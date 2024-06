České dráhy: V Královéhradeckém kraji začala největší obnova vlaků v historii

Na koleje regionu míří 40 úplně nových vlaků za 4 miliardy Kč. České dráhy mohly investovat do nových vlaků jen díky podpoře Královéhradeckého kraje a uzavření dlouhodobé smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti v regionu.

„Před několika lety jsme stáli před rozhodnutím, jestli budeme osobní vlakovou dopravu v kraji rozvíjet, či omezovat. Rozhodli jsme se pro její rozvoj, a to jak do počtu objednávaných kilometrů, tak i do kvality nabízených služeb pro cestující. Součástí nové smlouvy s Českými drahami z roku 2021 je tak i dohoda na obnovu 70 % vozového parku. Dlouhá léta náš kraj nepořizoval nové vlaky, a mám proto velkou radost, že dnes můžeme představit první ze 40 moderních jednotek, které budou během dvou let nasazeny na naše regionální linky. Už teď u nás jezdí vlakem o 10 % cestujících více než před covidem a my je chceme dále motivovat a zajistit jim větší komfort a bezpečí při cestování. Jdeme cestujícím naproti – více informujeme, rozšiřujeme služby a nyní budeme mít i jeden z nejmodernějších železničních vozových parků v celém Česku,“ řekl hejtman Martin Červíček.

„Dnešním představením a předáním prvního RegioPanteru pro Královéhradecký kraj startujeme největší výměnu vlaků v historii regionu. Letos zde uvedeme do provozu sedm elektrických vlaků, 16 motorových jednotek a v dalším roce k nim přibydou další RegioFoxy. V součtu to je 84 jednotlivých vozů, které cestujícím nabídnou přes 5 000 sedaček v moderních, klimatizovaných a bezbariérových vlacích s Wi-Fi nebo s možností dobíjet cestovní elektroniku. Pokud bychom v budoucnosti dali všechny nové vlaky za sebe, vytvořily by dvoukilometrovou soupravu dlouhou z královéhradeckého hlavního nádraží až na zastávku v Kuklenách,“ doplňuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu.

„Příjezd sedmi nových jednotek RegioPanter do Královehradeckého kraje představuje významnou podporu železniční dopravy v regionu. Tyto jednotky ve dvou- i třívozové konfiguraci jsou navrženy tak, aby cestujícím poskytly vyšší komfort i bezpečnost. RegioPantery se těší velké oblibě, dosud bylo vyrobeno nebo objednáno kolem 300 jednotek. I to je důkaz toho, že se jedná o spolehlivé stroje, které jsou základem regionální železniční sítě nejen v mnoha částech České republiky, ale i v řadě evropských zemí,“ říká Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva a President regionů CZ&SK a Central East ve Škoda Group.

S Pantery do Chlumce a Týniště, s Foxy na sever kraje

České dráhy na tratích Královéhradeckého kraje letos nasadí do provozu 3 dvouvozové a 4 třívozové jednotky RegioPanter. Obsluhovat budou osobní spoje na tratích z krajské metropole do Chlumce nad Cidlinou a do Týniště nad Orlicí. Moderní vlaky nahradí klasické soupravy s lokomotivami a nepopulárními osobními vozy lidově přezdívané „Honeckery“ podle východoněmeckého vůdce, odkud byly vozy importované na začátku 90. let 20. století.

Vlaky operované RegioPantery by měly na těchto dvou tratích ročně najet kolem půl milionu kilometrů.

V letošním roce zamíří na tratě v kraji i další nový typ vlaků RegioFox. „Lišky“ obslouží neelektrifikované tratě a nahradí především motorové vozy z přelomu 60. a 70. let, kterým se někdy přezdívá podle původního nasazení jako „Vindobony“ nebo podle hydrodynamického přenosu výkonu jako „Hydra“, a dílem také motorové jednotky Regionova. V kraji bude jezdit 33 nových motorových jednotek.

