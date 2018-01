ČVUT: Fakulta elektrotechnická představí laboratoř pro vývoj aplikací s drony

Vedle toho, že budou představeny možnosti studia a špičkové laboratoře a projekty, se budou moci návštěvníci seznámit s nově otevřenou laboratoří pro práci s drony. Ta vznikla v dejvických prostorách fakulty a jejím účelem je převážně zajistit praktickou část výuky předmětů fakulty zaměřených do oblasti bezpilotních prostředků a avioniky, k řešení studentských prací a vědecko-výzkumných projektů. Kromě toho v laboratoři vznikla tzv. Indoor Flight Aréna. V té bude od letního semestru Drone Academy, ve které se budou moci studenti blíže seznámit s provozem a návrhem bezpilotních prostředků a jejich komponent.

Během Dne otevřených dveří budou probíhat prezentace jednotlivých výzkumných pracovišť. Po dobu trvání programu je možné navštívit špičkové laboratoře, jako jsou laboratoř leteckých systémů, měřicí techniky, kybernetiky, biomedicínského inženýrství, elektrických obvodů, akustiky, energetiky, elektrických strojů, mikroprocesorových aplikací, agentních technologií, centrum strojového vnímání, technologie inspirované přírodou, inteligentní robotiku, řídicí systémy, ukázky výpočetní inteligence, sítě, virtuální realitu a mnoho dalších. Návštěvníci si také mohou vyzkoušet software na detekci obličeje, navštívit audiovizuální studio s klíčovací plochou, nebo se seznámit s projektem studentské elektroformule. Nově bude veřejnosti představena také laboratoř bezpilotních prostředků, kde se budou moci seznámit s novými technologiemi v oblasti dronů a případně si i vyzkoušet své dovednosti v pilotáži bezpilotních prostředků.

Prací s drony se odborníci z Fakulty elektrotechnické věnují dlouhodobě. Vedle jejich autonomního řízení, na kterém pracuje tým Dr. Martina Sasky či doc. Martina Hromčíka, nebo plánování úloh, kterými se zabývá Dr. Milan Rollo, vznikla nyní nová laboratoř, kde vědci pod vedením doc. Jana Roháče vyvíjí technologie pro indoor/outdoor navigaci dronů s širší aplikovatelností. Na výzkumu se také podílí studenti nového magisterského studijního programu Letectví a kosmonautika.

Doc. Roháč k otevření nové laboratoře říká: „Pro nás to znamená velký posun vpřed. Tato laboratoř katedry měření rozšiřuje možnosti praktického testování výsledků vědecko-výzkumných činností a zároveň bude studentům umožňovat si přijít zalétat, naučit se, jak se drony ovládají, a zároveň, co je nutné znát k jejich provozu. Bude to zajímavé zpestření! Laboratoř by měla býti využívána napříč ČVUT, ne jen pro potřeby Fakulty elektrotechnické či katedry měření.“

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete ZDE

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. V celkovém hodnocení obhájilo ČVUT svoje umístění na 601. – 800. příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva