České dráhy: Stavební práce na pražském Masarykově nádraží omezí provoz vlaků do Milovic, Nymburka a Poděbrad

30.06.2024 7:14 | Tisková zpráva

Stavební práce Správy železnic na pražském Masarykově nádraží a přilehlých tratích omezí v následujících týdnech provoz vlaků linek S2 a S22 směrem do Lysé nad Labem a dále do Milovic a do Kolína. Od 1. července do 31. srpna 2024 budou proto spoje těchto dvou linek odkloněny na pražské hlavní nádraží. Od 3. do 14. července 2024 budou na této trati probíhat také další stavební práce a v souvislosti s tím České dráhy zajistí náhradní autobusovou dopravu.