CzechInvest: Obce přihlásily rekordní počet projektů

Zájem o renovaci brownfieldů v obcích a městech roste. O dotaci programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití žádá 35 projektů z celé České republiky. V rámci programu bude Ministerstvo průmyslu a obchodu přerozdělovat prostředky z Národního plánu obnovy, tedy evropských peněz určených na obnovu evropských ekonomik po pandemii koronaviru. Připravená je částka 500 milionů korun.



Historicky poprvé nemusí být revitalizovaná nemovitost využita pouze k podnikatelským účelům, ale rovněž k účelům nepodnikatelským. „Letos poprvé podpoříme i tzv. smíšené projekty. Příkladem takového projektu může být rekonstrukce budovy, během které se do přízemí umístí prodejna či jiné zázemí pro služby a do druhého nadzemního podlaží knihovna provozovaná obcí. Tyto typy projektů dosud nebylo možné podpořit z žádných dosavadních programů Ministerstva průmyslu a obchodu ani z programů Ministerstva pro místní rozvoj. Vyslyšeli jsme tak prosby starostů, kteří po multifunkci regenerovaných brownfieldů dlouho volali,'' říká Zbyněk Pokorný, ředitel odboru brownfields a rozvoje inovačního podnikání z Ministerstva průmyslu a obchodu a dodává, že díky novému nastavení může být financována i výstavba obecních bytů.



Počet přijatých projektů přesáhl stanovený milník v rámci Národního plánu obnovy, který předpokládá podpořit minimálně 20 projektů. „Zájem o program nás nepřekvapuje. Jen v uplynulém roce jsme v rámci krajských konzultačních dnů konzultovali více než 60 potenciálních veřejných projektů na regeneraci brownfieldů v celkové investiční hodnotě přes 30 mld. Kč. Vychází najevo, že zájem výrazně překonává možnosti naší podpory a do budoucna ukazuje na potřebu navýšení,'' říká David Petr, ředitel oddělení podnikatelské lokalizace agentury CzechInvest, která obcím pomáhá s přípravou projektů. Mezi přihlášenými projekty se nejčastěji objevují plány na přestavbu brownfieldů na kanceláře pro místní podnikatele a živnostníky, coworky, prostory pro služby, restaurace, kavárny, společenské sály nebo obecní bydlení.



„Mezi projekty výrazně převažují rekonstrukce, jedna třetina záměrů pak počítá s demolicí a výstavbou nových energeticky účinných budov. To je novinkou, neboť tento typ projektů dříve podporován nebyl. Nově se také mohly hlásit obce a města z celé ČR včetně Prahy a nikoli pouze z uhelných a hospodářsky problémových regionů, jak tomu bývalo v minulosti. Nejvíce projektových záměrů, konkrétně šest, jsme přijali z Kraje Vysočina," říká Jan Hana, vedoucí oddělení brownfieldů Ministerstva průmyslu a obchodu.



MPO musí při výběru projektů bodově zohlednit energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie, což je v dnešních dobách energetické krize důležitější než kdy předtím. U projektů renovace rovněž musí být doložena úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši minimálně 30 %. Tato úspora může být prokázána prostřednictvím rozdílu ve spotřebě energie v rámci nového provozu a srovnáním s referenční budovou.



Seznam žadatelů do výzvy programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití naleznete níže.

