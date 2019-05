CČM: Střecha Centra Černý Most se již počtvrté promění v letní UPC MAX kino

Filmový kanál Prima MAX, společnost UPC Česká republika a multikino CineStar připravily unikátní čtvrtý ročník UPC MAX kina na střeše nákupního Centra Černý Most. Během letních měsíců se každý čtvrtek po dobu deseti týdnů mohou návštěvníci opět těšit nejen na netradiční atmosféru letního kina, ale hlavně na ty nejlepší české filmy, nominované na ceny Český lev za rok 2018, a nově také zhlédnout filmy z koprodukce skupiny Prima. Ani letos nebudou chybět známé tváře této televize. Vstup na promítání bude jako obvykle pro všechny diváky zdarma. Akci pořádá primácká agentura Solootions.

Tento rok je připravena novinka v podobě upravené koncepce promítaných filmů, která se od minulého ročníku liší. První a poslední letní projekce bude patřit koprodukčním filmům skupiny Prima. „Promítání slavnostně zahájíme ve čtvrtek 20. června pohádkou režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny. Letní sezónu pak zakončíme 22. srpna úspěšnou komedií Po čem muži touží, kterou v kinech zhlédlo téměř 600 000 diváků, což ji vyneslo na první příčku návštěvnosti českých filmů za loňský rok,“ říká Aleš Pýcha, marketingový ředitel FTV Prima, který je zároveň zodpovědný za agenturu Solootions.

Diváci si mohou pravidelně letní kino vychutnat i díky společnosti UPC, která se stala partnerem i tento rok. „Jedinečná akce, na které se každoročně podílíme, se pro milovníky českých filmů již stala tradicí. Její popularita navíc každým rokem narůstá, a proto věříme, že i letošní ročník přiláká nové diváky, kteří si nenechají unikátní pojetí letního kina ujít,“ dodává za partnera letního UPC MAX kina Karel Smrž, ředitel pro značku a komunikaci UPC. I v letošním roce se rozhodne o držiteli MAX ceny 2018. Od zahájení promítání bude probíhat hlasování o divácky nejoblíbenější film ze všech promítaných, který následně MAX cenu 2018 získá.

„Projekt UPC MAX kina vnímáme velice smysluplně, a to zejména proto, že máme zájem podporovat českou filmovou tvorbu a českou kinematografii vůbec. Proto jsme se i letos rozhodli podpořit tuto jedinečnou akci, která je zaměřena na české filmové tvůrce. Těší nás, že můžeme nejlepší tituly loňského roku nabídnout premiérově nejen v multikinech CineStar, ale i v letním UPC MAX kině, kde jsou filmovým fanouškům představeny zcela zdarma,“ uvádí Tomáš Volt, marketingový ředitel CineStar.

„Jsme rádi, že můžeme být čtvrtým rokem partnerem tohoto úspěšného projektu, a zprostředkovat tak divákům nezapomenutelnou atmosféru s možností okusit střechu Centra Černý Most z trochu jiného pohledu a poskytnout jim ten největší komfort při sledování oblíbených filmů,“ doplňuje Michaela Matlasová, marketingová manažerka Centra Černý Most.

Ve veřejném hlasování mohli diváci do 20. května vybírat ze 13 titulů zbylých 8 filmů, které byly nominovány na Českého lva od členů České filmové a televizní akademie za rok 2018. Promítání jednotlivých snímků bude v závislosti na stmívání začínat cca po 21. hodině.

Program letního UPC MAX kina:

20. 6. Čertoviny

27. 6. Všechno bude

4. 7. Hastrman

11. 7. Chata na prodej

18. 7. Zlatý podraz

25. 7. Tátova volha

1. 8. Toman

8 8. Jan Palach

15. 8. Čertí brko

22. 8. Po čem muži touží

autor: Tisková zpráva