České dráhy: Letní změna jízdních řádů regionálních vlaků od neděle 11. června

Na základě požadavku dopravce Koleje Śląskie bude obnoven provoz přeshraničních vlaků z Bohumína do polských Chałupek a naopak bude podle požadavku objednatele regionální dopravy ukončen provoz vlaků v úseku Boskovice – Velké Opatovice a v pracovní dny také v úseku Kobylí na Moravě – Hodonín. Upravené jízdní řády budou platit do 9. prosince 2023.

Na základě požadavků krajských samospráv dochází od 11. června 2023 k následujícím změnám u regionálních vlaků Českých drah:

Praha a Středočeský kraj

Trať 222 Benešov u Prahy – Vlašim: Na základě požadavku Středočeského kraje dochází ke změně v časových polohách většiny vlaků v pracovní dny (víkendy jsou beze změny). Jízdní řád je upraven tak, že vlaky mají ráno v Benešově rychlý přípoj na rychlík do Prahy, odpoledne jsou rychlé přípoje ve směru z Prahy. Rozsah provozu se nemění. Tato změna vstoupí v platnost až od 15. června, neboť do středy 14. června zůstane v platnosti stávající výlukový jízdní řád.

Trať 223 Benešov u Prahy – Sedlčany: Na základě požadavku Středočeského kraje dochází ke změně v časových polohách u celé řady vlaků. Změny jsou především v ranní špičce pracovních dní (až o 37 minut) a o víkendech ve směru z Benešova do Sedlčan, kde dochází k posunu až o 60 minut. Dopolední a polední vlaky ze Sedlčan pojedou o víkendech o 14 minut dříve. Cílem je zajistit lepší návaznost rychlíků v Benešově. Rozsah provozu se nemění.

Trať 210 Čerčany – Vrané nad Vltavou – Praha: Po dohodě se Středočeským krajem dochází k drobným časovým úpravám vlaků o víkendech pro zajištění lepších přípojů v Čerčanech. Vlak Os 9030 pojede v úseku Čerčany – Týnec nad Sázavou o 38 minut později, v úseku Týnec n. S. – Jílové u Prahy o 28 minut později. Spoj Os 9050 díky tomu pojede v úseku Čerčany – Týnec n. S. o 12 minut později a u obou vlaků dojde k odstranění delšího pobytu v Týnci nad Sázavou. Vlak Os 9070 pojede v úseku Čerčany – Týnec n. S. o 10 minut později.

Trať 235 Kutná Hora hl.n. – Zruč nad Sázavou: Po ukončení odklonu vlaků EC po trati přes Vysočinu bude od 3. července 2023 obnoven provoz spěšných vlaků z Prahy do Kutné Hory a zpět. V souvislosti s tím bude na základě požadavku Středočeského kraje od 3. července upravena časová poloha vlaku Os 2456, který pojede z Kutné Hory města do Kutné Hory hl.n. o 18 minut dříve (tj. z Kutné Hory města už v 6:17) a na kutnohorském hlavním nádraží tak vznikne přípoj na vlak Sp 1522 do Prahy. V pracovní dny bude dále zaveden nový pár vlaků Os 2462 (Kutná Hora město 8:17 – Kutná Hora město 8:25) a Os 2457 (Kutná Hora hl.n. 8:28 – Kutná Hora město 8:36). Vlak Os 2462 bude mít přípoj na spěšný vlak na Sp 1526 do Prahy.

Trať 122 Praha – Hostivice – Rudná u Prahy: Jízdní řád platný do 30. června bude platit i nadále. Termín přesměrování vlaků ze stanice Praha-Smíchov sev. nástupiště přes stanici Praha-Smíchov bude upřesněn podle harmonogramu Správy železnic.

Pardubický kraj

Od 1. července 2023 bude po výluce plně obnoven provoz vlaků v úseku mezi Brandýsem nad Orlicí a Ústím nad Orlicí a na trať přes Českou Třebovou se vrátí vlaky EuroCity Metropolitan a railjet, které dosud jezdily odklonem přes Vysočinu. Na trati 260 Česká Třebová – Brno v souvislosti s tím začne platit nový jízdní řád. Ten již počítá s nasazením nových elektrických jednotek Moravia na vlaky mezi Brnem a Letovicemi, a to včetně spěšných vlaků. Stávající spěšné vlaky, které v pracovní dny spojují Českou Třebovou s Brnem, budou "rozlomeny" v Letovicích, kde bude nově nutné přestoupit. Na vlacích do / z České Třebové budou jezdit soupravy sestavené, jako dosud, z klasických vozů. Na vlacích z / do Brna pak budou nasazené nové jednotky Moravia. Kromě těchto významných změn se chystají některé další drobné úpravy:

Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová: Na této trati se od 11. června o několik minut posouvají vlaky Os 5016 a 5002 v úseku Česká Třebová – Ústí nad Orlicí (– Choceň).

