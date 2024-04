„Životně důležité“ americké tanky. Teď je Kyjev z fronty stahuje

Ukrajina vyřazuje z bojů americké tanky Abrams M1A1, podle informací agentury AP se jí nedaří nasazovat je bez toho, že by se vyvarovala jejich citelným ztrátám. Podle serveru The New York Times si na tancích bezpilotní letouny na Ukrajině vybírají „smrtelnou daň“; pět z 31 nasazených Abramsů bylo zničeno jen během posledních dvou měsíců.

Rozšíření bezpilotních letounů na ukrajinském bojišti podle jednoho z amerických vysokých představitelů obrany, jenž s novináři hovořil pod podmínkou zachování anonymity, znamená, že „neexistuje otevřený terén, kterým byste mohli jen tak projet bez obav z odhalení“.



Spojené státy s odesláním 31 Abramsů na Ukrajinu souhlasily v lednu 2023, poté co je dle AP Kyjev přemluvil, že jsou životně důležité pro ukrajinskou schopnost prolomit ruské linie před loňskou ukrajinskou protiofenzívou. Do ukrajinské snahy prolomit ruské pozice, jež nakonec přinesla nepříliš povzbudivé výsledky, samotné Abramsy příliš nedostaly příliš šanci promluvit, jelikož je Pentagon na Ukrajinu poslal až loni na podzim.

Pět z 31 tanků, z nichž každý vyjde na asi 10 milionů dolarů, již bylo ztraceno v důsledku ruských útoků. Server The New York Times již před několika dny – a zprávou o jejich prozatímním vyřazení z bojů – poznamenal, že právě bezpilotní letouny na Ukrajině si na nich vybírají „smrtelnou daň“ a je možné, že zkušenosti z ukrajinského bojiště změní způsob použití tanků v budoucích konfliktech.



„S tím, jak se na bojišti prosazují výbušné bezpilotní letouny, je i mohutný americký tank Abrams stále zranitelnější,“ poznamenal server. A upozornil, že pět amerických Abramsů Kyjev ztratil až během posledních dvou měsíců a nejméně tři další byly podle rakouského vojenského instruktora plukovníka Markuse Reisnera od vyslání tanků na frontové linie počátkem letošního roku středně poškozeny.



„To je jen zlomek ze 796 ukrajinských hlavních bojových tanků, které byly zničeny, ukořistěny nebo opuštěny od začátku války v únoru 2022, uvádí Oryx, vojenský analytický web, který počítá ztráty na základě vizuálních důkazů. Drtivá většina z nich jsou tanky sovětské, ruské nebo ukrajinské výroby; pouze asi 140 z těch, které byly vyřazeny v boji, darovaly Ukrajině státy NATO. A Rusko dosud ztratilo více než 2900 tanků, ukazují údaje Oryxu, ačkoli Ukrajina tvrdí, že jejich počet přesahuje 7000,“ poukazuje The New York Times na odhadované ztráty bojové techniky obou válčících zemí.

Britský deník The Guardian dodává, že ruské síly utrpěly velké ztráty na vlastních tancích a obrněné technice v důsledku vysoce účinného sledování a útoků ukrajinských bezpilotních bojových jednotek. Avšak zároveň stejný problém nyní zažívají Ukrajinci, jelikož si dle tvrzení jednoho z amerických obranných úředníků neosvojili taktiku, která by mohla zvýšit účinnost tanků, jako je například boj s kombinovanými zbraněmi, k čemuž výcvik poskytly USA v Německu.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

