Finanční správa: Daňové echo přineslo výsledky

A proč jste platy nezvedaly více, když jste mohli? Ostatně vy sama jste byla ministryně. A nehrozí, že když se tak zvedne plat (ne že by se mi to nelíbilo, ale že pak dojde k masivnímu propouštění, protože firmy nebudou moci lidi zaplatit? A co by mě také zajímalo, jestli byste šly znovu do vlády s ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.