ČEZ pomáhá šetřit energii, vysazuje stromy a investuje do ekologických technologií

02.07.2019 13:52

Sedm milionů stromů v České republice má na pomyslné visačce napsáno ČEZ. Tolik jich totiž společnost za posledních osm let stihla vysázet. Do další desetiletky vstupuje s ještě ambicióznějším plánem výsadby až milion stromů ročně. V právě vydané zprávě o udržitelném rozvoji představuje Skupina ČEZ své aktivity za rok 2018 i výhledy do budoucna.