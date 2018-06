ČOI: Na poutích na Vysočině a jihu Čech obchodníci prodávali hlavně padělky

Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny provedla ve dnech pracovního volna mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na plnění povinností prodávajících na poutích. Akce se uskutečnila ve Žďáru nad Sázavou a Chýnově, kde inspektoři provedli 10 kontrol. Ve všech deseti případech bylo zjištěno porušení zákona o ochraně spotřebitele a v jednom případě porušení zákona o technických požadavcích na výrobky.

Nejčastějším porušením byla nabídka a prodej padělaného zboží, kdy při pěti kontrolách bylo zajištěno celkem 375 kusů padělků v hodnotě originálů 205 657 Kč. Konkrétně se jednalo o hračky označené ochrannými známkami Pokémon, Sponge Bob, Minions, LEGO, ANGRY BIRDS a DISNEY FROZEN. Dále to byly trička a mikiny označené ochrannými známkami Minecraft, Monster Energy, Gas monkey Garage, Jack Daniel´s Old No 7 BRAND a Pokémon. V jednom případě bylo zjištěno porušení zákona o technických požadavcích na výrobky. Konkrétně se jednalo o hračky, kdy byl vydán zákaz distribuce dvou druhů hraček v celkové hodnotě 8 860 Kč. Ve dvou případech bylo kontrolou prokázáno porušení informačních povinností u výrobků. I zde byl vydán zákaz prodeje celkem 26 kusů výrobků v ceně 6 145 Kč do doby zjednání nápravy. Dále bylo ve dvou případech zjištěno, že prodávající nevydal na žádost spotřebitele doklad o zakoupení výrobků. V jednom případě prodávající řádně neinformoval o ceně výrobku a v jednom případě neměl úředně ověřené váhy.

České obchodní inspekce na místě uložila čtyři pokuty v celkové výši 6 000 Kč. Další porušení budou řešena ve správním řízení.

autor: Tisková zpráva