ANO v modelu ztratilo 1,8 % oproti červnu. Volby do sněmovny by podle modelu nyní vyhrálo se ziskem 28,7 %. Koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) by získala 21,5 % hlasů. Oproti červnovému průzkumu si Spolu polepšilo o téměř dvě procenta.

Pokles zaznamenala také SPD, která kandiduje spolu s Trikolorou, Svobodnými a hnutím PRO. Jejich společná kandidátka by získala 13,3 % hlasů. Stabilní zůstává výsledek hnutí STAN, které by stejně jako v červnu získalo podporu 12 % voličů. Piráti si podle průzkumu polepšili díky spolupráci se Stranou zelených. V modelu získali 7,9 % a podle agentury jde o jejich nejlepší výsledek zhruba za poslední rok.

Nad pětiprocentní hranici se v modelu dostalo také hnutí Stačilo!, které by volilo 5,8 % respondentů. Pod hranicí vstupu do sněmovny zůstávají Motoristé sobě s 3,2 % hlasů. Jejich podpora podle NMS klesá od dubna, přičemž negativně se prý na výsledku projevilo i trestní oznámení kvůli údajnému násilí Filipa Turka vůči bývalé partnerce, kterému europoslanec čelí.

Do sněmovny by se podle modelu nedostala ani Přísaha (3,2 %), ani SOCDEM (2,2 %).

„Fiala na tom není tak dobře,“ tvrdí druhá strana

Krátce po zveřejnění komentářů k průzkumu NMS Market Research se na sociálních sítích objevily i opačné reakce. Uživatelé upozorňovali na odlišné výsledky jiných agentur a snažili se vyvracet optimismus fanoušků vlády.

Například uživatel sítě Michal Patta sdílel výsledky volebního modelu agentury Median z června 2025, který na rozdíl od průzkumu agentury NMS přinesl odlišný obrázek politických preferencí.

Podle něj by hnutí ANO získalo výrazných 32 % hlasů, čímž by si udrželo silnou pozici lídra. Druhá skončila koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se ziskem 19 %, tedy o 13 procentních bodů méně než ANO.

Třetí by bylo hnutí SPD s podporou 14 %, za ním pak STAN s 9 % a Piráti s 8 %. Do sněmovny by se podle tohoto modelu dostaly ještě dvě menší uskupení – hnutí Stačilo! a Motoristé sobě, každé s podporou 5,5 %.

Naopak pod 5% hranicí zůstávají Přísaha (2,5%), ostatní menší subjekty (rovněž 2,5%) a SOCDEM, kterou by volilo pouze 1,5 % voličů.

Patta zveřejnil ještě další průzkum, tentokrát od agentury Ipsos, který podle něj znovu potvrzuje, že realita je jiná, než jak ji prezentují vládní příznivci. Volební model Ipsosu pro červen 2025 ukazuje výrazný náskok hnutí ANO a zároveň jen slabou podporu koalice Spolu.

Podle tohoto průzkumu by hnutí ANO získalo 35,1 % hlasů, zatímco koalice Spolu by obdržela 21,4 %. Dále následují STAN s 10,8 %, SPD s 10,5 % a Piráti se ziskem 6,7 %. Do sněmovny by se dostalo také hnutí Stačilo!, které by získalo 5,7 % hlasů. Naopak pod 5% hranicí zůstávají: Motoristé sobě (4,5 %), Přísaha (2,4 %) a SOCDEM (2,3 %).

I pod samotnými grafy se na sociálních sítích rozjely vášnivé diskuse mezi uživateli. Veřejnost se přela o to, který z průzkumů je blíže realitě a komu se dá věřit. Zatímco jedni sdílejí data, která ukazují na oslabování Andreje Babiše, druzí upozorňují na modely, v nichž ANO stále s přehledem dominuje.

No Ipsos jsem ti sem radši nedal aby si měl ten víkend hezčí. ???? ale když chceš

Pozornosti lidí neuniká ani skutečnost, že během kampaně koalice Spolu čelí premiér Petr Fiala nemalým protestům na veřejných setkáních. Střety s občany na debatách podle kritiků přiměly premiéra k tomu, že se některým kontaktům s veřejností začíná vyhýbat.

Popsala to v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz například krajská zastupitelka hnutí Stačilo! Petra Rédová, která dorazila na jedno z Fialových setkání. Podle jejího svědectví byl prostor před akcí obklopen policií a pečlivě vybraným publikem, včetně zástupců ODS a jejich rodin. Atmosféra uvnitř byla podle ní dusná a nervózní. Protestující byli zjevně považováni za nežádoucí. „Jakmile jsme ho zahlédli, spustily naše píšťalky ostošest; měla jsem pocit, že mi z toho hučí v hlavě ještě teď,“ popsala. Podle jejích slov dorazil premiér „hrdinně“ zadním vchodem, aby se vyhnul lidem, kteří ho chtěli oslovit.

Rédová zároveň tvrdí, že skutečné dotazy nebyly přípustné. „Lidé, kteří kladli dotazy, byli zjevně předem vybraní a ,nepohodlní‘ hlasatelé jiného názoru se k mikrofonu nedostali.“ Celý průběh označila za inscenované divadlo, kde občané mohli premiéra sledovat, ale ne s ním přímo konfrontovat.

Přestože některé průzkumy ukazují, že koalice Spolu zaostává za hnutím ANO, podle deníku Deníku N není situace premiéra Petra Fialy zdaleka beznadějná. „Petru Fialovi se začíná tři měsíce před sněmovními volbami nenápadně rýsovat cesta k možnému pokračování v příští vládě,“ píše na síti X.

Petru Fialovi se začíná tři měsíce před sněmovními volbami nenápadně rýsovat cesta k možnému pokračování v příští vládě.

Redaktor tohoto média Jan Tvrdoň ve své analýze píše, že aktuální rozložení sil – navzdory aféře s bitcoinovou kauzou – není pro vládní blok tak beznadějné, jak by se mohlo zdát. „Aktuální průzkumy ukazují, že pozice vládních stran není až tak beznadějná jako dříve,“ píše Tvrdoň. Naopak tvrdí, že poslední čísla mohla vládní sestavě nalít do žil mírnou dávku optimismu do koncovky kampaně.

Jiří Pospíšil, bývalý europoslanec a současný kandidát koalice Spolu v Praze, v rozhovoru pro Deník.cz uvedl, že absence Motoristů sobě a Stačilo! v Poslanecké sněmovně by mohla být klíčem k udržení většiny „demokratických“ stran. „Když nezískají pět a více procent, propadne spousta hlasů a vláda Petra Fialy by mohla pokračovat, neboť bude mít většinu,“ řekl Pospíšil. Dodal, že nevěří ve scénář, že by hnutí ANO vyhrálo volby a dokázalo by sestavit vládu s některou ze stran původní pětikoalice, což považuje za nepravděpodobné.

Podle výše zmíněného červnového průzkumu Median by koalice Spolu a STAN mohla získat kolem 60 mandátů, což je méně než současných 104, ale absence protestních stran by mohla přerozdělit hlasy ve prospěch vládních stran nebo jejich potenciálních spojenců, jako jsou Piráti s podporou Zelených.

Přestože absence zmíněných stran ve sněmovně by vládě mohla pomoci, existují i rizika. Protestní voliči by se mohli přesunout k silnějším opozičním stranám, jako jsou ANO nebo SPD, které podle průzkumů posiluje díky spolupráci s PRO, Svobodnými a Trikolorou.