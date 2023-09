ČSÚ: Nové obecní volby se v sobotu konaly v deseti obcích

reklama

Nejvíce nových voleb se tentokrát konalo na území Středočeského kraje, a to v obcích Velké Přítočno, Pašinka, Podmoky, Květnice a Bratkovice. V Jihočeském kraji šlo o obec Hodětín, v Plzeňském kraji o Kbelany, v Pardubickém kraji o Kamennou Horku, v Kraji Vysočina o Střítež a v Moravskoslezském kraji o Hrčavu.

„Volby proběhly celkem v deseti obcích, přičemž ve čtyřech z nich voliči vybírali nová zastupitelstva v posledních dvanácti měsících již potřetí. Konkrétně v obcích Hrčava, Pašinka, Podmoky a Kamenná Horka,“ upozorňuje Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Celková volební účast dosáhla 53,35 %. Nejvyšší zájem o volby byl v obci Hrčava na Frýdecko-Místecku, do volebních místností zde dorazilo 82,08 % oprávněných voličů. Naopak nejnižší zájem o nové volby zaznamenali v obci Velké Přítočno na Kladensku s účastí 17,60 %. Mandát získalo celkem 30 žen a 40 mužů. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 45,56 let. Nejstaršímu zvolenému je 72 let, nejmladšímu 21 let.

Pro nové volby v deseti obcích bylo zaregistrováno 26 kandidátních listin. O post zastupitele usilovalo 65 žen (38,01 % z celkového počtu kandidátů) a 106 mužů. Nejvíce kandidátů se o zvolení ucházelo v obci Hrčava na Frýdecko-Místecku, kde o 7 mandátů usilovalo 28 kandidátů. Naopak v obci Podmoky na Nymbursku do sedmičlenného zastupitelstva obce kandidovalo přesně 7 kandidátů. Průměrný věk kandidujících byl 46,04 let. Nejmladšímu kandidátovi bylo v době konání voleb 20 let, nejstaršímu 76 let.

Podrobné informace o volebních výsledcích naleznete na webu Volby.cz.

Poslední okrsek byl zpracován v neděli 17. září v 02.37 hodin. V pondělí výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů.

