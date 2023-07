České dráhy: Železniční sobota na Valašsku nabídne jízdy historickými vlaky

Sobota 22. července bude na Valašsku ve znamení historických vlaků. Centrem dění se stane Valašské Meziříčí, odkud České dráhy během dne vypraví historický vlak s lokomotivou „Velký bejček“. Historická souprava nejprve dopoledne vyrazí do Veřovic, odpoledne se pak vydá do Bystřice pod Hostýnem.

reklama

Cestující se budou moci svézt také jinou soupravou v čele s motorovou lokomotivou „Bardotkou“, která pojede z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a zpět. Součástí programu bude také výstava železničních vozidel v areálu starého depa ve Valašském Meziříčí.

V sobotu 22. července si návštěvníci v areálu starého depa (za nákupním centrem Kaufland, průchod bránou na konci ulice U nákladního nádraží) užijí bohatý program pro malé i velké s názvem Železniční sobota na Valašsku. Areál bude otevřený od 9 do 17 hodin a vstupné, které bude využito pro údržbu historických železničních vozidel, bude stát symbolických 50 Kč pro návštěvníky od 6 let. K vidění bude výstava moderních i historických železničních vozidel Českých drah a ČD Cargo, techniky pro údržbu tratí Správy železnic a hasičské techniky HZS Správy železnic. Děti se budou moci svézt na posunovací lokomotivě „Prasátko“, a nebude chybět občerstvení a prodej upomínkových předmětů se železniční tematikou.

Anketa Vadí vám, když nemůžete za zboží nebo služby zaplatit kartou? Vadí 41% Nevadí 59% hlasovalo: 27128 lidí

Hlavní atrakcí Železniční soboty na Valašsku budou jízdy zvláštních vlaků do okolí Valašského Meziříčí s parní lokomotivou „Velký bejček“ (423.041) a motorovou „Bardotkou“ (T478.1004). Parní vlak v čele s lokomotivou „Velký bejček“ bude z Valašského Meziříčí vyrážet v 9:25 a pojede přes Hostašovice a Mořkov do Veřovic a zpět. Odpolední vlak bude začínat v 15:30 ve Valašském Meziříčí a pojede přes Branky na Moravě, Kunovice-Loučku a Osíčko do Bystřice pod Hostýnem, odkud se vrátí zpět do Valašského Meziříčí. Nostalgický vlak s motorovou lokomotivou „Bardotkou“ bude odjíždět z Valašského Meziříčí ve 12:15 a přes Zašovou a Zubří dojede ve 12:37 do Rožnova pod Radhoštěm. Na zpáteční jízdu po stejné trase se vlak vydá z Rožnova ve 13:08.

Jízdné ve zvláštních vlacích bude záviset na ujeté vzdálenosti. Za jízdenky na vzdálenost do 20 kilometrů zaplatí dospělí cestující 120 korun, děti od 6 do 15 let pak 60 korun. Jízdenky pro delší trasy nad 20 kilometrů budou stát 180 korun, resp. pro děti od 6 do 15 let 120 korun. Děti do 6 let pojedou zdarma bez nároku na místo k sezení. Jiné slevy, zaměstnanecké jízdné, jízdenky IDS nebo OneTicket se neuznávají. Přeprava dětských kočárků do vyčerpání kapacity služebního vozu, přeprava jízdních kol je vyloučena. Prodej jízdenek je zajištěn ve všech pokladnách ČD.

Psali jsme: České dráhy přepraví návštěvníky Popelínského festivalu minipivovarů České dráhy: On-line odbavení nabízí další novinky a služby České dráhy: Speciální vlaky svezou návštěvníky na festival Colours of Ostrava České dráhy: O prázdninách pojede každou středu historický vlak z muzea v Lužné u Rakovníka do depozitáře v Chomutově

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.