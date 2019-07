ČEZ: Letní odstávky na severu budou mít spíše krátkodobý charakter

Během topné sezony 2018/19 se topilo zhruba o 22 dnů více, než v té minulé, i když byla klimaticky chladnější jen o 1,8 procenta. Jednalo se tak o čtvrtou nejteplejší zimu poslední dekády, která byla zakončena nejchladnějším květnem desetiletí s teplotou 10,9 °C. Květnový průměr dekády je přitom 13,2 °C. V porovnání s loňským květnem s teplotou 16,5 °C, byl ten letošní chladnější dokonce o 5,6 °C.

„Podle květnových teplot se v poslední dekádě končilo s vytápěním průměrně 19. května. Topení až do konce května ale není nijak výjimečné. Stalo se to v letech 2013 a 2014 s týdenním přerušením vytápění ve druhé polovině měsíce. V roce 2015 se dokonce topilo nepřetržitě až do konce května, podobně jako letos. ČEZ Teplárenská přitom podle lokalit postupně přestávala s dodávkami tepla. Nejdříve to bylo 20. 5. například v Ústí nad Labem, Teplicích, Bohumíně a Orlové. Naopak Trutnovsko bylo poslední lokalitou, kam dodávala teplo až do 31. května,“ doplňuje výše uvedené Radim Sobotík, obchodní ředitel ČEZ Teplárenské.

Technický ředitel společnosti Pavel Šušák pak na jeho slova navazuje tím, že v současné době se již naplno rozběhly tradiční letní odstávky, jejichž smyslem je kontrola veškerého teplárenského zařízení před novou topnou sezonu 2019/20. Ta, ač se to nezdá, zaklepe na dveře už v září, tedy za dva měsíce. „Samozřejmě první podzimní měsíc bývá ještě poměrně teplý, takže se většinou netopí, my ovšem musíme bát připraveni. V praxi to znamená, že nyní musí proběhnout veškeré opravy, revize a údržbové práce, diagnostika technického stavu parovodů a horkovodů, kontroly výměníkových stanic, případně výměny dosluhujících armatur a podobně.“

V rámci Chomutova proběhne letní odstávka centrálního zásobování teplem v různých časových intervalech od 8. července do 14. srpna. Jako první budou bez teplé vody obyvatelé, organizace a firmy ve středu města (8. 7. - 10. 7.). Zadní Vinohrady (včetně Hotelu Sudety, ulic Stromovka, Mostecká, Přemyslova, T. ze Štítného, V. Nezvala a dále Gymnázia, obou stadionů, kina a Aquasvěta) se odstávky dočkají od 22. do 25. července. Lokality Černý Vrch, zadní část Kadaňské a okolí Merkuru budou odstaveny od 22. do 23. července, ve stejný den začne odstávka ve zbývající části lokality Horní Ves. Ukončena bude hned následující den 24. července.

Chomutovská sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní a Písečná si na odstávku teplé vody počkají do srpna. Ve stejné době, tedy od 12. do 14. srpna, budou vzhledem ke společnému páteřnímu rozvodu tepla odstaveny i střed Jirkova a tamní Vinařice II. Vinařice I budou mít odstávku delší, a to do 16. srpna. Tepelný napaječ z Elektrárny Tušimice do Kadaně bude odstaven od 20. do 22. srpna. V té době budou mít obyvatelé Klášterce nad Ohří svou letní odstávku teplé vody za sebou, neboť zde proběhne již od 8. do 10. července.

V Teplicích se letní odstávka dotkne lokality Bílá cesta (ulice Slovenská, Opavská, Jugoslávská), a to ve dnech 8. až 12. července. Ostatní teplické lokality o „své teplo“ nepřijdou. Bude jej zajišťovat náhradní zdroj – dočasně postavená mobilní plynová kotelna v areálu bývalé výtopny v Proboštově. Hlavním důvodem její instalace bylo zajištění dodávky tepla pro teplickou nemocnici, přičemž na plynovou kotelnu mohla být napojena i podstatná část města. Pouze v případě lokality Bílá cesta to nebylo technicky možné. Od 8. do 12. července bude bez dodávek i město Bílina, mimo lokality Pražské Předměstí a Hornické nemocnice. Zde bude zajištěna dodávka tepla dočasným přepojením na tamní záložní plynový zdroj.

„Omlouváme se všem za případné nepříjemnosti způsobené odstávkami ve výše uvedených městech. Tradiční letní odstávky jsou ovšem nezbytnou prevencí, díky níž jsou zajištěny kvalitní a spolehlivé dodávky tepla a teplé vody v následujícím zimním období. Vlastní práce na dotčené technologii se snažíme vždy zkrátit na minimum. Určitý čas si ovšem vždy vyžádá vypouštění a vychladnutí rozvodných soustav a to samé se pak týká najíždění až po opětovné zahřátí technologie na určitou teplotu,“ uzavírá Radim Sobotík.

Přesnou lokaci kde a kdy proběhnou letní odstávky v Chomutově, Jirkově, Kadani, Klášterci nad Ohří, Bílině a Teplicích naleznete ZDE.

autor: Tisková zpráva