ČEZ: Jak předejít závadám a problémům. Pět doporučení pro bezpečné FVE, baterie a tepelná čerpadla

Boom instalací fotovoltaik, baterií a tepelných čerpadel znamenal vznik stovek nových instalačních firem. Úroveň jejich zkušeností v oboru a tím i kvalita instalací a servisu je často kolísavá, což může vést k závadám a v krajních případech i k haváriím nebo požárům. Je dobré, aby si zákazníci při výběru dodavatelů hlídali vedle ekonomické stability i technickou zdatnost firem a jejich montérů. Nejnebezpečnější mohou být kutilské instalace bez dozoru odborníků.

Zákazníci by měli dodržovat obecné zásady nákupu průmyslového zboží, zejména vybírat certifikované výrobky, dodržovat návody a pokyny výrobců a používat jen kompatibilní zařízení. Platí také, že lidé, kteří si do své domácnosti pořídí střešní fotovoltaiku, bateriový akumulační systém nebo tepelné čerpadlo, by měli aspoň v základu vědět, jak technologie funguje a měli možnost ji ovládat. Alfou a omegou je samozřejmě ve všech případech kvalitní údržba. Instalaci technologie i následnou údržbu by měla provádět autorizovaná osoba s profesní kvalifikací, v případě slunečních elektráren je to např. „Elektromontér fotovoltaických systémů“ (kód:26-014-H).

Pět tipů na bezpečný provoz fotovoltaik:

Anketa Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano 1% Ne 94% Částečně 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11065 lidí

Dodržovat ochranné zóny

pro případný požární zásah zajistit minimální vzdálenosti od okolních předmětů a alespoň 2 metry od všech požárně otevřených ploch, nejlépe dodržet požární oddělení technologie od vnitřních prostor Funkční pojistka po ruce

na snadno dostupné místo instalovat bezpečnostní pojistku, která slouží k „deaktivaci“ a odpojení elektrárny při hrozícím nebezpečí Alarm je základ

v místě technologie nechme instalovat protipožární alarm, abychom nebezpečí identifikovali co možná nejdříve a měli šanci odpojit fotovoltaiku pro předcházení škody Krotitelé blesků

zajistit ochranu před bleskem a přepětím; v tomto případě je nejlepší se obrátit přímo na odborníky v oboru, který pro vás vyřeší vše na míru Pozor na kabely

kontrolujeme kabelové trasy (správné uchycení, nevodivé podložky a větší vůle kabelu při přechodu ostrých hran atd)

Pět tipů na bezpečný provoz baterií:

Baterie ocení stabilní teplotu a sucho

- ideální teplotní rozsah v prostorách k umístění baterie je 10-30 C (např. letních 40 C v půdních prostorách už může být rizikem),

- nevystavujeme je vysokým teplotám a přímému záření nebo dlouhodobému chladu; kontakt s vlhkostí v případě zaplavení zase může vést ke zkratu v baterii;

- vystavení mrazům naopak může u zapojené baterie zkracovat životnost

- ideální umístění: temperované garáže, skladovací prostory, vyhrazené místnosti pro baterie Žádné kutilství

K dodané zařízení nezapojovat „svépomocí“ další technologie, neinstalovat lithium-iontové nebo jakékoli svépomocí sestavované bateriové systémy, ale pouze LiFePO4 (lithium-železo-fosfátové) baterie od prověřených dodavatelů Nenechme baterii hladovou

zajišťujeme nabití ideálně v rozmezí 10-80 %, pro dlouhodobější odstavení nebo „konzervaci“ baterie je bezpečná úroveň nabití 30 % Žádné nekompatibilní nabíječky

použití nabíječek např. s vyšším napětím může skončit poškozením baterie Křehké zboží

vyhnout se mechanickému poškození i deformaci bateriových článků, např. při manipulaci, střetu s vozidly, pádu nebo vystavení nadměrnému tlaku při nevhodném umístění

Tipy, jak zajistit tepelnému čerpadlu dlouhou životnost:

Servis každé léto : Údržba by se měla opakovat i po uplynutí záruční doby, a to pravidelně jednou ročně, ideálně v létě, kdy je tepelné čerpadlo mimo provoz nebo se používá spíše k ohřevu vody než k vytápění

: Údržba by se měla opakovat i po uplynutí záruční doby, a to pravidelně jednou ročně, ideálně v létě, kdy je tepelné čerpadlo mimo provoz nebo se používá spíše k ohřevu vody než k vytápění Kontrola všech tří částí : Profi údržba by měla zkontrolovat trojici hlavních částí - elektro (kabely, stykače, pojistky), chladicí okruh (těsnění, chladicí látka) a mechanika (upevnění čerpadla, ložiska)

: Profi údržba by měla zkontrolovat trojici hlavních částí - elektro (kabely, stykače, pojistky), chladicí okruh (těsnění, chladicí látka) a mechanika (upevnění čerpadla, ložiska) Provoz kopíruje teplotu : Načasovat systém tak, aby byl v chodu v době nejvyšších denních teplot, při nízkých teplotách naopak provoz tlumit

: Načasovat systém tak, aby byl v chodu v době nejvyšších denních teplot, při nízkých teplotách naopak provoz tlumit Ideální nastavení : Stav, kdy kompresor pracuje na 50-70 procent nominálního výkonu; ověřit správně nastavení lze kontrolou hlučnosti vnější části čerpadla.

: Stav, kdy kompresor pracuje na 50-70 procent nominálního výkonu; ověřit správně nastavení lze kontrolou hlučnosti vnější části čerpadla. Pozor na zimu: Vnější čerpadla nesmí zůstat pod sněhem nebo zamrznout, je třeba pravidelně kontrolovat odtok kondenzátu.