Trať 015 Přelouč – Heřamnův Městec: O víkendech od 11. června pojedou všechny vlaky z Přelouče o 8 minut později, tedy ve 22. minutu (nyní ve 14. minutu). Nově tak budou zajištěné přípoje od osobních vlaků z Kolína.

Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová – Dzbel: O letních prázdninách nepojede nedělní posilový vlak Os 24779 Česká Třebová (19:18) – Moravská Třebová (19:51), který jinak slouží především pro dopravu studentů do domova mládeže.

Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř: Vlak Os 6227 (nově Os 6267) pojede od 12. června o 10 minut dříve (Hradec Králové hl.n. 6:38 – Pardubice hl.n. 7:01) a zastaví i na zastávce Stéblová. Naopak vlak Sp 1468 (nově 1488) pojede o 8 minut později (Pardubice hl.n. 6:38 – Hradec Králové hl.n. 6:55).

Trať 260 Česká Třebová – Letovice – Brno – Křenovice hor.n.: Stávající sobotní vlak Sp 1753 pojede od 1. července o hodinu později jako Sp 2035 Česká Třebová (6:54) – Brno hl.n. (8:11). Od 11. června dojde v souvislosti s drobnými posuny u vlaku railjet 524 k menším změnám u některých přípojných regionálních vlaků. Konkrétně se minutové úpravy týkají vlaků Os 4761, 4762 a 4763. Na základě požadavku objednatele pojede Os 4764 (nově 20768) z Letovic už v 5:05, aby přijel do Svitav v 5:34.

Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče: Z důvodu úprav na trati 260 pojede na trati 261 od 17. června vlak Os 15313 o 2 minuty dříve (Borová u Poličky 4:35 – Svitavy 5:17). Ke změně dochází v souvislosti se zajištěním přípoje k vlaku railjet 524.

Trať 270 Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Lanškroun / Zábřeh na Moravě: Z důvodu zajištění přípojů do Lanškrouna od expresních vlaků ze směru Olomouc dojde od 11. června k posunu odjezdů několika vlaků z České Třebové směrem na Rudoltice v Čechách o 3 minuty. Později tak z České Třebové pojedou spoje Os 3775, 3777, 3779, 3781 a 3789 (odj. v 8:07, 10:07, 12:07, 14:07 a 20:07). Spolu s nimi se o 3 minuty posouvají i návazné vlaky z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna.

Královéhradecký kraj

Na základě požadavku Královéhradeckého kraje dojde od 11. června k následujícím změnám:

Trať 021 Hradec Králové – Častolovice – Letohrad / Solnice: Spěšné vlaky Sp 1837 a 1840 Hradec Králové hl.n. – Letohrad a zpět budou v úseku Doudleby nad Orlicí – Letohrad a naopak zajištěné v pracovní dny celoročně. Původně měly jezdit v pracovní dny jen do 30. června.

Trať 047 Trutnov – Teplice nad Metují: Ve dnech 5. a 6. července 2023 budou zavedené dodatečné vlaky Os 15728 (Teplice n. M. 10:00 – Adršpach 10:12) a 15729 (Adršpach 10:45 – Teplice n. M. 10:57).

