Bezpečnostní informační služba: Úspěšné studentské stáže pokračují

Pro všechny studenty minimálně třetího ročníku vysoké školy, kteří mají české občanství a jsou trestně bezúhonní, se opět otevře unikátní možnost týden pracovat v reálném prostředí zpravodajské služby pod dohledem špičkových odborníků BIS.

Úspěšnost předchozích dvou ročníků překvapila i vedení BIS. „Přiznám se, že by mě ani ve snu nenapadlo, že z osmnácti absolventů stáží jich bude do dvou let v BIS pracovat hned sedm,“ neskrývá překvapení a zároveň spokojenost ředitel BIS Michal Koudelka.

Jedním z absolventů studentské stáže, kteří v BIS v současnosti pracují, je i analytik David. Jako student práv se dlouhodobě zajímal o bezpečnostní problematiku i o to, jak v této oblasti fungují jednotlivé státní orgány. „Když se objevila v tisku informace, že BIS pořádá historicky první stáž pro studenty, tak jsem si řekl, že zkusím štěstí,“ vypráví David. Před třemi lety absolvoval stejnou proceduru, která čeká i letošní zájemce. Poslal strukturovaný životopis, motivační dopis a napsal esej na zadané téma. Z 243 zájemců se nakonec po absolvovaném pohovoru do výběru pouhých devíti studentů dostal. „Najednou se ve mně prala trochu obava z neznámého umocněná vědomím, o jaký typ organizace se jedná,“ vzpomíná na první okamžiky David. Samotná stáž ovšem jakékoliv obavy a přehnaný respekt rozptýlila. „Byl jsem nadšený z lidí ze služby, kteří se nám věnovali. Už při stáži jsem cítil ze všech důstojníků nefalšovaný vztah k zemi, kterou chrání, loajalitu ke službě i respekt budící znalosti,“ vybavuje si David chvíle, kdy se začalo rodit jeho rozhodnutí, že pro tuhle službu by chtěl pracovat. „Při závěrečném vyhodnoceni, kdy jsme dostávali certifikáty o absolvované stáži, jsem se definitivně rozhodl a asi za měsíc jsem poslal žádost o přijetí,“ doplňuje v současné době analytik BIS. Svého rozhodnutí podle svých slov ani na okamžik nelitoval: „Je to nesmírně zajímavá a také velmi náročná práce. Ta touha zkusit štěstí byla natolik silná, že jsem se rozhodl, i když jsem ještě neměl uzavřené studium.“ David dnes při práci ve studiu pokračuje a je rád, že tehdy nezaváhal.

Podobný příběh možná prožijí i někteří účastnící letošní stáže. Stejně jako v předchozích dvou ročnících i letos si studenti mohou vybrat z několika témat, kterým by se chtěli během stáže věnovat.

- Proliferace a bezpečnostní materiál

- Kybernetická bezpečnost

- Právo

- Informační technologie

Každý student, který se chce stáže zúčastnit, najde všechny potřebné informace na webových stránkách BIS ZDE nebo ZDE. V případě, že splňujete základní požadavky a máte zájem ucházet se o studentskou stáž v BIS, pošlete do 4. 10. 2019 požadované dokumenty na e-mail staze@bis.cz.

Psali jsme: Zeman jedná v rozporu s bezpečnostními zájmy země. Řešit by to podle Respektu měly české tajné služby BIS: Prohlášení ředitele k 25. výročí vzniku BIS Politici kontrolující BIS hodnotí její činnost pozitivně BIS je podle Koudelky po 25 letech existence respektovaná služba

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva