České dráhy: Po Velikonocích se zásadně změní jízdní řád vlaků ČD v Pardubickém kraji

Už od loňského podzimu modernizuje Správa železnic železniční uzel Pardubice. Stavební práce zatím provoz významněji neomezují, to ale přestane platit od jara letošního roku.

Konkrétně od 6. dubna 2021 bude omezen provoz přes železniční stanici Pardubice hl.n. z důvodu provádění úprav na zabezpečovacím zařízení. O měsíc později se rozeběhne přestavba úseku Brandýs nad Orlicí – Ústí nad Orlicí, kde bude letos pouze jednokolejný provoz a v dalším asi 1,5 roce částečně dvoukolejný (díky zřízení odbočky u Bezpráví), ovšem sníženou rychlostí. Vlaků tak projede v tomto úseku méně než nyní.

Od 6. dubna začne na dobu zhruba dvou let platit zcela odlišný jízdní řád. V dálkové dopravě až na drobné výjimky nebudou přes Pardubice jezdit vlaky linky Ex3, tedy railjety Praha – Brno – Vídeň – Graz a EuroCity Praha – Brno – Bratislava – Budapešť. Pro spojení východních Čech s Brnem zůstane zachována pouze linka R19 Praha – Česká Třebová – Brno ve dvouhodinovém intervalu, ovšem v posunutých časových polohách. U vlaků linky Ex1 Praha – Olomouc – Ostrava, Ex2 Praha – Olomouc – Púchov a R18 Praha – Olomouc – Luhačovice dojde k úpravám časových poloh především v úseku Praha – Česká Třebová. U expresů Praha – Ostrava se rozšíří zastavování o stanici Choceň, kde budou zajištěny výhodné přípoje na Vysoké Mýto.

„S ohledem na změny v dálkové dopravě začnou od 6. dubna platit upravené jízdní řády také u regionálních vlaků v Pardubickém kraji. Jejich smyslem je zachovat v přestupních stanicích na hlavním koridoru přestupní vazby. Změny se budou týkat nejen hlavní trati Kolín – Pardubice – Česká Třebová – Letovice, ale také přípojných tratí z Přelouče do Heřmanova Městce, z Moravan do Chrudimi a Holic, z Chocně do Vysokého Mýta a Litomyšle a ze Svitav do Žďárce u Skutče. Dojde tak k největší změně jízdního řádu na některých tratích za poslední desetiletí,“ říká Tomáš Netolický, ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Pardubicích, a doplňuje: „Veškeré změny jsou už teď zanesené do vyhledávačů spojení i mobilní aplikace Můj vlak. Cestujícím proto doporučuji, aby si před cestou vždy ověřili aktuální jízdní řády.“

Změny u jednotlivých regionálních linek v Pardubickém kraji od 6. dubna 2021

Trať 010 Kolín – Pardubice – Choceň – Česká Třebová

Počet vlaků na trati se dokonce mírně rozšiřuje, např. v 19:32 pojede nový Os 5029 z Pardubic do Chocně. Zpět pak bude zaveden nový vlak Os 15061 z Chocně (22:32) do Moravan (22:56), odkud bude pokračovat do Holic a kde bude možné přestoupit na Os 5069 do Pardubic (23:18). Pro dopravu na noční směnu do přeloučského Kiekertu bude zaveden nový vlak Os 5080 s odjezdem z Pardubic hl.n. ve 21:31. Časy u ostatních osobních vlaků budou upravené s ohledem na předjíždění dálkovými vlaky. Toto předjíždění již nebude možné v Pardubicích, kde se pobyt osobních vlaků zkrátí na jednotky minut. Až do 3. května budou osobní vlaky jezdit v celé trati, od 4. května až do konce jízdního řádu pak budou v úseku Choceň – Ústí nad Orlicí – Česká Třebová nahrazeny autobusy podle výlukového jízdního řádu.

Trať 015 Přelouč – Heřmanův Městec

Jelikož se časové polohy rychlíků, zastavujících v Přelouči, i osobních vlaků zásadně mění, je pro tuto trať navržen významně odlišný jízdní řád proti současnosti. Zohledněny jsou přitom i místní potřeby jako přeprava na směny do a ze zaměstnání v Přelouči či návaznosti na rychlíky směr Praha a opačně.

Trať 016 Chrudim – Moravany – Holice

V návaznosti na mírné posuny osobních vlaků mezi Pardubicemi a Chocní budou o několik minut upravené časové polohy vlaků Holice – Moravany a Chrudim – Moravany. K novinkám patří zavedení Os 25054 ve směru z Chrudimi (8:16) do Moravan (8:47), který bude jezdit v pracovní dny kromě letních prázdnin. Ve směru na Holice pak dojde k rozšíření nabídky ve večerních hodinách. O víkendu pojede nově z Moravan (21:00) vlak Os 25362 do Holic (21:12), zpět pojede z Holic (22:46) jako Os 5069 přes Moravany (23:00) až do Pardubic hl.n. (23:18).

Trať 018 Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl

K největším změnám dojde právě na této trati. Díky přiblížení časových poloh rychlíků v Chocni se zkrátí přestupní časy, takže zejména v relaci Pardubice – Vysoké Mýto – Litomyšl a opačně dojde ke zlepšení nabídky spojení. Na trati zůstane zachován přibližně stejný počet vlaků s mírným navýšením ve večerních hodinách, nebudou však jezdit v pravidelném hodinovém intervalu, ale díky polohám přípojných rychlíků, v pravidelných taktech opakujících se každé dvě hodiny. Konkrétně z Chocně na Vysoké Mýto (někdy až do Litomyšle) budou vlaky odjíždět v sudou hodinu a 24. minutu a v lichou hodinu a 42. minutu. V opačném směru budou do Chocně přijíždět v sudou hodinu a 15. minutu a 59. minutu.

Trať 260 Česká Třebová – Letovice (– Brno)

V návaznosti na časové posuny rychlíků linky R19, které se nově budou ve Svitavách potkávat každou lichou hodinu okolo 40. minuty, a odklonění naprosté většiny vlaků railjet a EuroCity z této trati bylo nutné mírně upravit polohy osobních a spěšných vlaků. Asi největší novinkou bude pozdější večerní spojení mezi Letovicemi a Českou Třebovou. Nově pojede vlak 4780 v pracovní dny a sobotu z Letovic ve 21:07 a do České Třebové přijede ve 21:54. Ke zlepšení přípojových návazností v České Třebové dojde díky uspíšení několika vlaků mezi Svitavami a Českou Třebovou. Konkrétně Os 4770 pojede nově ze Svitav už v 6:58, projede zastávky Svitavy-Lačnov a Semanín a do České Třebové přijede už v 7:10, čímž zde bude zajištěn přípoj na Slovácký expres směrem na Pardubice a Prahu. Obdobně bude uspíšen odpolední Sp 1752, který odjede ze Svitav už ve 14:58 a do České Třebové přijede v 15:10, čímž zde opět získá přípoj na Slovácký expres směr Pardubice a Praha. A do třetice bude stejný přípoj zajištěn od Sp 1756, a to díky příjezdu do České Třebové v 19:10.

Trať 261 Svitavy – Polička – Žďárec u Skutče

Vedle tratě 018 bude jízdní řád výrazně upraven i na této trati. V návaznosti na již zmíněné časové posuny rychlíků R19, které se nově budou ve Svitavách potkávat každou lichou hodinu okolo 40. minuty, jsou upravené i časové polohy všech vlaků na této trati tak, aby zůstala zachována přestupní návaznost ve Svitavách. Mění se i časové polohy vlaků spojujících Žďárec u Skutče a Poličku, samozřejmě se zachováním přípojů ve Žďárci u Skutče.

Změny na ostatních tratích

Na ostatních tratích na Českotřebovsku (směr Lanškroun a Moravská Třebová) a Pardubicku (směr Chrudim a Hradec Králové) dojde pouze k několika málo změnám, zejména u časně ranních či pozdně večerních vlaků z důvodu zachování přípojů na dálkové vlaky v Pardubicích. Na trati Týniště nad Orlicí – Choceň dojde k posunu spěšných vlaků z Náchodska cca o 20 minut dříve pro zachování přestupních návazností na posunuté rychlíky směrem do Brna. To si vynutí i úpravy poloh osobních vlaků.

Další výluky v Pardubickém kraji

Kromě mimořádné změny jízdního řádu od 6. dubna 2021 začnou v průběhu jarních měsíců platit také další omezení, která budou souviset s modernizací pardubického železničního uzlu, ale i dalšími výlukami. Z důvodu rekonstrukce 1. a 2. nástupiště, rosického zhlaví v Pardubicích hl.n. a stavby provizorního železničního mostu přes Labe, který umožní výstavbu nového dvojkolejného mostu, je od 31. května až do 18. listopadu plánovaná nepřetržitá výluka mezi stanicemi Pardubice hl.n. a Pardubice-Rosice n. L. (pro vlaky směr Hradec Králové) a Pardubice hl.n. – Pardubice-Rosice n. L. – Chrudim. Všechny vlaky budou v tomto období a v těchto úsecích nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu.

Cestující upozorňujeme, že budou i nadále až do odvolání platit souběžná omezení vlaků v souvislosti s pandemií COVID-19. Stále tak např. platí, že nepojede většina vlaků SC Pendolino a IC mezi Prahou, Pardubicemi, Olomoucí a Ostravskem. Aktuální jízdní řády proto doporučujeme vždy ověřit ve vyhledávačích spojení či v mobilní aplikaci Můj vlak, do kterých jsou již nové jízdní řády zapracované. Za možné komplikace způsobené úpravou jízdních řádů se cestujícím omlouváme.