Na tratích 026 a 027 v úseku Meziměstí – Náchod – Opočno pod Orl.h. – Dobruška a také na trati 047 v úseku Teplice nad Metují – Adršpach již nebudou České dráhy od 11. června nasazovat v pravidelném provozu motorové vozy řady 810. Tyto spoje budou nově zajištěné jednotkami řady 814 Regionova. Na vlacích, které objednává Královéhradecký kraj, už tedy nebudou motorové vozy řady 810 pravidelně nasazovány a cestující se s nimi setkají už jen zřídka v případě neplánované náhrady vozidel.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji dochází od 11. června 2023 na základě požadavku objednatele dopravy k těmto změnám:

Trať 097 Lovosice – Teplice v Čechách: Zavádí se nový osobní vlak Os 16119 z Teplic v Čechách (odj. 7:34) do Radejčína (příj. v 8:16). Současný spoj NAD 16120 s odjezdem z Lovosic ve 3:48 do Radejčína nově pojede o 6 minut později jako NAD 16220. Pár osobních vlaků s odjezdy ve 4:22 z Radejčína do Teplic v Čechách (Os 16100) a ve 4:25 z Teplic zpět do Radejčína (Os 16101) pojede v obou směrech o 9 minut později. Současný spoj NAD 16121 s odjezdem z Radejčína v 5:15 do Lovosic nově pojede jako spoj 16221 o 7 minut později.

130 Děčín – Kadaň předměstí a 140 Chomutov – Karlovy Vary – Cheb: Na této trati dochází k řadě úprav:

V pracovní dny bude zaveden nový vlak Os 6836 z Mostu (5:01) do Kadaně (5:41). Současný osobní vlak Os 6842 (Chomutov 5:39 – Kadaň-Prunéřov 5:50) pojede v celé trase jen v sobotu, neděli a svátky (dosud jezdil denně).

Spěšné vlaky s odjezdy ve 13:42 a 15:42 z Ústí nad Labem hl.n. do Chomutova (Sp 1946 a 1948) nově pojedou jako vlaky Sp 1956 a 1958 až do Klášterce nad Ohří (příj. v 15:05 a 17:05). V opačném směru bude vlak Sp 1953, který doposud jezdil z Chomutova v 17:04 do Ústí nad Labem hl.n., výchozí už ze stanice Klášterec nad Ohří (odj. v 16:49, nově jako Sp 1957). Současný spěšný vlak Sp 1945 s odjezdem z Kadaně-Prunéřova do Ústí nad Labem hl.n. v 6:17, pojede nově z Kadaně předměstí jako Sp 1955 s odjezdem v 6:07. Zavádí se nový spěšný vlak Sp 1959 v pracovní dny v úseku Klášterec nad Ohří (18:49) – Most (19:23).

V úseku Klášterec nad Ohří – Chomutov a zpět budou naopak zrušeny současné vlaky, které odjíždějí z Karlových Varů v pracovní dny ve 12:28 a denně v 15:44 (Os 7057 a 7061). O víkendech a svátcích pojede vlak Os 7057 v celé původní trase (Karlovy Vary – Chomutov, nově Os 7067). V opačném směru nepojedou v úseku Chomutov – Klášterec nad Ohří denně vlaky, které dosud odjížděly z Chomutova ve 14:55 a 16:55 (Os 7060 a 7062). V úseku z Karlových Varů do Klášterce nad Ohří a zpět pojedou vlaky bez omezení pod novými čísly Os 7067, 7081, 7084 a 7088.

Současný osobní vlak Os 17632 s odjezdem z Kadaně-Prunéřova do Kadaně v 5:55, pojede nově jako Os 17642 o 8 minut později v 6:03. V Kadani-Prunéřově bude nově přípoj od rychlíku R 620. V úseku Kadaň – Kadaň-Prunéřov a zpět nově nepojede pár osobních vlaků Os 17635 (odjezd z Kadaně v 6:07) a Os 17634 (odj. z Kadaně-Prunéřova v 6:22).

V pracovní dny bude zajištěn nový pár spojů s odjezdem z Ústí nad Labem hl.n. do Děčína ve 12:36 (Os 6887) a z Děčína zpět do Ústí nad Labem hl.n. v 17:03 (Os 6884). Vlak Os 6884 bude dále pokračovat v trase současného Os 6876 do Litvínova (příj. v 18:15). Současný osobní vlak Os 6876 s odjezdem z Ústí nad Labem hl.n. do Litvínova v 17:26 bude nahrazen novým Os 6884 v úseku Děčín hl.n. – Ústí nad Labem hl.n. – Litvínov.

Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji dochází k úpravám časové polohy některých pravidelných vlaků, a tím také k jejich přečíslování. V rámci změny jízdního řádu jsou zavedeny všechny zvláštní vlaky, které pojedou v rámci akcí pořádaných v Jihočeském kraji, ať už jde o Léto s párou, Léto na Bechyňce či podzimní akci Tábor s párou.

