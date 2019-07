ČEZ: Nejen legendární čtyřkolé kachny „přistály“ před Elektrárnou Ledvice

Spanilá jízda 75 vozů tovární značky Citroën z let 1940 až 2019 dominovala během víkendu na komunikacích v Bílině a jejím okolí.

Její účastníci ji přitom zakončili na parkovišti před Elektrárnou Ledvice a poté zamířili do tamního Informačního centra klasické energetiky Skupiny ČEZ. Kromě jeho prohlídky pochopitelně absolvovali i výstup na nejvyšší oficiální rozhlednu v České republice, která je umístěna na severní podpůrné věži kotelny výrobního bloku 6, takzvaného Nového zdroje.

„Když vloni zpřístupnila Skupina ČEZ rozhlednu v Elektrárně Ledvice, byl jsem zde samozřejmě podívat. Už jen samotné infocentrum mne zaujalo svou rozlehlostí a vším, co je v jeho třech podlaží nainstalováno. Prakticky si zde na své přijdou všechny generace, pro které je zde připraveno jak ponaučení, tak i zábava a k tomu i možnost podívat se na vše z výšky z ochozu nejvyšší rozhledny v republice. A protože naše srazy vždy provází poznání nějakého zajímavého místa v Bílině či v jejím okolí, rozhodli jsme se pozvat tentokráte účastníky letošního srazu sem,“ říká Zdeněk Butala ze spolku Citroën Bílina

Účastníci setkání opět přijeli z různých koutů republiky, včetně ze zahraničí, konkrétně ze sousedního Německa a Slovenska. Vozy mají různé, z pětasedmdesáti procent ovšem převládají v různých úpravách legendární kachny, tedy Citroën 2CV, nejstarší je ovšem bugatka této tovární značky z roku 1940 a nejmladší Citroën s letošním rokem výroby. „Oficiálně se jedná o 7. ročník setkání přátel vozů Citroën aneb 100 let se šípy. Spanilou jízdu jsme pak věnovali našemu dlouholetému kamarádovi a bardovi většiny srazů Miroslavu Dubskému ze Soběslavi, který nás náhle ve svých vitálních sedmdesáti letech před měsícem opustil a nyní někde nahoře řídí svou nebeskou kachnu. Tu jeho pozemskou jsme postavili do čela přehlídky vozů na bílinském náměstí, které jsme uspořádali do tvaru dvou šípovitých ozubů, tedy emblému Citroënu,“ poznamenal Zdeněk Butala.

Po návštěvě Informačního centra klasické energetiky Skupiny ČEZ se účastníci 7. ročníku srazu Citroënů vydali do bílinského autokempu Kyselka, v němž jsou vždy ubytováni. Zde během odpolední zábavy a společenského večera mysleli i na charitu, neboť svým dobrovolným příspěvkem do připravené kasičky mohli přispět na provoz teplického Klokánku, případně mu věnovat hodnotnou cenu vyhranou v tombole. Tímto způsobem fandové Citroënů z celé republiky, ale i ze zahraničí v minulosti například pomáhali i Dětskému domovu v Tuchlově.

Jak ještě Zdeněk Butala na závěr uvedl, srazy pořádají i proto, aby zviditelnili město Bílinu a jeho okolí. „Nejsme už ten šedivý kraj, jak se kdysi tvrdilo. Máme to zde hezké, plné zeleně a spoustu zajímavostí k tomu. Ostatně účastníci našeho setkání se o tom přesvědčují již sedmým rokem. Navíc to letos mají potvrzeno i pohledem z výšky, z ochozu elektrárenské rozhledny.“

Psali jsme: ČEZ: V Elektrárně Mělník vědí, jak si s povodňovou vlnou poradit ČEZ číslo týdne: 101 174 ČEZ: V Orlové a Bohumíně budou bez teplé vody jen dva dny ČEZ: Industriální turisty opět na severu Čech zlákaly k prohlídce výrobní provozy Skupiny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva