ČEZ: Jubilejní sedmisettisící návštěvník Temelína odstavil reaktor

Snížit a zvýšit výkon reaktoru a následně ho do tří vteřin odstavit. Taková možnost se naskytla studentce třetího ročníku třeboňského gymnázia Štěpánce Machové, která se stala jubilejním 700tisícím návštěvníkem Infocentra Jaderné elektrárny Temelín. „Je to super pocit a jsem ráda, že jsem byla vybrána. Odstavení reaktoru mi přišlo zodpovědné i na simulátoru a zřejmě bude hodně složité se všechno kolem naučit. Z jaderné energetiky obavy nemám, navíc si myslím, že proti jiným elektrárnám je vysoce efektivní,“ uvedla studentka třetího ročníku, která si vedle netradičního zážitku z Temelína odnesla i maketu jaderného paliva, originální temelínský med a další pozornosti.

Školní exkurze patří k nejčastějším skupinám, které na Temelín přijíždějí. „Na celkové návštěvnosti se podílejí přibližně jednou třetinou. Štěpánce gratulujeme. Jsme rádi, že jubilejní návštěvník vyšel právě na jihočeskou školu,“ uvedl Petr Šuleř, vedoucí komunikace jaderných elektráren ČEZ.

Vedle školních exkurzí pamatují energetici i na veřejnost. Pro ni v létě tradičně pořádají Den otevřených dveří. Letos se uskuteční ve čtyřech termínech na přelomu srpna a září. Loni šli temelínští návštěvníci „po stopách“ vody, letos budou následovat cestu paliva.

Zájem o prohlídku temelínského infocentra mají i lidé ze zahraničí. Od roku 1991 jich celkově do Temelína přijelo 40 205 z více než 50 zemí. Nejčastěji jsou to Rakušané, kterých v roce 2018 přijelo 473, Poláků 301 a Němců 254. Zdejší průvodkyně už v zámečku Vysoký Hrádek přivítaly návštěvníky například i z Kanady, Kataru, Nového Zélandu nebo Brazílie. Před několika lety energetici hostili dokonce i Eskymáky.

Nabídku služeb ČEZ ve svých infocentrech průběžně rozšiřuje. Novinkou posledních let je možnost vyfotit na maketě reaktorového sálu, v zámeckém parku si projít ptačí stezkou nebo nahlédnout do útrob včelího úlu. (více informací najdete ZDE)

Do Temelína jezdí nejen zájemci o jadernou energetiku. Od roku 2006 zde totiž pravidelně probíhají svatební obřady. Za 14 let už chladicí věže „svědčily“ 106 snoubeneckým párům.

Infocentrum JE Temelín je otevřeno denně od 9 do 16 hodin, o prázdninách pak od 9 do 17:30 hodin. Zámeček Vysoký Hrádek, který poskytuje infocentru zázemí od roku 1997, již několik let patří mezi desítku nejnavštěvovanějších památek jižních Čech. Více informací najde ZDE.

autor: Tisková zpráva