Trať 190 České Budějovice – Strakonice: Vlaky s Českých Budějovic do Dívčic ve 14:27 a 15:29 (Os 8058 a 8060) bude nově od 4. září ve dnech školního vyučování odjíždět z Českých Budějovic ve 13:39 a 17:39 a do Dívčic přijedou ve 14:02 a 18:02. Nově budou označené jako Os 8078 a 8080. Vlak Os 8061 s odjezdem z Dívčic v 16:09 do Českých Budějovic (příj. v 16:29) nově pojede od 4. září ve dnech školního vyučování z Dívčic v 18:08 a do krajské metropole přijede v 18:29 (pojede jako Os 8081).

Trať 192 Nepomuk – Blatná: Vlak Os 27910 bude nově v pracovní dny odjíždět z Nepomuku ve 13:58, příjezd do Blatné bude ve 14:34. Vlak pojede jako Os 27930. K posunu dochází na žádost místních samospráv k navázání přípoje k autobusu v Blatné směrem do Bělčic, který bude také mírně posunutý.

Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou: V souvislosti s akcí Devils Extreme Race bude na této trati v období od 25. do 27. srpna 2023 posílena doprava a vlaky pojedou podle speciálního jízdního řádu.

Trať 199 České Budějovice – České Velenice: Nově bude od 4. září zaveden jeden pár osobních vlaků, který rozšíří nabídku zejména školám jedoucím do krajského města a odlehčí přetíženému vlaku Os 2154. Nově pojedou vlaky Os 2182 z Českých Budějovic v 6:08) do Jílovic (příj. v 6:35) a Os 2183 z Jílovic v 6:55 do Českých Budějovic (příj. v 7:22). Tyto vlaky pojedou ve dnech školního vyučování a jsou zavedeny na žádost Jihočeského kraje.

Trať 201 Tábor – Ražice: Na této trati dojde z technologických důvodů k drobnému časovému posunu u vlaku Os 8463, a to jen v úseku Branice – Milevsko. Pozdějším odjezdem z Branic bude zajištěn dostatečný čas pro přivěšení přívěsného vozu. V úseku Milevsko – Tábor tento vlak pojede již ve stávající časové poloze. Vlak bude veden jako Os 8483.

Trať 202 Tábor – Bechyně: Na sobotu 24. června 2023 jsou naplánované oslavy 120 let tratě, které nabídnou jízdy zvláštních vlaků vedených „Křižíkovou Elinkou“ a dále jízdy pravidelných vlaků se soupravou sestavenou z lokomotivy „Bobinky“ a historických vozů. Pravidelně se tyto vlaky budou objevovat na zvláštních a pravidelných vlacích každou sobotu v období prázdnin v rámci již tradiční akce „Léto na Bechyňce“. V souvislosti s oslavami tratě nepojede 24. června jeden pár osobních vlaků – Os 28410 a Os 28413.

Tratě 194, 197 a 198: V okolí Volar budou Šumavou projíždět v období od 1. do 16. července vždy o víkendu zvláštní parní vlaky. Zamíří do Lenory, Nového Údolí či Nové Pece. Historická parní souprava pojede navíc také 29. června v úseku České Budějovice – Český Krumlov – Kájov a 17. července po trase Nová Pec – Černá v Pošumaví – Kájov.

Kraj Vysočina

V Kraji Vysočina nedochází s platností od 11. června 2023 k žádným změnám jízdních řádů.

Od začátku května 2023 ČD nasadily do zkušebního provozu první dvě nové jednotky RegioPanter. Nasazovány jsou na pravidelných vlacích v relacích Havlíčkův Brod – Jihlava město a Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou. Další čtyři nové RegioPantery uvedou České dráhy do provozu na elektrifikovaných tratích v regionu v průběhu letních prázdnin (podle aktuálních předpokladů dva v červenci a další dva v srpnu).

Jihomoravský kraj

Na základě požadavku Jihomoravského kraje dojde v regionu k následujícím změnám:

Tratě 250 a 251 Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno – Židlochovice / Hustopeče u Brna: V souvislosti s přesměrováním dálkových vlaků railjet a EuroCity Metropolitan na původní trasu přes Českou Třebovou a také s plošným nasazením jednotek Moravia dojde od 1. července u většiny regionálních vlaků na těchto tratích k drobným minutovým posunům.