RegioFoxy budou postupně přebírat provoz na tratích Kolín – Chlumec nad Cidlinou – Stará Paka – Trutnov, Hradec Králové – Letohrad, Choceň – Týniště nad Orlicí – Náchod – Hronov, Hradec Králové – Meziměstí – Broumov a Hradec Králové – Trutnov – Svoboda nad Úpou.

Vlaky obsluhované RegioFoxy by měly v Královéhradeckém kraji ročně ujet přibližně 2 miliony kilometrů.

Výhody moderních vlaků RegioPanter a RegioFox

moderní světlý a přehledný interiér s ergonomicky řešenými čalouněnými sedačkami dle požadavku krajů ve 2. a případně také v 1. třídě;

klimatizace;

bezbariérový nástup s podlahou vozidla ve výši moderních nástupišť jako má např. Hradec Králové hl.n., Týniště nad Orlicí, Jaroměř, Náchod a další stanice a zastávky, bez nutnosti překonávat schody jako u starších vlaků;

na zastávkách s nižšími nástupišti usnadňuje nástup dodatečný výsuvný schod;

pro cestující na vozíku jsou vybaveny plošinou pro překlenutí prostoru mezi nástupištěm a podlahou vozu, resp. umožní překonat různou výšku nástupiště a podlahy vozu;

moderní předsuvné dveře ovládané tlačítky, centrálně uzavírané a blokované již před rozjezdem vlaku, nástup a výstup je umožněn bezpečně jen na straně nástupiště;

pro nevidomé a slabozraké jsou dveře jednotky vybavené dálkovým ovládáním dveří obsluhovaným slepeckou vysílačkou a vybavené akustickým majáčkem, dveře jsou vybaveny varovnou audiovizuální signalizací před zavíráním a mají bezpečnostní prvky proti sevření osob;

pro nevidomé a slabozraké budou uvnitř soupravy k dispozici také informační štítky v Braillově písmu a tlačítka v haptickém provedení;

prostorné bezbariérové WC s uzavřeným systémem je přístupné osobám na vozíku a vybavené sklopným stolem pro přebalování kojenců;

elektrické zásuvky 230 V a USB porty pro napájení přenosné elektroniky, např. mobilní telefony, tablety atp.;

v elektrických jednotkách výkonné zdroje el. energie pro dobíjení elektrických invalidních vozíků nebo elektrokol;

sklopné nebo rozkládací stolky podle rozmístění sedaček;

u elektrických jednotek individuální čtecí lampičky u jednotlivých míst;

dostatečně velké prostory pro přepravu osob na invalidním vozíku, umístění kočárků, jízdních kol a dalších velkých zavazadel;

moderní audiovizuální informační systém poskytující informace o jízdě vlaku a zastávkách všem cestujícím včetně nevidomých, slabozrakých nebo neslyšících osob.

Moderní vlaky Královéhradeckého kraje v číslech

Třívozový RegioPanter řady 640.2

kapacita 234 míst k sezení

délka 79,4 metrů

hmotnost 151 tun

max. rychlost 160 km/h

výkon 2 040 kW

napájecí systémy 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC

počet motorů – 6

počet podvozků – 6

počet dveří – 12

počet jednotek v kraji: 4

Dvouvozový RegioPanter řady 650.2

kapacita 140 míst k sezení

délka 52,9 metrů

hmotnost 105 tun

max. rychlost 160 km/h

výkon 1 360 kW

napájecí systémy 3 kV DC a 25 kV 50 Hz AC

počet motorů – 4

počet podvozků – 4

počet dveří – 8

počet jednotek v kraji: 3

RegioFox řady 847

kapacita 115 míst k sezení (včetně sklopných sedaček)

délka 44,4 metrů

hmotnost 83 tun

max. rychlost 120 km/h

výkon 750 kW

počet motorů – 2

přenos výkonu hydrodynamický

počet podvozků – 3

počet dveří – 4

počet jednotek v kraji: 33