Trať 252 Šakvice – Břeclav: Večerní osobní vlak Os 24683 (Šakvice 21:03 – Břeclav 21:23) pojede od 11. června o 54 minut později (tj. ze Šakvic ve 21:57, nově jako Os 24685) a doplní nabídku regionálních spojení mezi obcemi na trase Brno – Břeclav. V Šakvicích bude zajištěn přestup od vlaku Os 4667, resp. 14667 z Brna (příj. do Šakvic ve 21:47) a od regionálních autobusů.

Trať 255 Zaječí – Hodonín: V pracovní dny od 11. června bude zastaven provoz mezi Kobylím na Moravě a Hodonínem. Všechny vlaky nově pojedou pouze v úseku Zaječí – Kobylí na Moravě a bude na nich nasazena nízkopodlažní jednotka Regionova. O víkendech zůstane zachován provoz v celé délce trati s mírným navýšením počtu spojů mezi Čejčí a Hodonínem v období od září do poloviny listopadu, a to v souvislosti s vyšší poptávkou cestujících spojenou s vinařským charakterem oblasti. Vzhledem k nutným úpravám zabezpečovacího zařízení na trati budou o víkendech a svátcích od 17. června dočasně vedeny všechny vlaky v úseku Kobylí na Moravě – Hodonín náhradní autobusovou dopravou. Dále bude zaveden nový pár večerních vlaků mezi Zaječím a Kobylím na Moravě, resp. Čejčí, který rozšíří nabídku večerního spojení z Brna. V pracovní dny pojede ve 22:33 z Kobylí do Zaječí a ze Zaječí ve 23:06 zpět do Kobylí. O víkendech bude zajištěn v úseku z Čejče (odj. 22:16) do Zaječí a odtud ve 23:06 zpět do Čejče. V Zaječí bude vlak do Kobylí, resp. Čejče navazovat na stávající Sp 833, resp. Sp 837 (linka R13), který odjíždí z Brna hl.n. ve 22:36.

Trať 260 Česká Třebová – Brno: Na spěšných vlacích v trase Česká Třebová – Brno a zpět budou od 1. července v úseku Letovice – Brno nasazené moderní nízkopodlažní elektrické jednotky Moravia v majetku Jihomoravského kraje. Stávající vlak Sp 1753 (Česká Třebová 5:46 – Brno 7:14) nově pojede o sobotách později (Česká Třebová 6:54, Brno 8:10) jako Sp 2035. Ze Skalice nad Svitavou bude navázán přípoj do Boskovic, v Brně-Židenicích pak bude možné pohodlně přestoupit např. na spěšný vlak do Nového Města na Moravě nebo na osobní vlak do Veselí nad Moravou. U většiny dalších vlaků pak dojde k minutovým posunům v souvislosti s přesměrováním dálkové linky Ex3 zpět na trať přes Českou Třebovou a plošným nasazením jednotek Moravia.

Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice: V úseku Boskovice – Velké Opatovice bude od 11. června 2023 zcela zastaven provoz osobních vlaků. Všechny spoje pojedou pouze v úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice a zpět v zahuštěném intervalu cca 30 – 90 minut s vazbou primárně na zrychlené spoje (R, Sp) z / do Brna a dále na vybrané osobní vlaky a další spoje.

Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou – Staré Město u Uherského Hradiště: Od 11. června bude ranní vlak Os 4102 (Veselí nad Moravou 3:57 – Brno hl.n. 5:50, nově Os 4100) zastavovat navíc v zastávce Jestřabice. Spěšný vlak Sp 1765 (Brno hl.n. 11:28 – Staré Město u Uherského Hradiště 13:26) pojede v úseku Uherské Hradiště – Staré Město u Uherského Hradiště o 2 minuty později (příj. do Starého Města ve 13:28, nově v celé trase jako Sp 2025).

Tratě 330 Přerov – Břeclav a 343 Vrbovce – Hodonín: Za účelem zajištění přestupní vazby ve směru z Veselí nad Moravou do Břeclavi pojede od 1. července vlak Os 4200 (Přerov 3:57 – Břeclav 5:25) v úseku Staré Město u Uherského Hradiště – Hodonín o 3 minuty dříve (nově jako Os 4270). O 3 minuty dříve pojede i spoj Os 2730 (Veselí nad Moravou 4:29 – Hodonín 5:05, nově jako Os 2750) v úseku Rohatec – Hodonín. V Hodoníně bude zajištěn přestup na spoj do Břeclavi. Dále bude zrušen spoj Os 2743 (Strážnice 13:53 – Veselí nad Moravou 14:03).

Moravskoslezský kraj

Na základě požadavku Moravskoslezského kraje dojde od 11. června k dílčímu omezení méně využívaných spojů, zavedení nového páru vlaků v úseku Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova zast. a k úpravě časových poloh některých dalších vlaků. Zároveň bude na základě požadavku dopravce Koleje Śląskie obnoven provoz mezistátních osobních vlaků mezi Bohumínem a polskými Chałupkami.

Trať 272, úsek Bohumín – Chałupki: Od 11. září bude obnoven provoz regionálních vlaků mezi Bohumínem a Chałupkami. Tyto vlaky doplní nabídku stávajících dálkových spojení mezi ČR a Polskem. Zajištěny budou nově tři páry osobních vlaků, které budou odjíždět z Bohumína do Chałupek v 8:17, 12:21, 20:24 (v pondělí až sobotu) / 21:35 (v neděli) a z Chałupek zpět do Bohumína v 8:43, 12:42, 19:55 (v pondělí až pátek) / 20:45 (v sobotu a neděli) hod. V Chałupkách budou na tyto vlaky navazovat další vlaky do / z jiných polských měst v příhraničí. Od 3. září se předpokládají drobné minutové úpravy u některých vlaků.

Trať 279 Studénka – Bílovec (linka S31): Vlak Os 23320 (Studénka 14:05 – Bílovec 14:16) pojede z důvodu požadavků cestujících o 5 minut později (tj. nově ve14:10). Číslo vlaku se mění na Os 23336.

Trať 310 Opava východ – Olomouc hl.n. (linka S10): Z technologických důvodů na straně infrastruktury dojde k přečíslování vlaků Os 3500 – 3509 na 3450 – 3459. Nedělní vlak Os 3504 (Krnov 19:03 – Olomouc hl.n. 20:57) pojede pod novým číslem Os 3454. Z Bruntálu pojede nově o 5 minut později (tj. v 19:37), zastaví nově v Lomnici u Rýmařova a Dětřichově n. B. a do Olomouce přijede 21:02. Tento spoj pojede i nadále v úseku Krnov – Moravský Beroun v neděli, z Moravského Berouna pak denně. Páteční vlak Os 3507 (Moravský Beroun 21:34 – Krnov 22:34) pojede z Moravského Berouna nově o 11 minut později (tj. v 21:45), zastaví v Dětřichově n. B. a Lomnici u Rýmařova a do Krnova přijede v 22:47. Tento spoj pojede pod novým číslem Os 3457.

Trať 320 v úseku Ostrava-Svinov – Mosty u Jablunkova (linka S2): V období od 1. července do 3. září 2023 nepojedou z důvodu očekávané nižší poptávky cestujících posilové vlaky Os 2922 (Návsí 5:15 – Ostrava-Svinov 6:25) a Os 2941 (Ostrava hl.n. 14:11 – Návsí 15:12). Další dva vlaky nepojedou v tomto období v části své trasy: Osobní vlak Os 2819 nepojede v úseku Český Těšín (14:14) – Návsí (14:37) a spěšný vlak Sp 1624 nebude zajištěn v úseku Návsí (14:48) – Český Těšín (15:11). Osobní vlak Os 3304 bude v úseku Návsí (4:13) – Ostrava-Svinov (5:25) nahrazen vlakem Os 2920, který pojede ve shodné časové poloze. Ranní vlak Os 2924 (Mosty u Jablunkova 6:06 – Ostrava-Svinov 7:24) bude nově zastavovat na zastávce Ostrava-Mariánské Hory a pojede pod novým číslem Os 2958.

Trať 320 v úseku Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova zast. (linka S22): Na základě připomínek cestujících budou zavedeny nové vlaky Os 2971, 2972, 2978 a 2979 v úseku Mosty u Jablunkova - Mosty u Jablunkova zast. a zpět. Tyto vlaky budou zajištěny jako pokračování linky S2 z / do Ostravy bez nutnosti přestupu. Z Mostů u Jablunkova do Mostů u J. zast. pojedou v 5:52 a 14:56 (Os 2971 a 2979), zpět z Mostů u J. zast. do Mostů u Jablunkova pak v 6:03 a 15:03 (Os 2978 a 2972).

Trať 321 Opava východ – Český Těšín (linky S1, S9 a R61): V období letních prázdnin od 1. července do 3. září 2023 nepojedou z důvodu očekávané nižší poptávky cestujících vybrané spěšné vlaky linky R61 Opava východ – Český Těšín, resp. Ostrava-Stodolní – Havířov – Český Těšín v dopoledních a večerních hodinách. Ranní vlaky Os 2803 (Ostrava-Svinov 5:09 – Návsí 6:29, jede v pracovní dny) a Os 2839 (Ostrava-Svinov 5:09 – Český Těšín 6:13, jede o víkendech a svátcích) pojedou v úseku Ostrava-Svinov – Ostrava-Kunčice z důvodu požadavků cestujících o 4 minuty dříve (odjezd v 5:05). Čísla vlaků se změní na Os 2841 a 2843. Večerní vlak Os 2836 (Český Těšín 22:00 – Ostrava-Svinov 22:47) bude nově zajištěn o 14 minut dříve (tj. již ve 21:46), bude zachován přípoj od linky S2 z Mostů u Jablunkova i R 340 ze Žiliny. Číslo vlaku se změní na Os 2840.

Trať 323 Ostrava hl.n. – Valašské Meziříčí (linka S6): V období letních prázdnin od 1. července do 3. září 2023 nepojedou z důvodu očekávané nižší poptávky cestujících vlaky Os 3147 (Frýdlant n. O. 8:16 – Ostrava hl.n. 9:02) a Os 3148 (Ostrava hl.n. 7:55 - Frýdlant n. O. 8:45). Vlak Os 3135 (Frenštát p. R. město 21:20 – Ostrava hl.n. 22:32) pojede v úseku Ostrava-Kunčice – Ostrava hl.n. o 2 minuty později pod novým číslem Os3139. V Ostravě-Kunčicích tak vznikne nový přípoj od linky S9 z Českého Těšína.

V souvislosti s posunem akce „Bílý kámen“ budou cyklovlaky Sp 2046 (Ostrava střed 7:08 – Budišov n. B. 9:09) a Sp 2047 (Budišov n. B. 16:38 – Ostrava střed 18:36) zajištěné v den konání akce, tedy 17. června 2023. Oblíbená cykloturistická akce se původně měla konat 1. května.

Olomoucký kraj

S účinností od 11. června v regionu nedochází k žádnému rušení spojů, pouze dojde k dílčím úpravám časových poloh a zastavování vlaků.

Vstupuje v platnost spuštění již avizovaného jízdního řádu pro období od 11. 6. 2023 pro trať 290 ze Šumperka do Olomouce, pro trať 270 z Olomouce do Přerova a pro trať 300 z Přerova do Vyškova na Moravě. V návaznosti na aktuální zpoždění v dodávkách nových třídílných elektrických jednotek řady 640 RegioPanter s určením pro Olomoucký kraj dojde na nezbytně nutné přechodné období ke snížení kapacity spojů na 160 míst k sezení, a to i u souprav, kde budou řazené vozy klasické stavby. Snížení komfortu pro cestování je z důvodu zajištění bezpečnosti cestujících při nástupu a výstupu na zastávkách, kde je nedostatečná délka nástupní hrany.

Trať 270 Olomouc hl.n. – Přerov a 290 Olomouc hl.n. – Šumperk: Od 11. června bude zaveden nový večerní vlak Os 12560 z Uničova ve 22:47 přes Olomouc (odj. ve 23:20) do Přerova (příj. 23:39), oproti původně plánovanému spoji Os 12520 pojede o 13 minut později. V opačném směru pojede nový vlak Os 12565 z Přerova ve 22:04 přes Olomouc hl.n. (odj. ve 22:47) do Uničova (příj. ve 23:20), oproti původně plánovanému spoji Os 12525 pojede o 15 minut později.

Trať 290 Olomouc hl.n. – Šumperk: Na této trati dojde k úpravám na základě připomínek od místních samospráv, změny se týkají spojů v době ranní špičky.

Vlak s odjezdem z Olomouce hl.n. v 5:56 (Os 12441) pojede v upravených časech jako Os 12541 (Olomouc hl.n. 5:32 – Šumperk 6:52) a zastaví ve všech stanicích a zastávkách. Ranní vlak ze Šumperka ve 4:07 pojede s výjimkou letních prázdnin pouze o víkendech a svátcích. Místo vlaku Sp 12400 pojede v pracovní dny kromě letních prázdnin vlak Os 12542 (Šumperk 4:31 – Olomouc hl.n. 5:24). Místo vlaku Sp 12425 pojede Os 12545 z Olomouce hl.n. v 5:33 jen do Bohuňovic a zpět jako vlak Os 12544 z Bohuňovic v 5:41 do Olomouce hl.n. v 5:49. Místo vlaku Sp 12401 pojede vlak Sp 12551 s odjezdem z Olomouce hl.n. v 6:10, který nebude zastavovat v Uničově zastávce. Vlak Os 12450 (nově jako Os 12550) bude zkrácen jen z Újezda u Uničova – (6:25) do Olomouce hl.n. (6:49), v opačném směru pojede nový vlak Sp 12549 (Olomouc hl.n. 6:02 – Újezd u Uničova 6:17).

Trať 300 Přerov – Vyškov na Moravě: Osobní vlak s odjezdem z Vyškova na Moravě do Přerova v 5:44 pojede nově jako Os 12533 jen v pracovní dny. Osobní vlak z Vyškova na Moravě do Přerova v 5:54 pojede o sobotách i po změně jízdního řádu (nově jako Os 3872). Vlak z Vyškova do Přerova v 6:04 pojede v neděli a vybrané svátky až do 18. listopadu (nově jako Os 12537).

Trať 310 Opava východ – Moravský Beroun – Olomouc hl.n.: Osobní vlak Os 3504 z Krnova v 19:03 do Olomouce hl.n. nově pojede jako Os 3454 z Bruntálu o 5 minut později (odj. v 19:37), zastaví nově v Lomnici u Rýmařova a Dětřichově n.B. a do Olomouce přijede 21:02. V úseku Krnov – Moravský Beroun i nadále pojede v neděli, z Moravského Berouna pojede denně. Osobní vlak Os 3507 se současným odjezdem z Moravského Berouna do Krnova ve 21:34 pojede nově jako Os 3457 o 11 minut později, zastaví v Dětřichově n. B. a Lomnici u Rýmařova a do Krnova přijede ve 22:47. Osobní vlak s odjezdem z Olomouce hl.n. do Moravského Berouna ve 13:55 nově zastaví na zastávce Bystrovany, vlak s odjezdem z Moravského Berouna do Olomouce hl.n. v 15:33 nově zastaví na zastávce Hlubočky zastávka. Vlak s odjezdem z Olomouce hl.n. do Moravského Berouna ve 20:37 nově pojede jako Os 13565 z Olomouce hl.n. o 5 minut později (tj. ve 20:43) a do Moravského Berouna přijede ve 20:38. Z technologických důvodů na straně infrastruktury dochází k přečíslování řady vlaků na této trati.

Z důvodu změny termínu otevření vojenského újezdu Libavá a s tím související tradiční cykloturistickou akci „Bílý kámen“ budou zvláštní vlaky Sp 1423 (Olomouc hl.n. 8:35 – Moravský Beroun 10:00) a Sp 1422 (Moravský Beroun 10:38) – Olomouc hl.n. 11:34) vypravené v sobotu 17. června 2023.

Zlínský kraj

Na žádost objednatele dopravy dojde od 11. června ve Zlínském kraji k úpravám časové polohy tří vlaků na trati 331 Otrokovice – Vizovice: Z důvodu zkrácení přestupních dob v Otrokovicích nově pojede vlak Os 14222 v úseku Zlín střed – Otrokovice v taktové poloze (Zlín střed 13:20 – Otrokovice 13:38), tento spoj nově pojede jako Os 14280. Původní vlak Os 14227 nově pojede jako spoj Os 14281 v upraveném taktovém čase (Otrokovice 13:18 – Zlín střed 13:35), a to z důvodu zajištění křižování s Os 14222. Vlak Os 14273 nově pojede jako Os 14283 v celé trase o 7 minut později. Bude tak zajištěn přípoj od vlaku EC 100 z Vídně, Břeclavi, Hodonína a Starého Města u Uh.H.

Plzeňský, Karlovarský a Liberecký kraj

V Plzeňském, Karlovarském a Libereckém kraji nedochází od 11. června 2023 k žádným podstatným změnám.

